📆Top 3 thị trường đáng chú ý

Thị trường toàn cầu bước vào tuần mới trong bối cảnh xuất hiện các diễn biến kinh tế vĩ mô quan trọng và căng thẳng địa chính trị đã hạ nhiệt phần nào nhưng vẫn còn hiện hữu. Nhà đầu tư trên mọi thị trường đều kỳ vọng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ được duy trì bền vững, điều đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Tuần trước chứng kiến các chỉ số Mỹ chủ yếu đi ngang tích lũy, trong khi tuần này sự lạc quan đó sẽ được kiểm chứng bởi dữ liệu việc làm Mỹ (NFP), số liệu lạm phát Eurozone và báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ lớn. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên đặc biệt theo dõi EURUSD, US500 và Vàng (GOLD).

EURUSD

Tuần này sẽ mang đến những dữ liệu cơ bản có ý nghĩa quan trọng đối với cả Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lịch kinh tế của Mỹ và châu Âu đều rất dày đặc, điều thường thấy vào đầu mỗi tháng mới. Vào thứ Ba, thị trường sẽ nhận được ước tính sơ bộ lạm phát CPI tháng 5 của Eurozone. Dự báo hiện tại cho thấy HICP sẽ tăng lên 3,2% YoY (từ 3,0% trong tháng 4), trong khi lạm phát lõi được dự báo tăng lên 2,3%. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các số liệu sơ bộ từ từng nền kinh tế thành viên lại thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, chủ yếu do giá dầu thô giảm mạnh vào cuối tháng 5. Nếu lạm phát Eurozone bất ngờ suy yếu, thị trường sẽ bắt đầu nghi ngờ về đợt tăng lãi suất gần như chắc chắn của ECB, vốn hiện đã được định giá hoàn toàn.

Đối với Mỹ, một loạt dữ liệu sẽ đóng vai trò then chốt:

Thứ Hai: ISM sản xuất (dự báo tăng lên 53,0)

Thứ Ba: Báo cáo JOLTS

Thứ Sáu: Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP)

Dự báo hiện tại cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 95 nghìn việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%. Nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục chứng minh được sức mạnh mang tính cấu trúc và lạm phát châu Âu tạo ra bất ngờ theo bất kỳ hướng nào, biến động trên EURUSD có thể gia tăng mạnh. Tuy nhiên, yếu tố dẫn dắt giá quan trọng nhất của cặp tiền này vẫn là tình hình tại Trung Đông.

US500

Chỉ số thị trường chứng khoán diện rộng của Mỹ đã liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới gần như mỗi ngày, ngay cả trong tuần giao dịch rút ngắn vừa qua tại Phố Wall. Có vẻ như nhà đầu tư đã xem những rủi ro địa chính trị liên quan đến việc phong tỏa Eo biển Hormuz là gần như đã được giải quyết và hiện đang tập trung hoàn toàn vào dữ liệu kinh tế thực tế, diễn biến của các tập đoàn công nghệ chủ chốt cũng như đợt IPO lớn nhất lịch sử sắp tới của SpaceX do Elon Musk sáng lập.

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, dữ liệu thị trường lao động cùng các chỉ số hoạt động kinh tế (ISM sản xuất vào thứ Hai và ISM dịch vụ vào thứ Tư) sẽ rất quan trọng để đánh giá liệu nền kinh tế Mỹ có còn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ hay không, qua đó hỗ trợ mức định giá cao hiện tại của thị trường chứng khoán. Nhưng đó chưa phải tất cả, bởi mùa báo cáo lợi nhuận vẫn đang tiếp diễn. Quan trọng hơn, hàng loạt công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn tới chỉ số sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này:

Broadcom

CrowdStrike

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Palo Alto Networks

Được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng AI và làn sóng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng mạng, lĩnh vực công nghệ đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Trong lịch sử, chỉ cần các công ty liên quan đến ngành bán dẫn đưa ra triển vọng thấp hơn kỳ vọng một chút cũng có thể kích hoạt những đợt điều chỉnh mạnh. Khi US500 hiện đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử, biên độ sai sót dành cho các doanh nghiệp công bố báo cáo là rất nhỏ.

Gold

Vàng bước vào tháng mới với vị thế có phần suy yếu hơn. Chúng ta đã chứng kiến ba tháng giảm giá liên tiếp, dù nhà đầu tư đã thành công trong việc kéo giá bật lên từ vùng đáy thấp nhất trong hơn hai tháng. Hiện tại, vàng một lần nữa trở nên cực kỳ nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất của Mỹ. Do đó, cũng giống như đồng USD, kim loại quý này sẽ phản ứng với các dữ liệu về hoạt động kinh tế và thị trường lao động. Nếu tăng trưởng việc làm tiếp tục duy trì mạnh mẽ, điều đó có thể cho thấy nền kinh tế Mỹ đủ sức chịu đựng thêm các đợt tăng lãi suất. Ngược lại, sự suy yếu của thị trường lao động có thể mở ra khả năng cắt giảm lãi suất nếu tình hình Trung Đông sớm được giải quyết.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vẫn còn một ẩn số rất lớn là những phát biểu từ Kevin Warsh, người sẽ tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed vào nửa cuối tháng 6. Hiện tại, thị trường đang định giá: Xác suất khoảng 60% cho một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay. Gần như một đợt tăng lãi suất hoàn chỉnh trước giữa năm sau. Nếu lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại, triển vọng tăng lãi suất sẽ biến mất và điều đó sẽ hỗ trợ thị trường kim loại quý.

Kim loại quý bước vào tuần mới trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm với lãi suất Mỹ và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng thời phản ứng với việc căng thẳng chính trị đang dần hạ nhiệt.