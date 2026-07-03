Tin đầu ngày: Vàng tăng vọt 2%, Nasdaq kéo giảm tâm lý Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch thứ Năm với mức tăng mạnh, trong đó DAX của Đức tăng hơn 2%, FTSE 100 của Anh tăng gần 1,8%, và WIG20 của Ba Lan đóng cửa tăng 1,5%. Diễn biến tích cực này phản ánh tỷ trọng thấp hơn của các cổ phiếu bán dẫn trong các chỉ số châu Âu, trái ngược với KOSPI của Hàn Quốc, vốn lao dốc hơn 7% do làn sóng bán tháo mạnh đối với cổ phiếu Samsung và SK Hynix.
Tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ xấu đi rõ rệt trong nửa sau của phiên giao dịch, khi Nasdaq 100 giảm 2,3% bất chấp phản ứng tích cực ban đầu sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ yếu hơn kỳ vọng. Micron giảm 7,5%, trong khi một số công ty bán dẫn khác mất hơn 10%. Trong nhóm Big Tech, Meta Platforms là cổ phiếu giảm mạnh nhất với mức giảm gần 5%, trong khi Apple (AAPL.US) vượt trội với mức tăng khoảng 4,5%. Tesla cũng chịu áp lực khi giảm gần 8%, mặc dù công bố số lượng xe bàn giao quý II vượt kỳ vọng của thị trường.
Khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau báo cáo NFP yếu hơn dự báo và giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, vàng đã phục hồi lên trên 4.100 USD/ounce, trong khi bạc tăng gần 2,5%. Đồng USD suy yếu, đẩy EUR/USD tăng gần 0,5% lên trên 1,143. Bitcoin phục hồi lên gần 62.000 USD, mặc dù tâm lý trên toàn bộ thị trường tiền mã hóa vẫn khá thận trọng. Trong khi đó, dầu Brent đang giao dịch quanh 71,50 USD/thùng, phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh trong các phiên gần đây.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô Mỹ
Báo cáo mới nhất về thị trường lao động Mỹ yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng.
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Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tăng 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 113.000 và mức 172.000 của kỳ trước.
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Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống 4,2%, tốt hơn kỳ vọng 4,3%.
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Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 215.000, thấp hơn mức dự báo 218.000 và không đổi so với kỳ trước.
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Thu nhập bình quân theo giờ (YoY) tăng 3,5%, cao hơn mức đồng thuận 3,4%.
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Việc làm khu vực tư nhân chỉ tăng 49.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 107.000.
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Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 1,814 triệu, thấp hơn nhẹ so với dự báo 1,820 triệu.
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Tuần làm việc bình quân giữ nguyên ở 34,3 giờ, đúng như kỳ vọng.
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Thu nhập bình quân theo giờ (MoM) tăng 0,3%, phù hợp với cả dự báo và kỳ trước.
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Việc làm ngành sản xuất tăng 3.000, đúng kỳ vọng nhưng thấp hơn mức tăng 7.000 của tháng trước.
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Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 61,5%, thấp hơn cả dự báo 61,8% và mức của kỳ trước.
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Việc làm khu vực chính phủ giảm 8.000, sau khi tăng 52.000 trong tháng trước.
Báo cáo mới nhất của EIA về tồn kho khí tự nhiên cho thấy lượng tồn kho tăng 87 tỷ feet khối (Bcf), cao hơn nhẹ so với dự báo 84 Bcf và mức tăng 76 Bcf của kỳ trước. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên ban đầu giảm sau khi dữ liệu được công bố nhưng sau đó đã xóa toàn bộ mức giảm ban đầu.
Trên thị trường hàng hóa, hợp đồng tương lai lúa mì CBOT tiếp tục giao dịch trên 600 cent/giạ, trong khi hợp đồng tương lai ca cao ICE giảm khoảng 1,2% trong ngày.
Nguồn: xStation 5
Gold (D1)
Vàng đã phục hồi từ vùng 3.900 USD lên trên 4.100 USD/ounce, trong khi EMA 50 ngày đã cắt xuống dưới EMA 200 ngày, hình thành mô hình kỹ thuật kinh điển "Death Cross". Điều đáng chú ý là lần gần nhất mô hình này xuất hiện vào năm 2023, nó lại trở thành một tín hiệu tăng giá ngược (contrarian bullish signal) khi vàng bắt đầu một đợt tăng mạnh ngay sau khi hai đường trung bình giao cắt. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 4.400 USD/ounce, trong khi các vùng hỗ trợ chính vẫn ở 4.000 USD và 3.900 USD.
Nguồn: xStation 5
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