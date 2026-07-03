Tóm tắt thị trường: Châu Á ngập sắc xanh - sự lạc quan đang quay trở lại thị trường?

Đáng chú ý, hôm nay là ngày nghỉ giao dịch của thị trường Mỹ. Người Mỹ đang có kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập (4/7).

🗓️Tổng quan thị trường ngày hôm qua

Phiên giao dịch hôm qua được chi phối bởi việc công bố dữ liệu NFP, vốn gây thất vọng cho các nhà đầu tư.

Dữ liệu cho thấy số việc làm mới được tạo ra thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng (+49 nghìn so với +107 nghìn), đồng thời dữ liệu của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm mạnh (-74 nghìn).

Hình 1: Thay đổi số việc làm phi nông nghiệp (NFP) và Chỉ số thành phần Việc làm của ISM PMI (2023 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 03.07.2026

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, điều vốn sẽ là tín hiệu tích cực nếu không đi kèm với sự sụt giảm mạnh của tỷ lệ tham gia lực lượng lao động xuống 61,5%. Đây là mức thấp nhất kể từ thời kỳ đại dịch.

Hình 2: Tỷ lệ thất nghiệp và Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tại Mỹ (2023 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 03.07.2026

Tăng trưởng tiền lương không khác kỳ vọng (3,5%), tuy nhiên sau khi điều chỉnh theo lạm phát, mức tăng thực tế đã chuyển sang âm (-0,7%). Điều này đặc biệt quan trọng khi tiêu dùng tại Mỹ hiện chủ yếu được duy trì nhờ việc rút tiền tiết kiệm, trong bối cảnh tỷ lệ tiết kiệm chỉ còn khoảng 3%.

Hình 3: Lạm phát CPI và Tăng trưởng tiền lương tại Mỹ (2006 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 03.07.2026

Báo cáo này đã khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Nhà đầu tư vẫn hoàn toàn định giá khả năng có một lần tăng lãi suất trước cuối năm, nhưng xác suất cho động thái này tại hai cuộc họp sắp tới đã giảm đáng kể. Điều này gây áp lực lên đồng USD, khiến đồng tiền này giảm 0,5% so với Euro.

Dữ liệu cũng tạo cú hích tạm thời cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, về cuối phiên, dòng tiền tiếp tục luân chuyển và áp lực bán quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ. Các ông lớn như Intel và Micron đều giảm trên 5%, kéo Nasdaq 100 giảm 0,7%. Ngược lại, chỉ số mang tính phòng thủ hơn là Dow Jones lại kết thúc phiên với mức tăng rõ rệt (+1,1%).

🌏 Giao dịch tại thị trường châu Á

Tâm lý tiêu cực đối với nhóm Big Tech cũng xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch tại châu Á. Tuy nhiên, xu hướng đã đảo chiều khi phiên giao dịch diễn ra, giúp các chỉ số kết thúc ngày trong sắc xanh mạnh.

Sau nhịp bán tháo ban đầu, hai "ông lớn" của Hàn Quốc là SK Hynix (10,2%) và Samsung (8%) đã phục hồi rất mạnh, giúp KOSPI đóng cửa tăng hơn 5%. Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số này đã tăng gần 160%.

Nikkei 225 của Nhật Bản và Hang Seng của Trung Quốc cũng tăng hơn 1%. Tại Trung Quốc, đà tăng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp hưởng lợi từ giá vàng, khi kim loại quý này đã tăng 4% chỉ trong hai ngày qua.

🌍 Địa chính trị

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra thuận lợi và Tehran đã "đồng ý với hầu hết mọi điều mà chúng tôi cần." Ông cũng tuyên bố rằng Iran đã "bị phá hủy hoàn toàn về mặt quân sự."

Trên nền tảng Truth Social, ông tiếp tục chỉ trích NATO.

Tuy nhiên, thị trường chú ý nhiều hơn đến tuyên bố của Bộ Tư lệnh Quân đội Iran: "Bất kỳ hành vi không tuân thủ mệnh lệnh, đi chệch tuyến đường được chỉ định hoặc vi phạm các quy định hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Eo biển Hormuz sẽ bị lực lượng vũ trang đáp trả ngay lập tức và kiên quyết, gây nguy hiểm cho sự an toàn của các tàu vi phạm."

🛢️ Hàng hóa

Thông tin trên phần nào lý giải cho đà tăng nhẹ của giá dầu trong đầu phiên.

Dầu Brent (+0,3%) hiện giao dịch quanh 72 USD/thùng.

Dầu WTI (+0,1%) đang ở mức trên 69 USD/thùng.

Giá khí tự nhiên cũng tiếp tục tăng:

NATGAS (+2,6%) dao động quanh 3,26 USD/MMBtu.

TTF (+0,5%) giao dịch trên 44 EUR/MWh.

Kim loại quý tiếp tục đi lên, chủ yếu nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế lớn giảm xuống. Xu hướng này được hỗ trợ bởi báo cáo thị trường lao động Mỹ công bố hôm qua.

Vàng hiện giao dịch trên 4.170 USD/ounce, trong khi bạc ở trên 62 USD/ounce, tương ứng tăng 4% và 6,3% kể từ đầu tháng 7.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Trong phiên giao dịch châu Á, tâm điểm là dữ liệu PMI tháng 6.

Trung Quốc

Tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ chậm lại nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức tích cực (54,1). Động lực chính đến từ sự gia tăng của các đơn hàng xuất khẩu.

Số lượng đơn hàng đã tăng tháng thứ tám liên tiếp, kéo theo việc làm tăng trở lại với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7/2024.

Chi phí nhân công, nguyên vật liệu và vận tải tăng đã đẩy giá cả đi lên, phù hợp với dữ liệu PPI gần đây (3,9%), mức cao nhất trong gần 4 năm.

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, thị trường chủ yếu quan tâm đến các dữ liệu điều chỉnh, vốn có ý nghĩa không lớn. Tuy nhiên, chỉ số dịch vụ vẫn được điều chỉnh tăng từ 51,8 lên 52,2.

Đáng chú ý, số lượng đơn hàng mới trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều tăng với tốc độ nhanh thứ hai trong vòng 3 năm, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa thay vì xuất khẩu.

Thị trường cũng chú ý đến phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, người khẳng định Tokyo vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối và đang phối hợp chặt chẽ với Washington trong vấn đề này. Bà cũng đề cập đến lợi suất trái phiếu tăng cao và cho biết chính sách tài khóa sẽ được điều hành nhằm khôi phục niềm tin của thị trường.

Úc

Dữ liệu PMI tháng 6 của Úc cũng được điều chỉnh tăng nhẹ.ia.

Chỉ số dịch vụ cuối cùng được xác nhận ở 50,5.

Tuy nhiên, cả đơn hàng trong nước và quốc tế đều giảm.

Lạm phát giá đầu ra giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Niềm tin về triển vọng 12 tháng tới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023, do lo ngại về môi trường kinh tế và các thay đổi liên quan đến chính sách thuế trong ngân sách liên bang.

💱 Tiền tệ

Đồng USD tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu từ sau báo cáo NFP gây thất vọng hôm qua.

Cặp EUR/USD hiện đã vượt mốc 1,146, phục hồi hơn 1% so với các mức đáy gần đây.

Đồng Yên Nhật cũng mạnh lên so với USD, đưa USD/JPY quay trở lại dưới mốc 161.

Đồng thời, tâm lý đối với phần lớn các đồng tiền của thị trường mới nổi cũng đang được cải thiện.

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Michał Jóźwiak, XTB Financial Markets Analyst