GOLD - Bật tăng sau khi test đáy 2 tháng, liệu đà giảm đã kết thúc?

Sự giằng co tới từ thị trường

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ do chịu tác động từ hai yếu tố vĩ mô trái chiều. Một mặt, áp lực bán tháo lên vàng được giải tỏa đáng kể khi giá dầu thô hạ nhiệt, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt đi xuống. Trong tài chính, khi chi phí cơ hội (lợi suất trái phiếu) và sức mạnh đồng USD giảm, vàng thường được hỗ trợ tăng giá. Mặt khác, thị trường lại bị kìm hãm bởi nỗi lo ngại về giá năng lượng dài hạn. Ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng giá dầu có thể sớm quay lại mức thấp trước chiến tranh. Việc giá dầu giảm chậm sẽ khiến rủi ro lạm phát trở nên dai dẳng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì mức lãi suất cao trong thời gian lâu hơn - một yếu tố vốn không có lợi cho tài sản không sinh lãi như vàng.

Loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ - Tâm điểm NFP

Mọi biến động của giá vàng hiện tại đều quy về một mối: Liệu lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tới sẽ đi theo hướng nào? Để tìm câu trả lời, giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này:

Thứ Hai: Chỉ số PMI sản xuất từ Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) - thước đo sức khỏe của các nhà máy.

Thứ Ba: Báo cáo cơ hội việc làm JOLTs – chỉ báo đo lường mức độ thắt chặt của thị trường lao động.

Thứ Tư: Báo cáo việc làm khu vực tư nhân từ ADP và chỉ số PMI dịch vụ ISM.

Thứ Năm: Dữ liệu số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần.

Thứ Sáu: Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls - NFP) từ Bộ Lao động Mỹ.

Chuỗi dữ liệu này sẽ hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Mỹ. Nhà đầu tư sẽ phân tích các báo cáo để xác định xem kinh tế Mỹ đang suy yếu đủ sâu để Fed tiến tới nới lỏng tiền tệ (hạ lãi suất), hay vẫn đủ khỏe để Fed tiếp tục thắt chặt nhằm chống lạm phát. Trong đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu được đánh giá là ngòi nổ quan trọng nhất, có khả năng định hình trực tiếp xu hướng ngắn hạn của giá vàng.

Tác động từ báo cáo việc làm và thách thức từ Tân Chủ tịch Fed

Hiện tại, giới chuyên gia đang phân hóa rõ rệt về bức tranh lao động tháng 5. Một nhóm tin rằng hoạt động tuyển dụng đã chậm lại khi lãi suất cao bắt đầu ngấm sâu vào nền kinh tế; nhóm còn lại cho rằng nhu cầu lao động vẫn đủ mạnh để duy trì đà tăng trưởng lành mạnh.

Giới chức Fed thời gian qua cũng khẳng định mọi quyết định chính sách sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào số liệu thực tế. Một báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá vàng tăng nhờ kỳ vọng hạ lãi suất. Ngược lại, nếu số liệu việc làm mạnh hơn dự báo, đồng USD và lợi suất trái phiếu sẽ tăng vọt, tạo áp lực giảm lên kim loại quý.

Dù vậy, chiến lược gia Bob Haberkorn từ StoneX vẫn giữ góc nhìn lạc quan về triển vọng trung hạn của vàng. Ông chỉ ra rằng, bất chấp áp lực bán vàng để lấy thanh khoản gần đây từ một số ngân hàng trung ương lớn như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, vàng vẫn bảo toàn thành công các mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Sự kiện bản lề tiếp theo được thị trường chờ đợi là cuộc họp chính sách ngày 17/6 tới đây - cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh. Đây sẽ là bài toán tiến thoái lưỡng nan đối với nhà điều hành mới: Việc tăng lãi suất có thể giúp hạ nhiệt lạm phát trong ngắn hạn, nhưng trong bối cảnh khối nợ công của Mỹ đang quá lớn, lãi suất cao kéo dài sẽ gây áp lực nặng nề lên toàn bộ hệ thống tài chính và để lại tổn thất lâu dài cho nền kinh tế.

Kết luận

Fed sẽ là bên quyết định hướng đi chính của giá vàng trong nửa sau năm nay. Tại thời điểm này, chiến lược cốt lõi đối với các nhà đầu tư là giữ sự kiên nhẫn để chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ chuỗi số liệu kinh tế tuần này và quan điểm chính thức từ tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp ngày 17/6. Triển vọng tăng trưởng của vàng trong trung và dài hạn vẫn rất sáng sủa nhờ các bệ đỡ từ lạm phát dai dẳng và áp lực nợ công.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Sau khi kiểm định lại vùng đáy hình thành trong vòng hai tháng, giá vàng đã nhanh chóng bật tăng trở lại với lực hồi phục khá mạnh. Đà tăng này đưa giá tiến sát vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 4.590 USD/oz, tuy nhiên thị trường vẫn chưa đủ động lực để tạo một nhịp bứt phá dứt khoát qua khu vực này. Ngay sau đó, áp lực chốt lời đã xuất hiện trở lại, khiến giá điều chỉnh giảm và quay về kiểm định vùng gần 4.500 USD/oz.

Xét trong bối cảnh xu hướng gần đây, đây có thể xem là một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhằm giúp thị trường tái tích lũy và hấp thụ lực cung sau nhịp tăng trước đó. Đồng thời, quá trình này cũng tạo thêm các vùng thanh khoản quan trọng, hỗ trợ cho một cấu trúc tăng bền vững hơn nếu lực mua quay trở lại.

Trong ngắn hạn, có hai vùng giá đáng chú ý mà nhà đầu tư cần theo dõi sát. Thứ nhất là khu vực quanh 4.500 USD/oz, đóng vai trò như vùng hỗ trợ gần nhất. Thứ hai là vùng 4.460 USD/oz, vốn là mức kháng cự cũ vừa bị phá vỡ trước đó và nay có thể trở thành vùng đệm hỗ trợ.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ khi vùng 4.590 USD/oz tiếp tục đóng vai trò là cản quan trọng của thị trường. Việc chưa thể vượt qua khu vực này một cách rõ ràng cho thấy xu hướng tăng vẫn cần thêm xác nhận và nếu áp lực bán quay trở lại mạnh hơn, kịch bản điều chỉnh sâu hơn vẫn có thể được kích hoạt.