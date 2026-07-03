Tin đầu ngày: Vàng tăng vọt 2%, Nasdaq kéo giảm tâm lý Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch thứ Năm với mức tăng mạnh, trong đó DAX của Đức tăng hơn 2%, FTSE 100 của Anh tăng gần 1,8%, và WIG20 của Ba Lan đóng cửa tăng 1,5%. Diễn biến tích cực này phản ánh tỷ trọng thấp hơn của các cổ phiếu bán dẫn trong các chỉ số châu Âu, trái ngược với KOSPI của Hàn Quốc, vốn lao dốc hơn 7% do làn sóng bán tháo mạnh đối với cổ phiếu Samsung và SK Hynix.

Tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ xấu đi rõ rệt trong nửa sau của phiên giao dịch, khi Nasdaq 100 giảm 2,3% bất chấp phản ứng tích cực ban đầu sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ yếu hơn kỳ vọng. Micron giảm 7,5%, trong khi một số công ty bán dẫn khác mất hơn 10%. Trong nhóm Big Tech, Meta Platforms là cổ phiếu giảm mạnh nhất với mức giảm gần 5%, trong khi Apple (AAPL.US) vượt trội với mức tăng khoảng 4,5%. Tesla cũng chịu áp lực khi giảm gần 8%, mặc dù công bố số lượng xe bàn giao quý II vượt kỳ vọng của thị trường.

Khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau báo cáo NFP yếu hơn dự báo và giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, vàng đã phục hồi lên trên 4.100 USD/ounce, trong khi bạc tăng gần 2,5%. Đồng USD suy yếu, đẩy EUR/USD tăng gần 0,5% lên trên 1,143. Bitcoin phục hồi lên gần 62.000 USD, mặc dù tâm lý trên toàn bộ thị trường tiền mã hóa vẫn khá thận trọng. Trong khi đó, dầu Brent đang giao dịch quanh 71,50 USD/thùng, phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh trong các phiên gần đây.