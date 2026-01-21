GOLD - Liệu $4.900 sẽ được chinh phục?

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:

Giá vàng tiếp tục cho thấy sức bật ấn tượng khi đã tăng hơn 2000 pips chỉ trong 2 phiên đầu tuần. Hiện tại, giá đang có dấu hiệu chững lại sau khi đạt đỉnh mọi thời đại tại mức giá 4.890 USD/oz. Ngày hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tập trung vào hội nghị tại Davos, nơi mà ông Trump sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Đà tăng trong hai phiên giao dịch gần đây cho thấy sức mạnh vượt trội, được thể hiện rõ qua các cây nến tăng mạnh trên khung thời gian ngày. Mặc dù trên các khung thời gian nhỏ hơn đã xuất hiện một số tín hiệu rút râu ở vùng đỉnh, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm suy yếu tâm lý hưng phấn của phe mua. Trong bối cảnh này, các nhịp điều chỉnh nhẹ hoặc giai đoạn tích lũy đi ngang nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là bước đệm, tạo thêm động lực để giá vàng tiếp tục bứt phá, hướng tới các mốc mục tiêu cao hơn quanh 4.900 USD/oz.

Tuy vậy, vẫn có một rủi ro đáng lưu ý khi giá vàng đang tiến sát đường xu hướng phía trên của kênh tăng hình thành từ giữa tháng 10 năm 2025 đến nay. Đồng thời, chỉ báo RSI trên các khung thời gian lớn đều đang nằm sâu trong vùng quá mua, cho thấy đà tăng đã trở nên khá nóng. Trong bối cảnh này, chỉ cần xuất hiện một thông tin hoặc tín hiệu bất lợi, giá vàng hoàn toàn có thể đảo chiều và điều chỉnh với tốc độ rất nhanh, tương tự những nhịp giảm mạnh đã từng xảy ra vào tháng 10/2025. Nguồn: xStation5