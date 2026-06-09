GOLD - “Đảo chiều” hay “điều chỉnh”?

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch đầu tuần đầy biến động khi giá có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 4.300 USD/oz trước khi phục hồi trở lại vào cuối phiên. Động thái này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi những lo ngại địa chính trị tạm thời hạ nhiệt, giúp giá vàng lấy lại mốc hỗ trợ quan trọng.

Vòng xoáy Dầu thô - Lạm phát - Lãi suất

Diễn biến của vàng trong phiên vừa qua một lần nữa phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa giá năng lượng, lạm phát và chính sách tiền tệ.

Ở đầu phiên, giá dầu thô tăng vọt hơn 5% sau khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang. Iran tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Israel, trong khi Tel Aviv cũng triển khai các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu quân sự tại Iran. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp đáng chú ý nhất kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Giá dầu tăng mạnh ngay lập tức kéo theo kỳ vọng lạm phát gia tăng, qua đó thúc đẩy lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Chính điều này đã gây áp lực lên giá vàng trong phần lớn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể vào cuối phiên khi xuất hiện các tín hiệu tích cực từ mặt trận ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên liên quan đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận ngừng bắn, trong khi cả Iran và Israel đều phát đi tín hiệu sẵn sàng giảm cường độ xung đột để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại. Những thông tin này giúp giá dầu thu hẹp đáng kể đà tăng và tạo điều kiện để vàng phục hồi từ vùng đáy trong ngày.

"Dư chấn" từ báo cáo việc làm vẫn chưa suy giảm

Dù được hỗ trợ bởi yếu tố địa chính trị, triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn đang chịu áp lực đáng kể từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Nguồn gốc của áp lực này xuất phát từ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 5 được công bố cuối tuần trước. Dữ liệu việc làm tích cực hơn dự kiến cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt trước môi trường lãi suất cao, qua đó củng cố quan điểm rằng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn kỳ vọng của thị trường.

Hệ quả là:

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên 4,568%, mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây.

Chỉ số Dollar Index (DXY) duy trì ổn định trên mốc 100 điểm, vùng cao nhất trong gần hai tháng.

Đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu gia tăng tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng, khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi ngày càng lớn.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn từ các quỹ ETF vàng có dấu hiệu ổn định hơn. Sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp, SPDR Gold Trust đã tạm thời giữ nguyên lượng nắm giữ ở mức 1.019,9 tấn, cho thấy áp lực rút vốn đang chậm lại.

CPI và PPI sẽ quyết định xu hướng tiếp theo

Tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ chuyển sang các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Báo cáo CPI công bố vào thứ Tư và PPI công bố vào thứ Năm sẽ cung cấp thêm manh mối về áp lực giá cả trong nền kinh tế. Đây được xem là những dữ liệu then chốt để Fed đánh giá mức độ cần thiết của việc duy trì lãi suất ở vùng cao trong thời gian tới.

Trong khi đó, một số tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với vàng. Mới đây, Citi đã hạ dự báo giá vàng ngắn hạn xuống 4.000 USD/oz, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó. Theo đánh giá của ngân hàng này, việc eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn cùng với giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể khiến lạm phát kéo dài lâu hơn dự kiến. Nếu kịch bản đó xảy ra, các ngân hàng trung ương sẽ khó có thể nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó tiếp tục tạo ra môi trường bất lợi cho vàng trong trung hạn.

Nhìn chung, dù giá vàng đã có sự phục hồi đáng chú ý sau cú giảm đầu tuần, xu hướng sắp tới vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát tại Mỹ và kỳ vọng lãi suất của Fed. Trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu vẫn duy trì ở vùng cao, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách đáng kể trước khi có thể thiết lập một xu hướng tăng bền vững.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Sau khi tạo đáy quanh mốc 4.268 USD/oz, giá Vàng đã xuất hiện nhịp hồi phục đáng kể và từng bước tiến sát vùng kháng cự quan trọng 4.350 USD/oz. Tuy nhiên, khi tiếp cận khu vực này, động lực tăng bắt đầu có dấu hiệu chững lại, cho thấy thị trường vẫn đang thiếu những chất xúc tác đủ mạnh để xác lập một xu hướng mới sau giai đoạn biến động mạnh của tuần trước.

Diễn biến hiện tại phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực lên giá Vàng vẫn đang đan xen. Điều này khiến giá tạm thời rơi vào trạng thái giằng co quanh vùng kháng cự ngắn hạn.

Tuy nhiên, trên khung thời gian D1, bắt đầu xuất hiện cây nến có râu dài, phản ánh sự cạnh tranh quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu đang dần xuất hiện trở lại sau giai đoạn bán tháo mạnh trước đó.

Trong ngắn hạn, khu vực 4.350 USD/oz sẽ tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng cản quan trọng. Nếu xuất hiện một cây nến tăng mạnh kèm động lượng rõ ràng giúp giá bứt phá và đóng cửa trên vùng này, đó sẽ là tín hiệu tích cực cho phe mua, đồng thời mở ra cơ hội để giá Vàng tiếp tục mở rộng đà phục hồi để tiến đến cản tiếp theo 4.420 USD/oz.