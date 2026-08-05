GOLD - Chốt chặn quan trọng để Vàng chính thức thoát khỏi xu hướng đi ngang?

Giá vàng thế giới đã phục hồi mạnh vươn lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 7 khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm tạo động lực cho thị trường kim loại quý. Đà tăng lần này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp gần đây. Việc thị trường giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay đã giúp giảm áp lực lên vàng - một tài sản không tạo ra lợi suất. Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, những tín hiệu tích cực hơn trong quan hệ Mỹ - Iran cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, thay vì tập trung trực tiếp vào diễn biến địa chính trị, nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến tác động của những sự kiện này đối với lạm phát, lợi suất trái phiếu và định hướng lãi suất của Fed - ba yếu tố đang đóng vai trò quyết định đối với xu hướng của vàng.

Kỳ vọng mở lại eo biển Hormuz giúp hạ nhiệt rủi ro năng lượng

Một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường là những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Tehran có khả năng đạt được thỏa thuận ngay trong ngày 4 hoặc 5/8 nhằm mở lại tuyến vận tải chiến lược này và đưa hoạt động thương mại trở lại trạng thái bình thường hơn.

Sau phát biểu trên, giá dầu WTI giao sau tại Mỹ giảm gần 6%, xuống dưới 76 USD/thùng, khi thị trường kỳ vọng nguồn cung năng lượng có thể được giải tỏa nếu hàng trăm tàu hàng đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư được phép di chuyển trở lại. Ngoài dầu mỏ, việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng có thể giúp giảm áp lực đối với nhiều loại hàng hóa khác như phân bón, sản phẩm tinh chế và khí công nghiệp - những yếu tố từng góp phần thúc đẩy rủi ro lạm phát toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì sự thận trọng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt được kết quả cuối cùng. Bất kỳ sự trì hoãn hoặc thất bại nào trong tiến trình ngoại giao cũng có thể khiến rủi ro năng lượng quay trở lại và tạo biến động mạnh trên thị trường hàng hóa.

Sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu tạo thêm lực đẩy cho Vàng

Động lực quan trọng nhất phía sau đà phục hồi của vàng cũng đến từ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm xuống, trong khi đồng USD yếu hơn giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Trong môi trường hiện tại, vàng đang nhận được sự hỗ trợ kép khi thị trường vừa giảm kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, vừa chứng kiến nhu cầu phòng thủ gia tăng trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Điểm đáng chú ý là phản ứng của vàng hiện nay cho thấy thị trường đang dần chuyển trọng tâm từ những diễn biến địa chính trị trực tiếp sang tác động kinh tế của các sự kiện này. Nói cách khác, vấn đề quan trọng không phải là căng thẳng Mỹ - Iran có tiếp tục hay không, mà là liệu những diễn biến đó có làm thay đổi kỳ vọng lạm phát, chính sách tiền tệ và lợi suất thực hay không.

Dữ liệu việc làm sẽ là phép thử quan trọng tiếp theo

Sau khi vượt qua các biến động liên quan đến cuộc họp Fed, thị trường vàng đang hướng sự chú ý đến loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này, đặc biệt là báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls - NFP).

Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng như khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ hiện tại.

Nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài có thể giảm xuống, kéo lợi suất trái phiếu đi xuống và tạo thêm động lực cho vàng.

Ngược lại, nếu dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, Fed có thể tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, khiến lãi suất thực tăng trở lại và hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Nhóm kim loại quý đồng loạt tăng

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đang ghi nhận diễn biến tích cực. Bạc tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, trong khi bạch kim và paladium cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6. Điều này cho thấy xu hướng tích cực đang lan rộng trong toàn bộ nhóm kim loại quý thay vì chỉ tập trung vào vàng.

Diễn biến này phản ánh việc nhà đầu tư đang gia tăng tỷ trọng các tài sản hữu hình trong danh mục nhằm phòng vệ trước những bất ổn kéo dài liên quan đến chính sách tiền tệ, lạm phát và địa chính trị.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng đã bứt phá mạnh mẽ qua vùng 4.100 USD/oz và đang hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo quanh mốc 4.200 USD/oz. Mặc dù động lực tăng hiện tại đang rất tích cực, nhưng thị trường vẫn còn một rào cản quan trọng cần vượt qua để xác nhận việc thoát khỏi xu hướng đi ngang kéo dài trong suốt 6 tuần qua.

Vùng 4.220 USD/oz đang đóng vai trò là điểm xác nhận quan trọng của xu hướng tăng, khi đây là khu vực trước đó từng kích hoạt một nhịp bán tháo mạnh sau khi giá tiếp cận. Vì vậy, một cú bứt phá rõ ràng với lực mua mạnh vượt qua vùng kháng cự này sẽ là tín hiệu quan trọng, mở ra dư địa để giá Vàng tiếp tục hướng đến những mức cao hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng với các chỉ báo động lượng, khi RSI hiện đang tiến vào vùng quá mua. Điều này cho thấy đà tăng đang diễn ra khá nóng và có thể tạo ra áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Một nhịp tích lũy hoặc điều chỉnh kỹ thuật sẽ là cần thiết để củng cố nền tảng cho xu hướng tăng bền vững hơn.