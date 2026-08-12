GOLD - Mọi ánh nhìn hướng về báo cáo CPI, liệu có bất ngờ nào xảy ra?

Giá Vàng tiếp tục duy trì đà tăng bất chấp giá dầu thô bật tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, những yếu tố vốn thường gây áp lực lên kim loại quý trong bối cảnh lạm phát còn cao. Diễn biến này cho thấy động lực tăng của Vàng đang dần trở nên độc lập hơn với biến động ngắn hạn của giá năng lượng, khi dòng tiền đang quay trở lại thị trường nhờ kỳ vọng lãi suất Fed có thể bớt thắt chặt, lực mua kỹ thuật và nhu cầu tích lũy từ các ngân hàng trung ương. Trong khi đó, sự bất định xung quanh khả năng mở lại eo biển Hormuz và loạt dữ liệu lạm phát CPI, PPI của Mỹ trong tuần này tiếp tục là những yếu tố có thể tạo ra biến động mạnh cho giá Vàng.

Vàng đang dần tách khỏi ảnh hưởng của giá dầu

Giá Vàng tăng trong phiên này đáng chú ý khi diễn ra cùng lúc với việc giá dầu thô tăng khoảng 5%. Trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột tại Vùng Vịnh, giá dầu tăng thường kéo theo lo ngại lạm phát gia tăng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn và gây áp lực lên Vàng. Tuy nhiên, phản ứng lần này lại khác. Bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD cùng tăng, Vàng vẫn duy trì được đà tăng. Điều này cho thấy thị trường có thể đang tập trung nhiều hơn vào những yếu tố hỗ trợ dài hạn, thay vì chỉ phản ứng với áp lực lạm phát trong ngắn hạn.

Trung Quốc vẫn đang liên tục gom vàng

Trung Quốc tiếp tục mua vàng dự trữ trong tháng thứ 21 liên tiếp, xu hướng này đã kéo dài liên tục trong 2 năm gần đây. Điều này cũng củng cố kỳ vọng về nhu cầu vàng vật chất và nhu cầu tích lũy dài hạn từ các ngân hàng trung ương. Ngoài ra, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 3,5 tấn trong phiên đầu tuần, nâng lượng vàng nắm giữ lên gần 1.021 tấn. Trong tuần trước, quỹ này cũng mua ròng 10,5 tấn. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền ETF đang có dấu hiệu quay trở lại sau giai đoạn bán ròng trước đó.

CPI và PPI sẽ là bài kiểm tra quan trọng tiếp theo

Tâm điểm của thị trường trong hôm nay sẽ chuyển sang các dữ liệu lạm phát của Mỹ, đặc biệt là CPI công bố vào thứ Tư và PPI vào thứ Năm.

Thị trường hiện dự báo CPI tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,5% của tháng 6. Nếu số liệu thực tế tiếp tục cho thấy áp lực giá hạ nhiệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 có thể giảm thêm, qua đó hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng USD hạ nhiệt, tạo thêm dư địa tăng cho Vàng. Ngược lại, một báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến có thể nhanh chóng đảo ngược kỳ vọng này. Khi đó, lợi suất và đồng USD có khả năng tăng trở lại, gây áp lực lên Vàng sau nhịp tăng mạnh gần đây.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ. Nguồn: BLS

Hiện thị trường đang đặt cược khoảng 50% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 70% trước cuộc họp tháng 7. Sự thay đổi này phần lớn đến từ các dữ liệu cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt trong khi thị trường lao động Mỹ suy yếu.

Kỳ vọng Fed nâng lãi suất vào tháng 9 đã giảm đi đáng kể so với thời điểm công bố quyết định lãi suất tháng 7. Nguồn: CME FedWatch Tool

Eo biển Hormuz vẫn là biến số khó lường

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại eo biển Hormuz vẫn có thể tạo ra những biến động bất ngờ cho cả giá dầu và Vàng. Iran cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận với Oman về các tuyến hàng hải mới, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn phải đáp ứng thêm một số điều kiện để eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại. Nếu đàm phán đạt tiến triển rõ rệt, giá dầu có thể tiếp tục hạ nhiệt, qua đó giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngược lại, nếu căng thẳng leo thang hoặc việc mở cửa Hormuz tiếp tục bị trì hoãn, giá năng lượng có thể tăng trở lại và tạo ra một môi trường phức tạp hơn cho Fed cũng như thị trường Vàng.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng không có nhiều biến động trong phiên hôm nay, dường như thị trường đang thận trọng trước thềm báo cáo CPI. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phản ứng gần đây của giá Vàng, đã dần xuất hiện các dấu hiệu chốt lời, cụ thể là mô hình nến nhấn chìm tại vùng giá 4.400 USD/oz. Đồng thời, chỉ báo RSI cũng cho thấy dấu hiệu phân kỳ sau khi chạm vùng quá mua. Các yếu tố này đang phát đi tín hiệu cho một nhịp điều chỉnh sau đà tăng mạnh gần đây. Kịch bản này sẽ rõ ràng nếu giá phá vỡ một cách dứt khoát xuống dưới đường trendline tăng ngắn hạn.