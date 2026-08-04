Lịch kinh tế: Báo cáo JOLTS và loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ trở thành tâm điểm

Các thị trường tài chính bước vào phiên giao dịch thứ Ba với tâm lý khá thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các số liệu lạm phát mới từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như diễn biến ổn định hơn của thị trường năng lượng. Mặc dù lịch công bố dữ liệu kinh tế hôm nay tương đối nhẹ, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào các số liệu từ Bắc Mỹ trong phiên chiều. Báo cáo JOLTS về số lượng vị trí tuyển dụng tại Mỹ sẽ là dữ liệu quan trọng nhất trong ngày, mang đến thêm tín hiệu về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bên cạnh đó, dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ cùng PMI sản xuất của Canada cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về động lực của lĩnh vực sản xuất.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế

19:30 - Mỹ: Cán cân thương mại, Dự báo: -73,1 tỷ USD, Kỳ trước: -77,6 tỷ USD

14:30 - Canada: Cán cân thương mại, Dự báo: 3,1 tỷ CAD, Kỳ trước: 4,24 tỷ CAD

20:30 - Canada: PMI lĩnh vực sản xuất, Dự báo: 50,5, Kỳ trước: 53,0

21:00 - Mỹ: Đơn đặt hàng nhà máy (không bao gồm vận tải) MoM, Dự báo: 0,6%, Kỳ trước: 1,8%

21:00 - Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (chính thức) MoM, Dự báo: 0,3%, Kỳ trước: -4,0%

21:00 - Mỹ: Đơn đặt hàng nhà máy MoM, Dự báo: 0,2%, Kỳ trước: -1,3%

21:00 - Mỹ: Báo cáo JOLTS về số lượng vị trí tuyển dụng, Dự báo: 7,45 triệu, Kỳ trước: 7,594 triệu

Lịch công bố kết quả kinh doanh

Trước giờ mở cửa thị trường:

Merck & Company, Inc.

Caterpillar Inc.

Pfizer Inc.

Sau giờ đóng cửa thị trường:

SpaceX

AMD

Arista Networks

Light & Wonder Inc.

ONEOK Inc.

Các thị trường đáng chú ý