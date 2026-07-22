GOLD - Dòng tiền quay lại, giá Vàng bứt tốc chạm đỉnh 2 tuần

Giá vàng thế giới ghi nhận phiên phục hồi mạnh trong ngày thứ Ba khi dòng tiền quay trở lại nhóm tài sản trú ẩn, đưa kim loại quý vượt qua vùng kháng cự quan trọng 4.100 USD/oz. Điều đáng chú ý là đà tăng này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên - hai yếu tố vốn thường tạo áp lực lên vàng. Cùng với vàng, bạc cũng ghi nhận mức tăng hơn 4%, cho thấy dòng tiền đang mở rộng sang toàn bộ nhóm kim loại quý thay vì chỉ tập trung vào vàng.

Kỳ vọng xung đột hạ nhiệt tạo lực đẩy cho Vàng

Diễn biến giá cho thấy thị trường đang phản ứng nhiều hơn với kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao tại Trung Đông thay vì chỉ tập trung vào các thông tin leo thang quân sự. Mặc dù Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran và lực lượng Houthi gia tăng sức ép tại Biển Đỏ, thông tin về đề xuất ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Washington và Tehran đã góp phần cải thiện khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính. Điều này phản ánh một đặc điểm quen thuộc của thị trường vàng: giá thường phản ứng mạnh với kỳ vọng thay đổi trong môi trường địa chính trị hơn là các sự kiện đã diễn ra. Chỉ cần xác suất xung đột hạ nhiệt được cải thiện, nhu cầu định vị lại danh mục của nhà đầu tư có thể tạo ra động lực tăng đáng kể cho kim loại quý.

Áp lực từ giá dầu vẫn chưa kết thúc

Dù vàng tăng mạnh, thị trường vẫn chưa thoát khỏi những rủi ro vĩ mô đáng kể. Giá dầu Brent đã vượt 91 USD/thùng, trong khi dầu WTI tiến sát 85 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất trong khoảng năm tuần. Đà tăng của thị trường năng lượng phản ánh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Đối với vàng, đây là yếu tố mang tính hai mặt. Trong ngắn hạn, giá dầu cao làm gia tăng nhu cầu phòng vệ trước các cú sốc địa chính trị và lạm phát, qua đó hỗ trợ dòng tiền tìm đến vàng. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở vùng cao, áp lực lạm phát toàn cầu sẽ gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, phải kéo dài chu kỳ chính sách tiền tệ thắt chặt. Khi đó, lợi suất thực tăng lên sẽ làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Điều này cho thấy thị trường vàng hiện đang chịu tác động đồng thời từ hai lực kéo trái chiều: nhu cầu trú ẩn hỗ trợ giá trong ngắn hạn, nhưng kỳ vọng lãi suất cao hơn lại giới hạn dư địa tăng trong trung hạn.

Fed vẫn là rào cản lớn nhất

Mặc dù dòng tiền phòng thủ đã quay trở lại, triển vọng của vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Theo định giá hiện tại của thị trường, xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên khoảng 69%. Điều này tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 đã tăng lên gần 69%. Nguồn: CME FedWatch Tool

Trong phiên giao dịch vừa qua, chỉ số Dollar Index tăng lên gần 101,2 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,63%. Cả hai biến số này đều phản ánh kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì lập trường chính sách thận trọng nhằm kiểm soát rủi ro lạm phát. Đây là yếu tố khiến đà phục hồi của vàng nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực chốt lời nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn trong cuộc họp cuối tháng.

Vì vậy, tâm điểm của thị trường trong thời gian tới sẽ không chỉ là quyết định giữ nguyên lãi suất, mà còn là những thông điệp về triển vọng chính sách từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Bất kỳ thay đổi nào trong định hướng điều hành đều có thể khiến kỳ vọng của thị trường đối với vàng thay đổi đáng kể.

Dòng vốn ETF cho thấy niềm tin đang dần cải thiện

Một tín hiệu tích cực khác đến từ hoạt động của các quỹ ETF vàng. SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên thứ Ba, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 1.005 tấn. Đây cũng là phiên mua ròng thứ hai liên tiếp của quỹ, với tổng lượng mua đạt gần 7 tấn. Mặc dù quy mô mua vào chưa đủ để xác nhận một xu hướng tích lũy dài hạn, diễn biến này cho thấy dòng vốn tổ chức đang bắt đầu quay trở lại sau giai đoạn thận trọng trước đó.

Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao, việc các quỹ ETF gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng phản ánh kỳ vọng rằng rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế vẫn đủ lớn để duy trì vai trò phòng vệ của kim loại quý trong danh mục đầu tư.

Triển vọng ngắn hạn

Đà tăng của vàng trong phiên vừa qua cho thấy tâm lý thị trường đang có sự dịch chuyển từ việc tập trung hoàn toàn vào chính sách tiền tệ sang đánh giá lại các rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì ở vùng cao. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ nhịp tăng nào của vàng trong ngắn hạn đều cần được hỗ trợ bởi các yếu tố mới, bao gồm tiến triển rõ ràng hơn trong đàm phán Trung Đông hoặc tín hiệu mềm mỏng hơn từ Fed.

Trong ngắn hạn, vùng 4.100 USD/oz sẽ tiếp tục là ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá vượt vùng này, xu hướng phục hồi có thể được củng cố. Ngược lại, nếu Fed tiếp tục duy trì quan điểm thắt chặt và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, vàng nhiều khả năng sẽ quay trở lại trạng thái giằng co sau nhịp hồi kỹ thuật hiện tại.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Xu hướng tăng của Vàng vẫn đang được củng cố và giá đang tiếp cận với vùng cản quan trọng quanh mốc 4.130 USD/oz. Đây là thử thách lớn đầu tiên mà phe mua cần chinh phục để mở đường hướng tới vùng cản tiếp theo 4.200 USD/oz.

Nếu giá không xuyên thủng xuống dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn (đường màu vàng), thì phe mua sẽ tiếp tục chiếm ưu thế cho đến khi gặp thử thách lớn 4.200 USD/oz.