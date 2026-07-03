GOLD - Báo cáo NFP yếu, động lực lớn để giá đảo chiều?

Thị trường vàng thế giới tiếp tục nối dài đà phục hồi trong phiên giao dịch ngày 2/7 khi giá vàng chính thức vượt trở lại ngưỡng tâm lý quan trọng 4.100 USD/oz. Đà tăng này cũng được nhận thấy ở các kim loại quý khác như Bạc.

Đà tăng kích hoạt sau báo cáo việc làm NFP

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của vàng sau giai đoạn điều chỉnh sâu kéo dài nhiều tuần. Động lực chính đến từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, làm thay đổi nhận định của thị trường về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 việc làm. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 4,2% nhờ tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm, số liệu này vẫn phản ánh tín hiệu chững lại của thị trường lao động - một yếu tố mà Fed luôn theo dõi sát sao trong quá trình điều hành chính sách.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu đi xuống

Ngay sau khi báo cáo việc làm được công bố, thị trường nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm mạnh từ khoảng 66% xuống còn gần 51%. Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tin rằng Fed có thể không cần tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ nếu nền kinh tế xuất hiện thêm các dấu hiệu giảm tốc.

Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất lập tức phản ánh lên thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - loại tài sản nhạy cảm nhất với chính sách của Fed - giảm xuống còn khoảng 4,137%, trong khi chỉ số Dollar Index mất hơn 0,5% và rơi xuống dưới mốc 101 điểm.

Đồng USD suy yếu đã tạo điều kiện thuận lợi cho vàng phục hồi khi kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh. Đồng thời, việc lợi suất trái phiếu giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó kích thích nhu cầu đầu tư vào tài sản trú ẩn này.

Theo David Meger, chuyên gia của High Ridge Futures, dữ liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng đồng nghĩa với việc khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã giảm đáng kể. Trong môi trường lãi suất ổn định hoặc thấp hơn, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Dòng vốn đầu tư vẫn phân hóa

Mặc dù giá vàng phục hồi mạnh, dòng vốn đầu tư vẫn cho thấy bức tranh khá trái chiều. Ở góc độ tích cực, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục duy trì hoạt động mua vào với quy mô lớn. Chỉ riêng trong tháng 5, lượng mua ròng đạt 41 tấn, cho thấy nhu cầu tích lũy vàng như một tài sản dự trữ chiến lược vẫn rất ổn định. Ngược lại, các quỹ ETF vàng vẫn chưa quay trở lại xu hướng mua ròng. Quỹ SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - tiếp tục bán ra thêm 3,9 tấn vàng, đưa tổng lượng nắm giữ xuống còn khoảng 1.001,4 tấn.

Sự phân hóa này phản ánh hai góc nhìn khác nhau trên thị trường. Trong khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng với tầm nhìn dài hạn nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD, các quỹ đầu tư tài chính vẫn tỏ ra thận trọng trước những biến động ngắn hạn của chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế toàn cầu. Điều này cho thấy niềm tin của dòng vốn đầu cơ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, bất chấp diễn biến tích cực của giá vàng trong hai phiên gần đây.

Triển vọng vẫn phụ thuộc vào Fed và diễn biến địa chính trị

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, thị trường vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông. Vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar kết thúc mà chưa đạt được bước tiến đáng kể hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Dù giá dầu hiện vẫn thấp hơn so với giai đoạn cao điểm của xung đột, nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Vùng Vịnh vẫn có thể khiến thị trường năng lượng biến động mạnh trở lại.

Nếu giá dầu tăng trở lại, áp lực lạm phát toàn cầu sẽ gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương, trong đó có Fed, phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Đây sẽ là yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong trung hạn. Ở chiều ngược lại, phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho thấy Fed đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực về lạm phát khi kỳ vọng và rủi ro lạm phát có dấu hiệu giảm bớt. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng lạm phát hiện vẫn cao hơn mục tiêu 2%, đồng nghĩa với việc Fed chưa sẵn sàng chuyển sang chính sách nới lỏng.

Trong bối cảnh đó, xu hướng của giá vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hai yếu tố: tốc độ hạ nhiệt của nền kinh tế Mỹ và mức độ quyết liệt của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát.

Kết luận

Phiên tăng mạnh ngày 2/7 đánh dấu sự cải thiện đáng kể của thị trường vàng sau khi dữ liệu việc làm Mỹ làm suy giảm kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Đồng USD và lợi suất trái phiếu đồng loạt đi xuống đã tạo môi trường thuận lợi để giá vàng vượt trở lại mốc 4.100 USD/oz. Tuy nhiên, việc các quỹ ETF vẫn tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền đầu cơ chưa hoàn toàn quay lại thị trường. Trong thời gian tới, triển vọng của vàng sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, định hướng chính sách của Fed và diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, những yếu tố sẽ quyết định liệu đợt phục hồi hiện tại có đủ sức hình thành một xu hướng tăng bền vững hay không.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng vẫn đang duy trì đà tăng mạnh, sau khi vượt qua mức 4.100 USD/oz và đang hướng đến vùng cản tiếp theo quanh mốc 4.217 USD/oz. Với động lực tăng của những phiên vừa qua, khả năng giá sẽ chạm được mức cản trên. Đồng thời, đây cũng sẽ là khu vực để phe bán tạo ra áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.