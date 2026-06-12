Thị trường tài chính vừa trải qua một phiên giao dịch ngày thứ Năm đầy kịch tính. Sau chuỗi ngày bị ép giá thảm khốc xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã lội ngược dòng ngoạn mục khi đóng cửa ở mức 4.212,8 USD/oz, tăng xấp xỉ 140 USD/oz (tương đương 3,43%) so với phiên trước đó.

Một lần nữa Trump lại khiến thị trường “nhảy múa”

Đòn bẩy chính cho màn bứt phá này xuất hiện vào những giờ cuối phiên Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran. Trước đó chỉ vài giờ, những lời đe dọa ném bom và thâu tóm cảng xuất khẩu dầu Kharg Island của Iran từ vị Tổng thống này đã ép giá vàng rơi xuống mức đáy của phiên tại gần 4.023 USD/oz. Sự đảo chiều đột ngột trong tuyên bố của Nhà Trắng đã kích hoạt một biên độ dao động cực rộng, lên tới hơn 210 USD/oz, đưa giá vàng có lúc chạm mốc 4.247 USD/oz.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng chịu ảnh hưởng tương tự, giá dầu Brent giao sau tại London giảm gần 3% xuống 90,38 USD/thùng, và dầu WTI tại New York giảm hơn 2% xuống 87,71 USD/thùng. Đà giảm tiếp tục nới rộng thêm khoảng 4% sau khi thị trường đóng cửa phiên chính thức. Việc giá dầu hạ nhiệt đã lập tức xoa dịu nỗi lo lạm phát của giới đầu tư, ngay cả khi các số liệu công bố cùng ngày cho thấy Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 5 tăng mạnh và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trước đó ghi nhận mức tăng cao nhất trong 3 năm.

Song song với đó, đồng USD tụt giá mạnh với chỉ số Dollar Index (DXY) rơi xuống dưới ngưỡng 99,7 điểm (giảm 0,2%) cũng trở thành động lực cộng hưởng lớn cho phiên phục hồi này.

Lạm phát có thể đã đạt đỉnh

Về mặt kinh tế vĩ mô, có một số dấu hiệu cho thấy chỉ số CPI của Mỹ có thể đã đạt đỉnh vào tháng 5, và chỉ số CPI tháng 6 có thể giảm từ mức cao nhất trong 3 năm là 4,2%. Giả thuyết này dựa trên giả định giá dầu ổn định ở mức dưới 100 USD/thùng. Trong những tuần gần đây, giá xăng trung bình ở Mỹ đã giảm, cùng với sự sụt giảm 10% của giá dầu trong 4 tuần qua. Một phần là do thỏa thuận ngừng bắn, và một phần là do có báo cáo rằng các tàu chở dầu đang đi qua eo biển Hormuz mà không bị phát hiện vì chúng đã vô hiệu hóa radar. Kuwait cũng đang đề nghị bán dầu thô sang châu Á lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Donald Trump cũng cho biết Mỹ đã giúp vận chuyển 100 triệu thùng dầu ra khỏi Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Thật khó để biết Iran sẽ phản ứng thế nào trước tin này, nhưng nó cho thấy nguồn cung dầu có thể đang được nới lỏng và sản lượng dầu ở Trung Đông đang được khởi động lại. Hiện tại, điều này có thể giúp kiềm chế giá dầu, đây là tin tốt, đặc biệt đối với các ngân hàng trung ương đang lo ngại về rủi ro tăng giá do xung đột.

Áp lực lạm phát đã phần nào giảm bớt khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lao dốc từ 73% xuống chỉ còn 58%. Sự nới lỏng trong kỳ vọng lãi suất cao chính là "bệ phóng" giải thoát cho giá vàng. Nguồn: CME Fed Watch Tool

Tâm điểm tuần tới - FOMC tháng 6

Mọi sự chú ý của giới tài chính toàn cầu hiện đang hướng về cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Đây được xem là một sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ bởi những đánh giá mới nhất về nền kinh tế Mỹ mà còn vì đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed, Kevin Warsh.

Hiện tại, phần lớn thị trường đều kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này. Sau loạt dữ liệu kinh tế gần đây, đặc biệt là báo cáo việc làm vượt kỳ vọng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, Fed có rất ít lý do để vội vàng thay đổi chính sách. Tuy nhiên, điều mà nhà đầu tư thực sự quan tâm không nằm ở quyết định lãi suất hiện tại, mà là những tín hiệu về định hướng chính sách cho giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Nếu Fed tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn và cho thấy sẵn sàng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn nhằm kiểm soát lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục được hỗ trợ. Đây sẽ là yếu tố gây áp lực đáng kể lên vàng, bởi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi sẽ tiếp tục gia tăng.

Ngược lại, nếu ông Kevin Warsh phát tín hiệu cho thấy Fed đang bắt đầu lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế hoặc cho rằng áp lực lạm phát có thể hạ nhiệt trong những tháng tới, thị trường sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng theo hướng ôn hòa hơn. Khi đó, kỳ vọng cắt giảm lãi suất có thể quay trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng lấy lại động lực tăng trưởng.

Đối với thị trường vàng, đây có thể là thời điểm mang tính bước ngoặt. Trong nhiều tuần qua, kim loại quý liên tục chịu sức ép từ sự phục hồi của đồng USD và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào trong giọng điệu của Fed cũng có thể trở thành chất xúc tác đủ mạnh để định hình xu hướng mới.

Nhìn chung, dù quyết định giữ nguyên lãi suất gần như đã được thị trường phản ánh vào giá, nhưng thông điệp từ Fed và quan điểm của tân Chủ tịch Kevin Warsh về triển vọng lãi suất trong những tháng tới mới là yếu tố có khả năng quyết định liệu vàng có thể bước vào một chu kỳ phục hồi bền vững hay tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong trung hạn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng đã có pha quay xe cực mạnh vào cuối phiên ngày hôm qua, nhanh chóng lấy lại được mức 4.200 USD/oz. Tuy nhiên, phiên sáng nay giá Vàng đang có những tín hiệu chững lại và đánh mất mốc 4.200 USD/oz, điều này cho thấy phe mua cũng đang gặp nhiều khó khăn để lấy lại vị thế. Hơn nữa, giá cũng chưa lấy lại được mốc 4.350 USD/oz, cho nên xu hướng giảm vẫn là chủ đạo. Chừng nào giá còn duy trì dưới vùng này thì câu chuyện giảm giá vẫn có khả năng xảy ra.

Trong hôm nay, áp lực điều chỉnh có khả năng sẽ tiếp tục duy trì đẩy giá về lại các vùng thanh khoản tốt trước khi kết thúc tuần với việc đi ngang, chuẩn bị cho một tuần đầy gió sắp tới.