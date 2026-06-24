GOLD - Hướng đến mức hỗ trợ quan trọng, liệu phe mua có bảo vệ thành công?

Thị trường vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch mới nhất khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất ngày càng gia tăng. Hiện tại, giá đã giảm xuống dưới mốc 4.100 USD/oz và đang hướng đến việc tiếp cận lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh mưc 4.000 USD/oz.

Kỳ vọng Fed nâng lãi suất đang đẩy lên cao

Động lực chính khiến thị trường kim loại quý suy yếu đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất một lần từ nay đến cuối năm đã tăng lên khoảng 85%, trong đó khả năng tăng lãi suất ngay tại cuộc họp tháng 9 vượt 70%. Đây là sự thay đổi đáng kể so với trước cuộc họp chính sách giữa tháng 6, khi thị trường mới chỉ đánh giá khoảng 61% khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.

Kỳ vọng lãi suất cao hơn đã thúc đẩy đồng USD tăng mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng lên 101,4 điểm - mức cao nhất trong hơn một năm. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Địa chính trị hạ nhiệt nhưng không còn là động lực chính của thị trường

Song song với yếu tố chính sách tiền tệ, bối cảnh địa chính trị cũng có nhiều thay đổi. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên đạt được khuôn khổ đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Mỹ cũng tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu Iran trong thời hạn 60 ngày, trong khi kế hoạch sơ tán hàng nghìn thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz đang được triển khai với sự phối hợp của cả hai quốc gia. Những diễn biến này góp phần kéo giá dầu giảm thêm khoảng 1% trong phiên giao dịch.

Nếu như trước đây, mỗi thông tin về bất ổn tại Trung Đông thường giúp vàng tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, thì hiện nay tác động này đã suy yếu đáng kể. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ đang đóng vai trò quyết định đối với xu hướng của thị trường vàng trong giai đoạn hiện nay, trong khi các yếu tố hỗ trợ truyền thống như rủi ro chiến tranh hay lạm phát tạm thời bị lu mờ.

Các tổ chức tài chính đồng loạt hạ dự báo

Một tín hiệu đáng chú ý khác là sự thay đổi trong hành động của các nhà đầu tư tổ chức. Sau nhiều phiên liên tiếp mua vào, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 4,6 tấn vàng, khiến lượng nắm giữ giảm xuống còn 1.017,6 tấn. Động thái này phản ánh tâm lý thận trọng của dòng vốn lớn trước triển vọng lãi suất tiếp tục tăng, đồng thời tạo thêm áp lực lên thị trường vàng.

Không chỉ các quỹ đầu tư, nhiều ngân hàng lớn tại Phố Wall cũng điều chỉnh giảm kỳ vọng đối với giá vàng. Bank of America cho rằng mục tiêu 6.000 USD/oz từng được đưa ra trước đây không còn phù hợp trong bối cảnh Fed duy trì lập trường cứng rắn. Trong khi đó, Deutsche Bank hạ dự báo giá vàng quý III xuống khoảng 4.300 USD/oz nếu Fed giữ nguyên lãi suất. Trong kịch bản Fed tiếp tục nâng lãi suất từ ba đến bốn lần, ngân hàng này cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể giảm về vùng 3.800 USD/oz.

Những điều chỉnh này cho thấy giới tài chính đang đánh giá lại triển vọng của vàng khi môi trường lãi suất cao có thể kéo dài hơn dự kiến.

Tâm điểm của tuần - Báo cáo lạm phát PCE

Trong những ngày tới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ hướng vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ – thước đo lạm phát quan trọng nhất mà Fed sử dụng để hoạch định chính sách tiền tệ. Nếu dữ liệu PCE tiếp tục cho thấy lạm phát duy trì ở mức cao, khả năng Fed nâng lãi suất sẽ càng được củng cố, qua đó tạo thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, một báo cáo lạm phát hạ nhiệt có thể giúp thị trường kỳ vọng Fed giảm bớt mức độ cứng rắn và tạo điều kiện cho vàng phục hồi.

Kết luận

Diễn biến mới nhất cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn chịu ảnh hưởng gần như hoàn toàn từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và khả năng lãi suất tiếp tục được nâng đang làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng, bất chấp những yếu tố hỗ trợ truyền thống như căng thẳng địa chính trị hay lạm phát. Bên cạnh đó, việc quỹ SPDR Gold Trust quay đầu bán ròng cùng động thái hạ dự báo của nhiều ngân hàng lớn càng cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Trong ngắn hạn, hướng đi của giá vàng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát sắp công bố và mức độ cứng rắn của Fed trong các cuộc họp chính sách tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục duy trì, khi hình thành các đáy và đỉnh sau thấp hơn. Tuy nhiên, lực bán đang có phần hạ nhiệt khi khối lượng suy yếu, điều này sẽ tạo cơ hội để phe mua quay lại.

Khu vực 4.000 USD/oz sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nếu giá không xuyên thủng qua mức này thì có khả năng sẽ có nhịp phục hồi ngắn hạn quay lại mức 4.135 USD/oz.