Tin đầu ngày: Đe dọa chiến tranh từ Trump gây áp lực lên thị trường, Phố Wall chìm trong sắc đỏ

📈Thị trường chứng khoán
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Phiên giao dịch tại Phố Wall bị phe bán hoàn toàn chi phối, khi làn sóng bán tháo lan rộng trên toàn thị trường và gây áp lực đáng kể lên các chỉ số chứng khoán Mỹ.
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Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 1%, S&P 500 mất khoảng 1,2%, trong khi Nasdaq 100 lao dốc hơn 2%.
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Hai cổ phiếu tạo áp lực lớn nhất lên thị trường hôm nay là Alphabet và Tesla, khi đều giảm mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh quý.
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Mặc dù cả hai doanh nghiệp đều công bố kết quả vượt kỳ vọng, tâm lý của nhà đầu tư vẫn khá tiêu cực.
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Đối với Alphabet, thị trường tập trung vào chi tiêu AI ngày càng tăng; dù công ty tiếp tục được hỗ trợ bởi mảng quảng cáo vững chắc và sự tăng trưởng mạnh của Google Cloud, nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi những kết quả cụ thể hơn từ các khoản đầu tư AI trị giá hàng tỷ USD.
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Lo ngại chủ yếu xoay quanh việc chi tiêu lớn có thể gây áp lực lên dòng tiền trong các quý tới trước khi chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận.
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Trong khi đó, Tesla dù ghi nhận doanh số tăng trưởng và tiếp tục theo đuổi các kế hoạch đầy tham vọng về xe tự hành, AI và robot hình người Optimus, vẫn đang chịu áp lực lên biên lợi nhuận cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xe điện.
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Intel sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, và công ty cần chứng minh rằng quá trình tái cấu trúc đang mang lại hiệu quả rõ rệt.
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Thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận một phiên giảm mạnh, với phần lớn các chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.
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FTSE 100 của Anh giảm 0,7%, CAC 40 của Pháp mất hơn 1,6%, DAX của Đức giảm gần 1,8%, trong khi IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm hơn 1,5%.
🏛️ Kinh tế vĩ mô
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Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất đúng như kỳ vọng.
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Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 22.000 đơn xuống còn 187.000 đơn, mức thấp nhất kể từ năm 1969 và thấp hơn đáng kể so với dự báo của thị trường.
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Dữ liệu thị trường lao động tiếp tục cho thấy sức chống chịu mạnh mẽ, qua đó hỗ trợ đồng USD và củng cố thêm quan điểm rằng Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.
🌐 Địa chính trị
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Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang thúc đẩy tâm lý risk-off trên toàn cầu, khiến nhà đầu tư gia tăng mức độ né tránh rủi ro và chuyển dòng tiền sang các tài sản trú ẩn an toàn.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với Axios rằng ông đang cân nhắc một "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào Iran, với quy mô "lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây", đồng thời cho biết ông đang tiến rất gần tới quyết định cuối cùng.
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Thị trường coi đây là tín hiệu cho thấy xung đột có thể bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn đáng kể.
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Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn sau làn sóng tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào các mục tiêu tại Jordan, Bahrain và Kuwait, diễn ra sau đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu liên quan đến Iran.
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Giới chức Kuwait xác nhận khu vực cửa khẩu Al-Abdali giáp Iraq đã bị tấn công, cho thấy xung đột đang lan rộng ra toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư.
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Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo công dân Mỹ tại Trung Đông chuẩn bị cho khả năng gián đoạn đi lại và hủy các chuyến bay.
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Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng tình hình tại Trung Đông đang "vượt khỏi tầm kiểm soát", đồng thời kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz và Bab al-Mandab, nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn là con đường duy nhất để giải quyết khủng hoảng.
🛢️Hàng hóa
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Giá dầu Brent tăng vọt vượt mốc tâm lý 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, tăng hơn 6% sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.
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Mối lo lớn nhất của nhà đầu tư hiện nay là an ninh vận chuyển dầu qua hai tuyến hàng hải quan trọng gồm Eo biển Hormuz và Eo biển Bab al-Mandab.
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Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã chặn ba tàu chở dầu đang cố gắng di chuyển qua một tuyến hàng hải có gài thủy lôi ở phía nam Eo biển Hormuz; theo tuyên bố của IRGC, một tàu đã phát nổ và bốc cháy, trong khi hai tàu còn lại buộc phải quay đầu.
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Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và hoạt động vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư bị đe dọa, thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục biến động mạnh và tâm lý risk-off trên toàn cầu sẽ càng gia tăng.
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Làn sóng bán tháo cũng lan sang phần lớn các kim loại công nghiệp.
🪙 Kim loại quý
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Tâm lý thị trường suy yếu do căng thẳng Trung Đông leo thang đang gây áp lực lên nhóm kim loại quý.
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Giá vàng giảm hơn 2%, lùi về kiểm định vùng 4.050 USD/oz.
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Giá bạc giảm gần 4%, xuống dưới mốc 60 USD/oz.
💵 Tiền tệ
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Đồng USD đang mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.
🪙 Tiền điện tử
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Làn sóng bán tháo trên thị trường cũng ảnh hưởng đến các tài sản số.
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Bitcoin giảm gần 2%, xuống dưới mốc 65.000 USD.
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Ethereum mất gần 2,5%, lùi xuống dưới 1.900 USD.
Căng thẳng quanh Iran gây áp lực lên thị trường!
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