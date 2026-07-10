GOLD - Điều chỉnh để lấy lực tăng tiếp?

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 10/7 sau khi lực mua bắt đáy xuất hiện, giúp kim loại quý đảo chiều từ trạng thái giảm sâu sang tăng mạnh vào cuối phiên. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố chi phối chính.

Fed vẫn là yếu tố quyết định xu hướng

Triển vọng của vàng trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chính sách tiền tệ của Fed. Nếu Fed chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn hoặc phát tín hiệu kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, vàng sẽ được hưởng lợi khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời giảm xuống. Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục buộc Fed duy trì chính sách thắt chặt, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng trở lại, gây áp lực lên thị trường kim loại quý. Hiện thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 62%, thấp hơn đáng kể so với mức gần 69% của phiên trước.

Nguồn: CME FedWatch Tool

Bên cạnh đó, nền kinh tế Mỹ vẫn được đánh giá có sức chống chịu tốt hơn nhiều nền kinh tế lớn khác, trong khi chênh lệch lãi suất với Nhật Bản và châu Âu tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này giúp dòng vốn quốc tế vẫn ưu tiên các tài sản bằng USD.

Trung Đông “nóng” lên, giai đoạn bất ổn trở lại

Ngoài chính sách tiền tệ, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục là yếu tố khiến thị trường vàng biến động mạnh. Trong tuần qua, hai bên tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quân sự, làm gia tăng lo ngại thỏa thuận ngừng bắn có thể đổ vỡ. Iran được cho là đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh, trong khi Washington cũng mở các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Xung đột khiến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz suy giảm rõ rệt. Theo dữ liệu của Kpler, chỉ còn khoảng 13 tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải này trong ngày 8/7, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 33 tàu mỗi ngày trước đó.

Tuy nhiên, giá dầu lại giảm khoảng 2% do lo ngại nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ suy yếu nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại. Giá dầu hạ nhiệt đã góp phần hỗ trợ giá vàng sau khi kim loại quý chịu áp lực từ đợt tăng mạnh của dầu trong phiên trước.

HSBC hạ dự báo nhưng vẫn lạc quan dài hạn

Trong báo cáo mới nhất, HSBC đã điều chỉnh giảm dự báo giá vàng bình quân cho giai đoạn 2026–2027 nhằm phản ánh tác động của đồng USD mạnh và triển vọng lãi suất cao kéo dài.

Ngân hàng này dự báo giá vàng bình quân năm 2026 ở mức 4.560 USD/oz và năm 2027 khoảng 4.925 USD/oz, đồng thời cho rằng vàng sẽ dao động trong vùng 3.800-4.700 USD/oz trong phần còn lại của năm 2026 trước khi kết thúc năm quanh mức 4.750 USD/oz.

Dù vậy, HSBC cho rằng dư địa giảm của giá vàng không còn nhiều do thị trường đã phần lớn phản ánh tác động của đồng USD mạnh và mặt bằng lãi suất cao. Ngoài ra, các yếu tố hỗ trợ dài hạn như rủi ro tài khóa, gánh nặng nợ công và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tồn tại.

Bên cạnh đó, một diễn biến đáng chú ý là quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng 3,1 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.005,6 tấn. Động thái này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức đã cải thiện sau giai đoạn bán ròng kéo dài và có thể trở thành yếu tố hỗ trợ nếu dòng vốn tiếp tục quay lại thị trường trong thời gian tới.

Triển vọng

Mặc dù giá vàng đã phục hồi đáng kể nhờ lực mua bắt đáy và kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn, xu hướng tăng vẫn chưa thực sự được xác nhận. Trong thời gian tới, diễn biến của xung đột tại Trung Đông, biến động của giá dầu, sức mạnh của đồng USD và các tín hiệu mới từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định hướng đi của thị trường vàng. Nếu các yếu tố này diễn biến thuận lợi, kim loại quý có thể mở rộng đà phục hồi; ngược lại, rủi ro điều chỉnh vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Nhịp tăng gần đây đã đẩy giá Vàng tiếp cận với vùng kháng cự quanh mốc 4.130 USD/oz, tại đây giá cũng đang bắt đầu chững lại và xuất hiện các mẫu nến giảm giá. Nếu giá phá ra khỏi kênh tăng hiện tại, đà giảm sẽ kích hoạt với mục tiêu là 4.090 USD/oz. Tuy nhiên, có thể hiểu nhịp giảm này chỉ là nhịp điều chỉnh để lấy thêm động lực tăng.