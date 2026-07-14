GOLD - Diễn biến ở Trung Đông tạm thời “nhường chỗ” cho dữ liệu CPI?

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi bước vào tuần giao dịch mới, trong bối cảnh giá dầu thô leo thang do Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ngoài diễn biến tại Vùng Vịnh, tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong tuần này còn là cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, trong bối cảnh thị trường đang cố gắng đánh giá hướng đi chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 1,3% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ 5 trong 6 tuần gần nhất. Mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/oz đang trở nên mỏng manh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tái leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày đã kết thúc.

Căng thẳng Mỹ - Iran đe dọa nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz

Tình hình Trung Đông tiếp tục là biến số lớn đối với thị trường tài chính toàn cầu. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt tấn công nhằm vào Iran trong ngày Chủ nhật, sau khi trước đó đã đánh trúng 140 mục tiêu trong ngày thứ Bảy. Các cuộc tấn công này được xem là hành động đáp trả vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào một tàu container đi qua eo biển Hormuz.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman. Iran cũng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho tới khi có thông báo mới, dù phía Mỹ bác bỏ thông tin này và khẳng định tuyến đường hàng hải quan trọng này vẫn mở cửa. Công ty tình báo hàng hải Windward cho biết chỉ có 9 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Bảy, thấp hơn đáng kể so với mức bình thường.

Việc xung đột tại Trung Đông nóng lên khiến giá dầu thô tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát toàn cầu quay trở lại. Trong môi trường lạm phát cao kéo dài, các ngân hàng trung ương có thể phải duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất để kiểm soát giá cả. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập từ lãi suất.

Thị trường chờ tín hiệu từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Kể từ khi giữ vị trí Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là kiểm soát lạm phát. Với việc giá dầu có nguy cơ tăng trở lại do căng thẳng Trung Đông, nhà đầu tư lo ngại Fed có thể phải tiếp tục giữ lãi suất cao hoặc thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Hiện thị trường đang nghiêng về khả năng Fed có thể tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm 2026, thậm chí ngay trong cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng quan điểm của ông Warsh có thể trở nên mềm mỏng hơn trong cuộc điều trần sắp tới, bởi giá dầu hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 100 USD/thùng từng ghi nhận hồi tháng 5.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 7 đã được đẩy lên cao, con số này có khả năng sẽ tiếp tục thay đổi khi thị trường tiếp nhận báo cáo CPI và phiên điều trần của chủ tịch Fed. Nguồn: CME FedWatch Tool

Báo cáo lạm phát Mỹ - yếu tố định hướng cho cuộc họp lãi suất sắp tới

Trước khi bước vào phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, thị trường sẽ tập trung sự chú ý vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ được công bố vào thứ Ba.

Các chuyên gia dự báo lạm phát trong tháng 6 có thể tiếp tục hạ nhiệt, chủ yếu nhờ sự sụt giảm mạnh của giá dầu trong tháng trước sau khi căng thẳng tại Trung Đông tạm thời lắng xuống. Nếu dữ liệu CPI được công bố thấp hơn kỳ vọng, điều này có thể làm giảm áp lực buộc Fed phải duy trì chính sách thắt chặt, qua đó mở ra dư địa cho giá vàng tiếp tục phục hồi khi kỳ vọng lãi suất giảm bớt.

Ngược lại, nếu báo cáo lạm phát xuất hiện bất ngờ theo hướng tăng cao hơn dự báo, thị trường có thể nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách tiền tệ. Khi đó, khả năng Fed duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ được củng cố, tạo thêm sức ép lên vàng thông qua đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường đang đặt cược nhiều hơn vào khả năng Fed có thể đảo chiều chính sách trong nửa cuối năm, một tín hiệu lạm phát nóng hơn dự kiến có thể kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường vàng, khi nhà đầu tư buộc phải định giá lại triển vọng lãi suất.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Việc giá Vàng xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/oz đang phát đi những tín hiệu đáng lo ngại cho phe mua. Dù giá đã nhanh chóng quay lại trên ngưỡng hỗ trợ này, nhưng áp lực bán có phần đang chiếm ưu thế hơn, cho nên xu hướng giảm sẽ là kịch bản chủ đạo trong phiên hôm nay. Các mức kháng cự cần theo dõi khi có khả năng sẽ xuất hiện sự đảo chiều là 4.045 USD/oz hoặc 4.070 USD/oz.