Lịch kinh tế: Báo cáo JOLTS và loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ trở thành tâm điểm

Các thị trường tài chính bước vào phiên giao dịch thứ Ba với tâm lý khá thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các số liệu lạm phát mới từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như diễn biến ổn định hơn của thị trường năng lượng. Mặc dù lịch công bố dữ liệu kinh tế hôm nay tương đối nhẹ, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào các số liệu từ Bắc Mỹ trong phiên chiều. Báo cáo JOLTS về số lượng vị trí tuyển dụng tại Mỹ sẽ là dữ liệu quan trọng nhất trong ngày, mang đến thêm tín hiệu về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Bên cạnh đó, dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ cùng PMI sản xuất của Canada cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về động lực của lĩnh vực sản xuất.
Lịch công bố dữ liệu kinh tế
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19:30 - Mỹ: Cán cân thương mại, Dự báo: -73,1 tỷ USD, Kỳ trước: -77,6 tỷ USD
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14:30 - Canada: Cán cân thương mại, Dự báo: 3,1 tỷ CAD, Kỳ trước: 4,24 tỷ CAD
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20:30 - Canada: PMI lĩnh vực sản xuất, Dự báo: 50,5, Kỳ trước: 53,0
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21:00 - Mỹ: Đơn đặt hàng nhà máy (không bao gồm vận tải) MoM, Dự báo: 0,6%, Kỳ trước: 1,8%
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21:00 - Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (chính thức) MoM, Dự báo: 0,3%, Kỳ trước: -4,0%
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21:00 - Mỹ: Đơn đặt hàng nhà máy MoM, Dự báo: 0,2%, Kỳ trước: -1,3%
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21:00 - Mỹ: Báo cáo JOLTS về số lượng vị trí tuyển dụng, Dự báo: 7,45 triệu, Kỳ trước: 7,594 triệu
Lịch công bố kết quả kinh doanh
Trước giờ mở cửa thị trường:
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Merck & Company, Inc.
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Caterpillar Inc.
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Pfizer Inc.
Sau giờ đóng cửa thị trường:
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SpaceX
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AMD
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Arista Networks
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Light & Wonder Inc.
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ONEOK Inc.
Các thị trường đáng chú ý
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USD/CAD – Với việc Canada đồng thời công bố cán cân thương mại và PMI sản xuất, trong khi Mỹ công bố báo cáo JOLTS lúc 16:00, cặp tiền này có thể ghi nhận biến động mạnh.
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US500 (S&P 500) – Báo cáo JOLTS sẽ là chất xúc tác quan trọng đối với kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn như Caterpillar và Pfizer cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ.
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Dầu thô (WTI / Brent) – Dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ cùng báo cáo tồn kho dầu API vào cuối ngày sẽ là những yếu tố quan trọng đối với kỳ vọng về nhu cầu năng lượng trong ngắn hạn.
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