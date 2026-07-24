Tin đầu ngày: Đe dọa chiến tranh từ Trump gây áp lực lên thị trường, Phố Wall chìm trong sắc đỏ

📈Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch tại Phố Wall bị phe bán hoàn toàn chi phối, khi làn sóng bán tháo lan rộng trên toàn thị trường và gây áp lực đáng kể lên các chỉ số chứng khoán Mỹ.

Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 1%, S&P 500 mất khoảng 1,2%, trong khi Nasdaq 100 lao dốc hơn 2%.

Hai cổ phiếu tạo áp lực lớn nhất lên thị trường hôm nay là Alphabet và Tesla, khi đều giảm mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh quý.

Mặc dù cả hai doanh nghiệp đều công bố kết quả vượt kỳ vọng, tâm lý của nhà đầu tư vẫn khá tiêu cực.

Đối với Alphabet, thị trường tập trung vào chi tiêu AI ngày càng tăng; dù công ty tiếp tục được hỗ trợ bởi mảng quảng cáo vững chắc và sự tăng trưởng mạnh của Google Cloud, nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi những kết quả cụ thể hơn từ các khoản đầu tư AI trị giá hàng tỷ USD.

Lo ngại chủ yếu xoay quanh việc chi tiêu lớn có thể gây áp lực lên dòng tiền trong các quý tới trước khi chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận.

Trong khi đó, Tesla dù ghi nhận doanh số tăng trưởng và tiếp tục theo đuổi các kế hoạch đầy tham vọng về xe tự hành, AI và robot hình người Optimus, vẫn đang chịu áp lực lên biên lợi nhuận cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xe điện.

Intel sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, và công ty cần chứng minh rằng quá trình tái cấu trúc đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận một phiên giảm mạnh, với phần lớn các chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.