GOLD - Áp lực bán quay lại, liệu khu vực $3.960 có tiếp tục trụ vững?

Giá vàng thế giới ghi nhận phiên giảm mạnh trong ngày thứ Năm khi thị trường đánh giá lại tác động từ cú sốc năng lượng mới và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần ở phiên trước đó, vàng giao ngay đã giảm gần 2%, xuống còn 4.050,6 USD/oz, tương đương mức giảm 82 USD/oz. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 trên sàn COMEX cũng giảm 2,5%, đóng cửa tại 4.050,2 USD/oz.

Đà giảm lần này cho thấy thị trường vàng đang chịu tác động mạnh hơn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, đặc biệt là diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng lãi suất của Fed. Mặc dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiếp tục thúc đẩy nhu cầu phòng vệ, áp lực từ một môi trường lãi suất cao hơn đang tạm thời chiếm ưu thế, khiến vàng chịu sức ép chốt lời sau nhịp phục hồi gần đây.

Dầu quay lại mức ba con số

Yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường vàng trong phiên vừa qua đến từ sự bứt phá mạnh của giá dầu thô. Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5 sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia khi di chuyển qua khu vực Biển Đỏ. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể lan rộng, không chỉ giới hạn ở khu vực eo biển Hormuz mà còn ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển dầu quan trọng khác.

Từ góc nhìn thị trường, giá dầu tăng mạnh đang tạo ra một bài toán khó cho các ngân hàng trung ương. Một mặt, tăng trưởng kinh tế có thể chịu áp lực từ chi phí năng lượng cao hơn; mặt khác, lạm phát có nguy cơ quay trở lại nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Đối với vàng, tác động từ yếu tố lạm phát hiện đang mang tính hai chiều. Rủi ro địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng nếu cú sốc năng lượng khiến lạm phát kéo dài, thị trường sẽ gia tăng kỳ vọng Fed phải duy trì hoặc thậm chí nâng lãi suất, tạo áp lực tiêu cực lên kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu Mỹ đang kìm hãm động lực tăng của Vàng

Một trong những yếu tố khiến vàng chịu áp lực mạnh trong phiên giao dịch này là sự gia tăng nhanh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,699%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,353% và kỳ hạn 30 năm đạt 5,167%.

Song song với lợi suất trái phiếu, đồng USD cũng ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch vừa qua. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,3%, đóng cửa ở mức 101,44 điểm, phản ánh nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh gia tăng khi thị trường tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh bất ổn và lạm phát.

Đà tăng của lợi suất và đồng USD phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ. Khi lạm phát có nguy cơ nóng trở lại, nhà đầu tư bắt đầu giảm kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, đồng thời gia tăng khả năng ngân hàng trung ương Mỹ duy trì lập trường cứng rắn hơn. Điều này tạo ra môi trường bất lợi cho vàng bởi kim loại quý không tạo ra dòng tiền. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội nắm giữ vàng trở nên cao hơn, khiến một phần dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lợi.

Kỳ vọng nâng lãi suất gia tăng

Sự thay đổi rõ rệt nhất trong tâm lý thị trường đến từ định giá lãi suất của Fed. Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 83%, so với mức 68% chỉ một phiên trước đó. Điều này cho thấy thị trường đang nhanh chóng phản ứng với rủi ro lạm phát từ giá năng lượng. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở vùng cao, Fed có thể gặp khó khăn trong việc chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong cuộc họp sắp tới, thị trường hiện chưa kỳ vọng Fed sẽ thay đổi lãi suất ngay lập tức. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ nằm ở thông điệp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ, đặc biệt là đánh giá về triển vọng lạm phát và khả năng điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Fed nghiêng về hướng thắt chặt hơn dự kiến đều có thể tiếp tục gây áp lực lên vàng.

Qũy SPDR vẫn đang “gom hàng”

Bất chấp áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, dòng vốn tổ chức vào vàng vẫn cho thấy tín hiệu tích cực. SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - tiếp tục mua ròng thêm 1,1 tấn vàng trong phiên thứ Năm, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.009 tấn. Tính từ đầu tuần, quỹ này đã mua ròng tổng cộng 10 tấn vàng.

Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Việc các quỹ lớn tiếp tục tích lũy trong lúc giá điều chỉnh có thể được xem là tín hiệu cho thấy lực cầu cơ bản vẫn đang hiện diện trên thị trường.

Tổng kết

Phiên giảm mạnh vừa qua phản ánh sự dịch chuyển ưu tiên của thị trường từ yếu tố địa chính trị sang yếu tố chính sách tiền tệ. Trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu:

Giá dầu duy trì trên vùng 100 USD/thùng;

Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng;

Fed phát tín hiệu duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn;

Đồng USD tiếp tục củng cố xu hướng tăng.

Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố cấu trúc, bao gồm nhu cầu phòng vệ rủi ro, hoạt động mua vàng của các tổ chức lớn và bất ổn địa chính trị kéo dài. Hiện tại, vùng 4.000 USD/oz tiếp tục là khu vực quan sát quan trọng. Khả năng giữ vững vùng giá này sẽ quyết định liệu nhịp giảm hiện tại chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hay mở ra một chu kỳ suy yếu sâu hơn.

Trong bối cảnh thị trường đang chờ thêm tín hiệu từ Fed, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh khi nhà đầu tư cân bằng giữa hai lực kéo đối lập: nhu cầu trú ẩn từ bất ổn địa chính trị và áp lực từ môi trường lãi suất cao hơn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Việc giá vàng xuyên thủng đường xu hướng tăng ngắn hạn đang tạo ra áp lực đáng kể lên phe mua và làm suy yếu cấu trúc phục hồi được hình thành trong những tuần gần đây. Đà giảm hiện tại đã đưa giá lùi về khu vực 4.025 USD/oz - vùng giá từng đóng vai trò xác nhận sự quay trở lại của xu hướng tăng trước đó.

Áp lực bán cũng được phản ánh rõ qua hàng loạt cây nến giảm có thân nến dài, cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế và chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy lực cầu đủ mạnh để đảo ngược xu hướng. Điều này hàm ý rằng rủi ro điều chỉnh của vàng vẫn chưa kết thúc.

Đáng chú ý, nếu nhịp giảm tiếp tục kéo giá xuống dưới khu vực 3.960 USD/oz, thị trường sẽ phải đối mặt với một tín hiệu kỹ thuật tiêu cực hơn. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng đã nhiều lần được kiểm định. Việc phá vỡ mốc này có thể kích hoạt thêm lực bán theo xu hướng, đồng thời mở ra khả năng vàng thiết lập mức đáy mới kể từ tháng 10/2025.