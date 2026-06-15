GOLD: Chiến sự chấm dứt, giá Vàng chính thức “đảo chiều”?

Phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á chứng kiến một đợt tái định giá mạnh trên hầu hết các nhóm tài sản sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Việc rủi ro địa chính trị hạ nhiệt đã nhanh chóng làm thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư đối với lạm phát, chính sách tiền tệ và dòng tiền trên các thị trường tài chính.

Vàng và bạc đồng loạt bứt phá

Thị trường kim loại quý phản ứng tích cực ngay sau thông tin được công bố. Giá vàng giao ngay tăng mạnh lên 4.296 USD/oz, cao hơn khoảng 76 USD/oz (tương đương 1,8%) so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Không chỉ vàng, bạc cũng ghi nhận diễn biến rất tích cực khi tăng 3,3% (khoảng 2,3 USD/oz), giao dịch quanh 70,4 USD/oz, phản ánh dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý sau khi một trong những rủi ro lớn nhất đối với thị trường được tháo gỡ.

Trái ngược với diễn biến của vàng, thị trường năng lượng chịu áp lực bán mạnh khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông giảm đáng kể. Giá dầu Brent giảm hơn 4%, xuống còn 83,8 USD/thùng., Giá dầu WTI mất hơn 4,6%, lùi về 80,9 USD/thùng. Trong khi đó, chỉ số Dollar Index (DXY) cũng đánh mất vai trò là tài sản trú ẩn khi giảm gần 0,3%, xuống còn 99,49 điểm.

“Nút thắt” hơn 100 ngày chiến sự được tháo gỡ

Theo thông tin từ Financial Times, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 100 ngày. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6, với ba nội dung quan trọng:

Hai bên gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày.

Mỹ chấm dứt việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Iran chính thức mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã tạo ra cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng. Giá dầu từng vượt 120 USD/thùng - mức cao nhất kể từ năm 2022 - trong khi Dollar Index có thời điểm vượt 100,5 điểm. Giá năng lượng tăng mạnh đã làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, buộc nhiều ngân hàng trung ương duy trì lập trường tiền tệ thắt chặt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/oz hồi cuối tháng 1 xuống sát 4.000 USD/oz trong thời gian gần đây. Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đã giúp thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ dần ổn định trở lại, qua đó làm giảm áp lực lạm phát và mở ra triển vọng chính sách tiền tệ bớt cứng rắn hơn trong thời gian tới. Chính sự thay đổi trong kỳ vọng này đã trở thành động lực giúp vàng phục hồi mạnh ngay từ đầu tuần.

"Nhân tố bí ẩn" từ cuộc họp Fed của tân Chủ tịch Kevin Warsh

Mặc dù căng thẳng địa chính trị đã tạm thời hạ nhiệt, tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Phần lớn giới phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này. Tuy nhiên, điều mà thị trường quan tâm hơn cả là thông điệp chính sách đi kèm. Dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận, việc khôi phục hoàn toàn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn cần thêm thời gian, đồng nghĩa áp lực lạm phát tại Mỹ khó có thể hạ nhiệt ngay lập tức. Theo các nhà phân tích Fawad Razaqzada (Forex.com) và Barbara Lambrecht (Commerzbank), nếu ông Warsh phát đi tín hiệu cứng rắn hơn kỳ vọng hoặc nhấn mạnh khả năng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia Jeff Clark, biên tập viên của The Gold Advisor, cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực bất chấp lập trường của Fed trong ngắn hạn. Theo ông, nền kinh tế Mỹ khó có thể duy trì chi phí vay vốn ở mức cao trong thời gian quá dài. Vì vậy, dư địa để Fed tiếp tục thắt chặt chính sách là không lớn. Khi áp lực lạm phát dần được kiểm soát và chu kỳ lãi suất đảo chiều trong tương lai, đồng USD nhiều khả năng sẽ suy yếu, trong khi lãi suất giảm sẽ tạo môi trường thuận lợi để vàng lấy lại đà tăng. Đây cũng là yếu tố mà các nhà đầu tư dài hạn cần tiếp tục theo dõi trong những quý tới.

Theo CME Fed Watch Tool, xác suất Fed tăng lãi suất trong năm nay đã giảm đi so với đầu tuần trước đó, hiện tại việc tăng lãi suất vào cuối năm 2026 đang 50/50. Nguồn: CME Fed Watch Tool

Phân tích kỹ thuật (khung D1)

Nguồn: xStation5

Sau nhịp giảm sâu về vùng 4.000 USD/oz, giá vàng đã phục hồi mạnh và đang tiến sát ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng 4.350 USD/oz. Trước đây, khu vực này từng đóng vai trò là vùng hỗ trợ then chốt trước khi bị phá vỡ, kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh. Vì vậy, chừng nào giá vẫn chưa thể vượt lên trên mốc này, xu hướng giảm vẫn chưa thực sự bị vô hiệu.

Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá bứt phá dứt khoát lên trên 4.350 USD/oz, triển vọng tăng ngắn hạn sẽ được cải thiện, mở ra dư địa để giá tiếp tục hướng lên các vùng kháng cự cao hơn. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục xuất hiện mạnh tại khu vực này, đây có thể là tín hiệu cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát thị trường và kịch bản giảm giá vẫn chiếm ưu thế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, giá vàng hiện vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình động SMA 50 phiên, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về phía tiêu cực và áp lực bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào nếu giá không thể vượt qua vùng cản quan trọng nói trên.