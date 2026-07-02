Thay đổi tồn kho khí tự nhiên EIA cao hơn kỳ vọng

Thay đổi tồn kho khí tự nhiên EIA (BCF): 87 tỷ feet khối (Dự báo: 84 tỷ, Kỳ trước: 76 tỷ)
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên giảm nhẹ sau khi dữ liệu được công bố.
NATGAS (M30)
Hợp đồng tương lai Henry Hub Natural Gas (NATGAS) vẫn chịu áp lực giảm giá, khi giá đang giao dịch dưới cả đường EMA 50 và EMA 200, xác nhận rằng phe bán vẫn chiếm ưu thế trong cả xu hướng ngắn hạn lẫn trung hạn. Thị trường hiện đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 3,15, nơi phe mua đã nhiều lần cố gắng giữ giá ổn định. Tuy nhiên, động lượng vẫn yếu khi chỉ báo MACD tiếp tục nằm dưới đường 0 mà chưa xuất hiện tín hiệu giao cắt tăng giá đủ thuyết phục. Nếu giá phá vỡ dứt khoát xuống dưới vùng hỗ trợ này, hợp đồng có thể tiếp tục giảm về khu vực 3,10–3,05. Ở chiều ngược lại, bất kỳ nhịp hồi phục nào trước tiên cũng cần vượt trở lại đường EMA 200 để phát đi tín hiệu rằng động lượng giảm đang dần suy yếu. Cho đến khi điều đó xảy ra, các nhịp tăng nhiều khả năng vẫn chỉ được xem là những đợt hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm hiện tại, thay vì khởi đầu của một xu hướng tăng bền vững.
Nguồn: xStation5
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