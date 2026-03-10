Biểu đồ OIL.WTI, khung thời gian H1:

Đà bán mạnh vào cuối phiên hôm qua đã kéo giá Oil (WTI) lùi sâu về khu vực quanh 81 USD/thùng. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại, giúp giá phục hồi đáng kể và lấy lại mốc 90 USD/thùng chỉ sau đó không lâu. Nguyên nhân chính của nhịp giảm đến từ thông tin G7 cùng với IEA xem xét giải phóng kho dự trữ nhằm giảm bớt áp lực nguồn cung trên thị trường. Áp lực bán càng gia tăng sau khi Donald Trump tuyên bố rằng căng thẳng với Iran có thể sớm đi đến hồi kết. Những diễn biến này cho thấy giá dầu đang chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị và chính sách, đồng thời phản ánh mức độ bất định cao của thị trường năng lượng ở thời điểm hiện tại.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, sau cú giảm mạnh, giá dầu đang có dấu hiệu chững lại và lực bán cũng dần suy yếu. Nếu phe mua có thể tạo ra đủ động lực để kiểm soát thị trường, xu hướng tăng trước đó nhiều khả năng sẽ được khôi phục. Trong kịch bản này, vùng 94 USD/thùng sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên, nơi thị trường sẽ kiểm chứng liệu lực mua có đủ mạnh để thúc đẩy một nhịp tăng mới hay không.

Nguồn: xStation5