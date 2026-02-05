Tin đầu ngày: Chỉ số US100 chạm mức thấp nhất trong gần 2 tháng, USD tăng mạnh, tiền điện tử giảm sâu

-
Phố Wall tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày hôm qua, dẫn dắt bởi nhóm công nghệ. Hợp đồng tương lai của tất cả các chỉ số lớn tại Mỹ đều giảm, trong đó Nasdaq (US100: -2,3%) và Russell 2000 (US2000: -1,9%) chịu áp lực lớn nhất. S&P 500 (US500: -1%) giảm nhẹ hơn, trong khi Dow Jones thiên về cổ phiếu giá trị (US30: -0,1%) là chỉ số trụ vững tốt nhất.
-
Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ được kích hoạt bởi AMD (-16%) sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu quý I gây thất vọng, thấp hơn kỳ vọng rất cao của thị trường, dù báo cáo quý IV khá tích cực. AMD ghi nhận doanh thu Q4 đạt 10,27 tỷ USD, cao hơn dự báo đồng thuận, nhưng dự kiến doanh thu Q1 chỉ khoảng 9,8 tỷ USD — về mặt kỹ thuật vẫn cao hơn ước tính, song bị đánh giá là không đủ thuyết phục đối với câu chuyện tăng trưởng dựa trên AI.
-
Dữ liệu ADP khu vực tư nhân cho thấy việc làm tại Mỹ trong tháng 1 chỉ tăng 22.000, thấp hơn đáng kể so với dự báo 45.000, trong khi số liệu tháng 12 bị điều chỉnh giảm xuống 37.000. Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu đến từ nhóm giáo dục và y tế; nếu không có hai lĩnh vực này, báo cáo thậm chí có thể mang sắc thái tiêu cực.
-
Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm “dài” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tập trung vào thương mại, xung đột Ukraine và căng thẳng quanh Iran và Đài Loan. Ông xác nhận chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 4 và việc Trung Quốc tiếp tục mua đậu nành Mỹ. Cuộc gọi diễn ra ngay sau khi ông Tập trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho thấy sự phối hợp địa chính trị ngày càng rõ nét, trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại vẫn rất mong manh.
-
Các chỉ số châu Âu nhìn chung vẫn giữ được trạng thái tích cực: Thụy Sĩ (SUI20: +0,95%), Anh (UK100: +0,9%), Pháp (FRA40: +0,85%), Ba Lan (W20: +0,7%) và Tây Ban Nha (SPA35: +0,6%) đều tăng. Ngược lại, Đức (DE40: -0,7%) và Hà Lan (NED25: -0,6%) đang là hai thị trường tụt hậu.
-
Đồng USD tăng giá trên diện rộng so với các đồng tiền G10 và phần lớn tiền tệ thị trường mới nổi (USDIDX: +0,3%), trong khi nhóm tiền tệ hàng hóa khu vực châu Đại Dương suy yếu rõ rệt (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). EURUSD giảm 0,1% xuống 1,18.
-
Vàng giảm 0,5% về 4.920 USD/oz, trong khi bạc tăng 0,5% lên 86 USD/oz. Dầu Brent và WTI tiếp tục tăng khoảng 1,5%, còn khí tự nhiên (NATGAS) tăng 2% phiên thứ hai liên tiếp.
-
Thị trường crypto chịu áp lực bán mạnh hơn: Bitcoin giảm -2,3% về 74.000 USD, Ethereum giảm -3,2% xuống 2.164 USD.
