GOLD - Liệu giá có quay đầu sau cú sụp 200 USD/oz?

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một tuần đầy biến động khi làn sóng bán tháo ồ ạt đẩy giá vàng lao dốc không phanh. Trong phiên sáng nay, áp lực bán tiếp tục đẩy giá Vàng thủng mốc 4.300 USD/oz - mức thấp nhất ghi nhận kể từ ngày 24/3. Áp lực giảm này xuất phát từ các yếu tố vĩ mô liên quan đến dữ liệu kinh tế Mỹ, khi kỳ vọng tăng lãi suất trong năm nay đã tăng lên đáng kể.

Báo cáo việc làm tháng 5 dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất

Nếu như ở các phiên trước đó, diễn biến chiến tranh giữa Mỹ và Iran cùng sự trồi sụt của giá năng lượng là những yếu tố cốt lõi dẫn dắt thị trường, thì trong phiên cuối tuần qua, "ngòi nổ" thực sự đến từ báo cáo thị trường lao động của Bộ Lao động Mỹ.

Số liệu thực tế công bố đã làm đảo lộn mọi dự đoán trước đó của giới phân tích:

Số việc làm mới tháng 5: Khu vực phi nông nghiệp Mỹ ghi nhận thêm tới 172.000 công việc mới, cao hơn gấp đôi so với con số dự báo 85.000 việc làm.

Điều chỉnh số liệu tháng 4: Số liệu việc làm của tháng trước cũng được điều chỉnh tăng mạnh từ mức công bố ban đầu là 115.000 việc làm lên thành 179.000 việc làm.

Các số liệu đột biến này phản ánh một thực tế rằng thị trường lao động Mỹ vẫn vô cùng vững vàng và mạnh mẽ. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt kết hợp với áp lực lạm phát tăng cao đã dập tắt hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất. Thay vào đó, dữ liệu này củng cố vững chắc khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một lần nữa trong năm nay. Vì vàng là tài sản không mang lãi suất cố định, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ này lập tức tạo ra sức ép giảm giá cực lớn lên toàn bộ nhóm kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của CME, tỷ lệ đặt cược của thị trường vào kịch bản Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã nhảy vọt lên 76%, tăng mạnh so với mức 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố. Nguồn: CME FedWatch tool

Đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng mạnh, gây áp lực lên giá vàng

Phản ứng trước bức tranh thị trường lao động Mỹ tích cực hơn kỳ vọng, dòng tiền đã nhanh chóng dịch chuyển khỏi các tài sản trú ẩn như vàng để tìm kiếm cơ hội ở những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn. Kết quả là đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng mạnh:

Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0,66% lên 100,07 điểm, qua đó ghi nhận mức tăng 1,18% trong cả tuần và một lần nữa vượt ngưỡng tâm lý 100 điểm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 4,544%, mức cao nhất kể từ ngày 21/5.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản lên 4,162%, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng gần 3 điểm cơ bản, lên 5,007%.

Đà tăng đồng thời của đồng USD và lợi suất trái phiếu đã tạo ra sức ép đáng kể đối với vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất và thường mất sức hấp dẫn khi chi phí cơ hội nắm giữ gia tăng.

Áp lực bán từ các quỹ ETF vẫn tiếp diễn

Tâm lý thận trọng của giới đầu tư còn được phản ánh rõ qua hoạt động của các quỹ ETF vàng. Trong tuần qua, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, đã liên tục bán ròng với tổng khối lượng khoảng 9,2 tấn vàng.

Đáng chú ý, riêng trong phiên thứ Sáu, quỹ này đã bán ra khoảng 5,2 tấn, kéo lượng vàng nắm giữ giảm xuống còn 1.019,9 tấn. Hoạt động rút vốn kéo dài cho thấy dòng tiền tổ chức vẫn chưa thực sự quay trở lại với thị trường vàng trong bối cảnh kỳ vọng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao.

Giá dầu vẫn là biến số quan trọng của lạm phát

Trong khi vàng chịu áp lực, giá dầu dù điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần do kỳ vọng xung đột tại Trung Đông sẽ không kéo dài, nhưng tính chung cả tuần vẫn duy trì xu hướng tăng. Dầu Brent tăng khoảng 1% và đóng cửa trên 93 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 3,1%, lên khoảng 90,5 USD/thùng.

Xét trên bức tranh rộng hơn, kể từ khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá dầu đã tăng hơn 29%. Chi phí năng lượng leo thang trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy lạm phát, qua đó làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Chính kỳ vọng "lãi suất cao trong thời gian dài" này đã tạo áp lực đáng kể lên thị trường vàng, khiến kim loại quý mất khoảng 18% giá trị kể từ khi xung đột bắt đầu.

Triển vọng thị trường

Diễn biến phiên cuối tuần một lần nữa cho thấy dữ liệu kinh tế vĩ mô vẫn là yếu tố dẫn dắt chính đối với giá vàng. Sức mạnh của thị trường lao động Mỹ đã làm suy yếu kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng thời củng cố đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Trong ngắn hạn, khi dòng vốn vẫn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF vàng, kim loại quý nhiều khả năng sẽ còn đối mặt với áp lực điều chỉnh và tìm kiếm các vùng hỗ trợ kỹ thuật mới.

Tuy nhiên, ở góc độ dài hạn, việc giá dầu duy trì ở mức cao đồng nghĩa với rủi ro lạm phát vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nếu áp lực lạm phát kéo dài và làm xói mòn sức mua của đồng tiền, vàng vẫn có thể lấy lại vai trò là công cụ bảo toàn giá trị và thu hút dòng tiền quay trở lại.

Phân tích kỹ thuật:

Nguồn: xStation5

Việc giá đánh mất mốc 4.350 USD báo hiệu cho việc xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục là kịch bản chính trong thời gian tới. Khu vực 4.100 USD/oz sẽ là điểm chốt chặn tiếp theo để phe mua phòng thủ, cũng như lấy lại vị thế của mình.

Tuy nhiên, nhịp giảm vừa qua cũng đã đẩy giá vào trạng thái quá bán và khối lượng cũng đã giảm đi đáng kể, tạo điều kiện để giá Vàng có một nhịp phục hồi kỹ thuật trước khi quay lại xu hướng chính. Trong kịch bản như vậy, khu vực 4.356 hoặc 4.422 USD sẽ là vùng cần quan sát khi có thể xuất hiện áp lực bán tại khu vực này.