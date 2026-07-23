Tóm tắt thị trường: Mối đe dọa mới từ xung đột Trung Đông 🚨

Xung đột tại Trung Đông đã bước sang đêm leo thang thứ 12 liên tiếp khi Mỹ và Iran tiếp tục các đợt không kích đáp trả lẫn nhau. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cứ mỗi vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ đáp trả bằng cách phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran. Đáp lại, Tehran cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng giao thông trong khu vực, bao gồm cả những địa điểm có liên quan đến lợi ích của Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị "đóng hoàn toàn" và khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua nếu không có sự chấp thuận của họ, đồng thời đe dọa ngừng hoàn toàn dòng chảy dầu mỏ nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công.

Lực lượng Houthi mở rộng phong tỏa sang Biển Đỏ khi tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu Layla và Encelia của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Cơ quan Hàng hải Anh (UKMTO) xác nhận chỉ có một tàu bị trúng đạn. Khoảng 9–10 tàu đã hủy hành trình qua eo biển Bab el-Mandeb sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa các cảng của Saudi Arabia. Kuwait cũng cho biết đã đánh chặn các máy bay không người lái trên lãnh thổ của mình, cho thấy rủi ro đang lan rộng vượt ra ngoài hai "điểm nghẽn" hàng hải quan trọng. Trong khi đó, Mỹ điều động lực lượng đặc nhiệm, tiêm kích và nhân viên y tế tới khu vực, đồng thời thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 73 tỷ USD để phục vụ chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ bất chấp kết quả kinh doanh khả quan. Các chỉ số đánh mất đà tăng trong phiên với Dow Jones giảm 0,01%, S&P 500 giảm 0,14% và Nasdaq Composite giảm 0,57%. Hợp đồng tương lai tiếp tục chịu áp lực trong sáng thứ Năm, với Dow giảm 0,1%, S&P 500 giảm 0,2% và Nasdaq 100 giảm 0,2%, khi thị trường lo ngại về chi tiêu AI ngày càng lớn cùng giá dầu leo thang. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định quanh 4,661%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4,304%, phản ánh kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Thị trường châu Á vẫn tăng điểm bất chấp căng thẳng địa chính trị, nhờ động lực từ AI. Chỉ số Kospi tăng hơn 3%, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Nikkei tăng khoảng 0,55–1%, trong khi ASX 200 tăng 0,72%. SK Hynix bật tăng 6,5%, Samsung tăng 4,8% sau khi Alphabet nâng dự báo CAPEX và Tesla công bố kết quả kinh doanh tích cực. GDP quý II của Hàn Quốc tăng 0,6% QoQ, vượt dự báo 0,4%, nhờ xuất khẩu chip mạnh mẽ, đồng thời làm gia tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường lao động Australia tạo bất ngờ tích cực khi số việc làm mới trong tháng 6 tăng 76.300, cao hơn nhiều so với dự báo 15.000 và là mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở 4,4%. Đồng AUD và lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng, qua đó phần nào củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ tăng lãi suất trong tháng 8, dù tỷ lệ thiếu việc làm vẫn ở mức cao 6,5%, cao nhất trong 22 tháng.

Đồng USD suy yếu nhẹ; đồng yên và franc Thụy Sĩ tiếp tục được chú ý. EUR, CAD, AUD và CHF đều tăng giá so với USD, trong khi USD/JPY gần như đi ngang. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp "quyết liệt" trên thị trường ngoại hối nếu cần thiết. Hiện EUR/USD giao dịch quanh 1,1429, GBP/USD ở 1,3382, còn USD/JPY dao động gần 163,10.

Giá dầu lên mức cao nhất trong 6 tuần. Brent tăng khoảng 2%, tiến sát 96 USD/thùng sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia, trong khi WTI tăng khoảng 1,7% lên 88,27 USD/thùng. HSBC cho rằng xu hướng giá dầu sắp tới sẽ phụ thuộc vào khả năng các nỗ lực ngoại giao có thể khôi phục sự ổn định của hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz hay không. Trong khi đó, giá vàng giảm nhẹ 0,23% bất chấp căng thẳng địa chính trị – một diễn biến khá bất thường. Tuy nhiên, tỷ phú John Paulson cho rằng đợt tăng giá của vàng mới chỉ đang ở "giai đoạn đầu" của một chu kỳ tăng dài hạn.

Kết quả kinh doanh của nhóm công nghệ diễn biến trái chiều, với AI tiếp tục là tâm điểm. Alphabet giảm hơn 4% sau khi nâng dự báo CAPEX năm 2026 lên 195–205 tỷ USD, dù doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, vượt kỳ vọng 116,93 tỷ USD. Tesla giảm khoảng 3–4% sau khi EPS chỉ đạt 0,33 USD, thấp hơn nhiều so với dự báo 0,51 USD, mặc dù doanh thu 28,24 tỷ USD vượt kỳ vọng. ServiceNow tăng hơn 2% nhờ kết quả kinh doanh vượt dự báo và nâng triển vọng doanh thu từ mảng thuê bao. Trong khi đó, Texas Instruments giảm 3% dù vượt kỳ vọng lợi nhuận, còn IBM tăng khoảng 2% dù kết quả thấp hơn dự báo. Uber cũng thông báo cắt giảm 10% nhân sự bộ phận chăm sóc khách hàng do đẩy mạnh ứng dụng AI.

Thị trường tiền mã hóa chịu áp lực bởi tâm lý né tránh rủi ro. Bitcoin giảm khoảng 0,67%, lùi về vùng 65.488–65.678 USD khi nhà đầu tư thận trọng hơn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy giảm khẩu vị đối với tài sản rủi ro.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay sẽ là quyết định lãi suất của ECB, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ (công bố lúc 20:30 giờ Việt Nam, dự báo 212.000 đơn). Trước giờ mở cửa Phố Wall, thị trường sẽ theo dõi kết quả kinh doanh của American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific và Norfolk Southern, trong khi Intel sẽ công bố báo cáo sau khi thị trường đóng cửa. Tại châu Âu, hợp đồng tương lai cho thấy diễn biến kém tích cực với DAX giảm 0,21%, Euro Stoxx 50 giảm 0,10% và FTSE 100 gần như đi ngang. Tâm lý thị trường được dự báo vẫn sẽ chịu chi phối bởi diễn biến tại Trung Đông và phản ứng của nhà đầu tư trước loạt báo cáo tài chính mới nhất của Big Tech, trước khi Meta, Microsoft, Amazon và Apple công bố kết quả vào tuần tới.

Biến động hiện xuất hiện trên hầu hết các nhóm tài sản chính. Sự khác biệt trong diễn biến giữa OIL và OIL.WTI chủ yếu đến từ quá trình đáo hạn (rollover) của hợp đồng tương lai dầu thô. Nguồn: xStation.