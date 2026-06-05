GOLD - Kịch bản nào cho báo cáo NFP?

Biểu đồ Gold, khung thời gian H1:

Nguồn: xStation5

Dự kiến giá Vàng sẽ duy trì trạng thái đi ngang cho đến khi nhận báo cáo NFP tháng 5 vào tối nay. Do đó, việc giá tăng hay giảm có lẽ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu được công bố vào tối nay - đặc biệt đây là báo cáo việc làm đầu tiên dưới thời Chủ tịch Fed mới.

Về mặt kỹ thuật, nếu giá Vàng tiếp tục duy trì được động lực tăng và bứt phá thành công lên trên vùng 4.485 USD/oz, xu hướng hồi phục có thể được củng cố với mục tiêu gần nhất là khu vực 4.513 USD/oz. Xa hơn, mốc 4.600 USD/oz vẫn được xem là vùng kháng cự quan trọng, nơi sẽ quyết định liệu giá có thể quay trở lại một chu kỳ tăng bền vững hay không.

Ở chiều ngược lại, vùng 4.420 USD/oz đang đóng vai trò là hỗ trợ ngắn hạn. Nếu áp lực bán gia tăng sau dữ liệu NFP và giá quay lại kiểm định khu vực này, khả năng cao thị trường sẽ mở rộng nhịp điều chỉnh về vùng 4.357 USD/oz.