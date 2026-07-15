GOLD - Đảo chiều tăng mạnh sau báo cáo CPI: Fed có bắt đầu đổi hướng?

Giá vàng thế giới đã có phiên đảo chiều ấn tượng trong ngày thứ Ba sau khi báo cáo lạm phát tháng 6 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 trong phiên, lực mua đã quay trở lại mạnh mẽ ngay sau khi số liệu CPI được công bố, giúp giá vàng bật tăng hơn 1,6%. Diễn biến này cho thấy thị trường đang chuyển trọng tâm từ những lo ngại địa chính trị sang triển vọng lãi suất của Fed - yếu tố được xem là động lực quan trọng nhất đối với giá vàng ở thời điểm hiện nay.

Báo cáo lạm phát mang đến cú hích cho giá vàng

Động lực lớn nhất giúp vàng đảo chiều trong phiên đến từ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ. Theo số liệu vừa công bố, CPI toàn phần tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể so với mức 4,2% của tháng trước. Đáng chú ý hơn, CPI lõi - thước đo lạm phát mà Fed đặc biệt theo dõi - gần như không thay đổi so với tháng trước sau khi tăng 0,2% trong tháng 5. Đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường bởi lạm phát lõi phản ánh xu hướng giá cả cơ bản của nền kinh tế, ít chịu tác động của các yếu tố biến động như giá thực phẩm và năng lượng. Khi lạm phát lõi có dấu hiệu hạ nhiệt, áp lực buộc Fed phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cũng giảm bớt.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục suy yếu

Điểm đáng chú ý nhất sau báo cáo CPI là sự thay đổi trong kỳ vọng của giới đầu tư về chính sách tiền tệ. Theo đánh giá của thị trường, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 đã giảm mạnh. Đồng thời, xác suất tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng bị điều chỉnh xuống.

Báo cáo lạm phát lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì chỉ số CPI lõi gần như đi ngang, qua đó làm suy yếu đáng kể lập luận ủng hộ việc Fed tiếp tục nâng lãi suất. Đối với vàng, đây là yếu tố hỗ trợ rất mạnh bởi kim loại quý thường hưởng lợi khi kỳ vọng lãi suất giảm xuống, do chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng giảm theo.

Sau báo cáo lạm phát CPI tháng 6, thị trường đã thay đổi đáng kể về kỳ vọng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7. Hiện tại, xác suất chỉ 16% Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp lần này. Nguồn: CME FedWatch Tool

Đồng USD suy yếu tiếp thêm động lực cho vàng

Không chỉ kỳ vọng lãi suất thay đổi, thị trường ngoại hối cũng phản ứng mạnh với báo cáo lạm phát. Sau khi CPI được công bố, chỉ số Dollar Index giảm khoảng 0,6%, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Diễn biến này góp phần khuếch đại đà phục hồi của giá vàng, bởi đồng USD và vàng thường có mối quan hệ ngược chiều. Khi đồng bạc xanh suy yếu, nhu cầu đối với vàng thường được cải thiện. Điều này cho thấy thị trường hiện đang phản ứng khá nhất quán: dữ liệu lạm phát yếu hơn làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất, kéo USD đi xuống và tạo điều kiện để vàng phục hồi.

Fed vẫn là yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo

Dù báo cáo CPI mang lại tín hiệu tích cực, triển vọng của vàng vẫn phụ thuộc lớn vào cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 28-29/7. Hiện tại, thị trường đã giảm đáng kể kỳ vọng về việc Fed tiếp tục nâng lãi suất. Điều này đồng nghĩa áp lực không còn nằm ở phía thị trường vàng, mà chuyển sang Fed - cơ quan sẽ phải chứng minh vì sao vẫn cần tiếp tục thắt chặt chính sách nếu lạm phát đang dần quay về mục tiêu.

Tuy nhiên, chỉ một báo cáo lạm phát tích cực vẫn chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn. Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo dõi thêm các số liệu về thị trường lao động, tiêu dùng và lạm phát trong những tuần tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn giữ lập trường cứng rắn

Dù báo cáo lạm phát có phần hạ nhiệt kỳ vọng tăng lãi suất, nhưng trong phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của ngân hàng trung ương là đưa chính sách tiền tệ về trạng thái phù hợp nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Theo ông Warsh, mặc dù biến động giá hàng tháng là điều khó tránh khỏi, lạm phát trong dài hạn vẫn chủ yếu được quyết định bởi chính sách tiền tệ và Fed không thể chấp nhận tình trạng lạm phát cao kéo dài. Ông cũng đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì trạng thái tích cực với tăng trưởng ổn định, thị trường lao động vững vàng và đầu tư doanh nghiệp tăng mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này cho thấy dù lạm phát đang hạ nhiệt, Fed vẫn chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng và nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo dõi thêm các dữ liệu kinh tế trước khi thay đổi định hướng chính sách.

Triển vọng ngắn hạn: Vàng đang có cơ hội lấy lại xu hướng tăng

Phiên đảo chiều vừa qua mang ý nghĩa quan trọng khi giúp thị trường lấy lại phần nào niềm tin sau nhiều tuần chịu áp lực bán. Việc kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm xuống cùng với sự suy yếu của đồng USD đã tạo ra nền tảng thuận lợi hơn cho vàng trong ngắn hạn. Tuy vậy, để xác nhận một xu hướng tăng mới, giá vàng vẫn cần vượt dứt khoát vùng kháng cự 4.100 - 4.150 USD/oz. Nếu không thể chinh phục vùng giá này, đợt tăng vừa qua có thể chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn trong cuộc họp cuối tháng 7, vàng sẽ có cơ hội mở ra một chu kỳ tăng giá mới.

Nguồn: xStation5