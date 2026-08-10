Tin đầu ngày: USD lao dốc sau NFP, vàng trở lại đà tăng

Mỹ Thị trường tạm thời chuyển sự chú ý khỏi mùa báo cáo lợi nhuận và diễn biến tại eo biển Hormuz để tập trung vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô. NFP thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đã làm thay đổi mạnh kỳ vọng về chính sách của Fed. Xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm hiện chỉ còn khoảng 30%. Các chỉ số chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực với mức tăng vừa phải khoảng 0,5%–1%.

Khu vực Vịnh Ba Tư đang bước vào một giai đoạn hạ nhiệt tạm thời. Iran và Oman chuẩn bị bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận nhằm thiết lập các hành lang cho hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, với lập trường hiện tại của Iran, bao gồm ý định thu phí và không muốn Mỹ tham gia đàm phán, khả năng đạt được một thỏa thuận thành công vẫn khá thấp, dù hai bên đã tạm thời ngừng giao tranh.

Nhiều tín hiệu từ bán đảo Ả Rập cho thấy Saudi Arabia có thể lựa chọn phương án leo thang đáng kể, bao gồm khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ tại Yemen nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ lực lượng Houthi. Tin tức doanh nghiệp, Mỹ OpenAI: Công ty đứng sau ChatGPT công bố sự tồn tại của một mô hình có tên “Astra”. Thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là sản phẩm được phát triển để cạnh tranh với “Mythos” của Anthropic.

Atlassian Corp: Công ty ghi nhận tăng trưởng vượt trội trong Q2/2026. Cổ phiếu tăng hơn 30% khi thị trường Mỹ mở cửa. Doanh nghiệp vượt kỳ vọng ở hầu hết các chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý là khoản phải thu tăng khoảng 40%.

Cloudflare: Doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng khoảng 5%, nhưng tâm điểm của thị trường nằm ở triển vọng kinh doanh. Nhờ nhu cầu đối với các giải pháp điện toán đám mây, doanh thu cả năm dự kiến vượt 2,86 tỷ USD. Cổ phiếu tăng khoảng 15%.

Airbnb: Nền tảng cho thuê lưu trú ngắn hạn công bố kết quả Q2/2026 với doanh thu tăng 17%, vượt đáng kể kỳ vọng. Cổ phiếu tăng khoảng 8%.

Hertz: Cổ phiếu công ty cho thuê xe tiếp tục tăng sau kết quả Q2 tích cực. Theo một số chuyên gia phân tích, World Cup đã trở thành yếu tố bước ngoặt, giúp công ty ghi nhận EPS gần gấp đôi so với kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu kinh tế vĩ mô, Mỹ NFP giảm 23.000 việc làm, trái ngược với kỳ vọng tăng khoảng 80.000. Không một ngân hàng đầu tư hay trung tâm nghiên cứu lớn nào đưa ra dự báo chính xác. Điều này đang làm gia tăng những câu hỏi về chất lượng dữ liệu và tình trạng thực sự của thị trường lao động Mỹ. Các đợt điều chỉnh giảm đối với số liệu của những tháng trước càng khiến triển vọng trở nên kém tích cực. Tăng trưởng thu nhập bình quân theo giờ cũng chậm lại. Theo tháng, mức tăng chỉ đạt 0,1%, thấp hơn mức kỳ vọng 0,3%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm.

Thomas Barkin từ Fed New York phát biểu tại một hội nghị hôm nay, tập trung vào AI và thị trường lao động. Ông cho rằng tác động của AI đối với năng suất vẫn chưa rõ ràng và tỷ lệ thất nghiệp là chỉ báo tốt nhất để đánh giá tình trạng của thị trường lao động. Châu Âu Kỳ vọng Fed giảm lãi suất cũng đang hỗ trợ các chỉ số chứng khoán châu Âu. DAX của Đức dẫn đầu với hợp đồng tương lai tăng khoảng 0,5%. Trong khi đó, WIG20 của Ba Lan và IBEX của Tây Ban Nha giảm nhẹ, tối đa khoảng 0,5%. Tin tức doanh nghiệp, châu Âu Daimler: Nhà sản xuất xe tải giảm khoảng 3% sau khi công bố kết quả kinh doanh. Khả năng sinh lời cải thiện tại Mỹ không đủ để bù đắp mức sụt giảm đơn hàng trên toàn cầu. Tin tức doanh nghiệp châu Âu Genmab A/S: Công ty công nghệ sinh học Đan Mạch tăng khoảng 10% và nâng triển vọng kinh doanh sau kết quả tích cực. Diễn biến này cũng hỗ trợ định giá của các doanh nghiệp khác trong ngành như Novo Nordisk, Abivax và Zealand Pharma.

Kingspan: Nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt tăng 15% sau khi nâng đáng kể dự báo lợi nhuận cả năm. Công ty được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trung tâm dữ liệu.

Daimler: Nhà sản xuất xe tải giảm khoảng 3% sau khi công bố kết quả kinh doanh. Khả năng sinh lời cải thiện tại Mỹ không đủ để bù đắp mức sụt giảm đơn hàng trên toàn cầu. Forex Thị trường ngoại hối hôm nay hoàn toàn bị chi phối bởi đà giảm mạnh của đồng USD. Kỳ vọng về một chính sách tiền tệ ôn hòa hơn của Fed đang gây áp lực lớn lên đồng bạc xanh. JPY và CHF tăng khoảng 0,6% so với USD. EUR và GBP tăng khoảng 0,3%–0,4% so với USD.

Hàng hóa Đường tăng hơn 5%, phản ánh những dự báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung do thời tiết, đồng thời được hỗ trợ bởi nhu cầu sản xuất ethanol cho thị trường nhiên liệu gia tăng.

Giá dầu không phản ứng đáng kể trước những diễn biến mới tại Trung Đông, trong khi giá khí đốt châu Âu tiếp tục giảm mạnh khoảng 4%, xuống gần 55 EUR.

Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Fed đang hỗ trợ vàng và bạc, với mức tăng lần lượt khoảng 2,2% và 3%.

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