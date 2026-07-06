GOLD - Liệu giá đã tạo đáy xong? Chuẩn bị cho xu hướng mới

Sau nhiều tháng chịu áp lực điều chỉnh, thị trường vàng đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong tuần đầu tháng 7 khi giá liên tục phục hồi và tiến sát ngưỡng 4.200 USD/oz. Động lực chính của đợt tăng này đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ông cho biết kỳ vọng lạm phát và áp lực lạm phát tại Mỹ đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Mặc dù Fed vẫn giữ cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%, phát biểu này được thị trường nhìn nhận là tín hiệu cho thấy lập trường của ngân hàng trung ương có phần bớt cứng rắn hơn.

Ngay sau đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tiếp tục củng cố quan điểm này khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn rất nhiều so với dự báo của giới phân tích. Dữ liệu lao động yếu làm gia tăng nhận định rằng Fed sẽ khó có cơ sở để tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng còn lại của năm.

Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất đã giúp vàng nhanh chóng thoát khỏi vùng đáy nhiều tháng dưới mốc 4.000 USD/oz và duy trì đà phục hồi sang đầu tuần giao dịch mới.

Vùng đáy đang dần hình thành?

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng đợt điều chỉnh kéo dài suốt nhiều tháng qua có thể đã đi đến giai đoạn cuối.

Theo Phillip Streible, chiến lược gia trưởng của Blue Line Futures, thị trường đang đánh giá quá cao khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Ông cho rằng nền kinh tế Mỹ đã bộc lộ nhiều dấu hiệu suy yếu, khiến khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay trở nên khá thấp. Trong bối cảnh đó, vàng nhiều khả năng sẽ lấy lại sức hấp dẫn khi áp lực từ lãi suất giảm dần.

Đồng quan điểm, David Morrison của Trade Nation nhận định diễn biến giá gần đây cho thấy thị trường đã phản ứng tích cực hơn kỳ vọng. Mặc dù vàng nhiều lần xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/oz, lực mua đều xuất hiện mạnh tại vùng 3.950–3.960 USD/oz, hình thành vùng hỗ trợ tương đối vững chắc.

Xu hướng tăng cũng cần thêm xác nhận

Mặc dù triển vọng ngắn hạn đã cải thiện đáng kể, nhưng xu hướng tăng của vàng cũng cần thêm các yếu tố mới để xác nhận điều này. Hai yếu tố giúp vàng hồi phục trong tuần qua là phát biểu của Chủ tịch Fed và báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, xu hướng của kim loại quý trong nửa cuối năm vẫn phụ thuộc rất lớn vào diễn biến địa chính trị và thị trường năng lượng. Nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt, giá dầu ổn định hoặc giảm thêm sẽ góp phần làm dịu áp lực lạm phát toàn cầu. Khi đó, các ngân hàng trung ương sẽ có ít lý do hơn để duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng.

Đồng USD vẫn là biến số lớn nhất đối với thị trường vàng

Rủi ro lớn nhất đối với vàng vẫn đến từ đồng USD. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục phục hồi nhờ sức mạnh tương đối của kinh tế Mỹ hoặc kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao, vàng sẽ khó duy trì được xu hướng tăng. Chỉ khi xu hướng tăng của USD thực sự đảo chiều, triển vọng tích cực của kim loại quý mới được củng cố rõ ràng hơn.

Quan điểm này cũng được Ole Hansen, chiến lược gia trưởng của Saxo Bank, chia sẻ. Theo ông, thị trường vàng hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sau đợt điều chỉnh mạnh kéo dài nhiều tháng. Dù áp lực bán đã giảm đáng kể, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay lại thị trường với quy mô lớn.

Thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang địa chính trị và giá dầu

Trong tuần mới, lịch công bố dữ liệu kinh tế của Mỹ tương đối thưa thớt. Vì vậy, các yếu tố bên ngoài như diễn biến địa chính trị và giá dầu nhiều khả năng sẽ trở thành động lực chính chi phối thị trường vàng.

Nguy cơ lớn nhất đối với kim loại quý là khả năng giá dầu tăng mạnh trở lại nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang hoặc hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Giá năng lượng tăng sẽ làm lạm phát quay trở lại, từ đó buộc Fed và các ngân hàng trung ương khác duy trì lập trường thắt chặt lâu hơn, gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản có xác suất cao. Trong điều kiện nguồn cung dầu vẫn tương đối dồi dào và nhu cầu toàn cầu tăng chậm, giá dầu khó duy trì xu hướng tăng mạnh nếu khu vực Trung Đông không xuất hiện thêm các cú sốc mới.

Kết luận

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường vàng đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực khi kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất suy giảm nhờ dữ liệu việc làm yếu và những phát biểu mềm mỏng hơn về lạm phát từ Chủ tịch Fed. Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng vàng đã tiến gần tới vùng đáy chu kỳ, triển vọng tăng giá vẫn cần thêm các yếu tố xác nhận, đặc biệt là sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong ngắn hạn, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cùng biến động của giá dầu sẽ tiếp tục là những nhân tố quan trọng quyết định liệu vàng có đủ động lực để chinh phục và duy trì trên vùng 4.200 USD/oz hay không.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Mở phiên tuần mới, giá Vàng đã có nhịp điều chỉnh về lại vùng 4.150 USD/oz. Khối lượng giao dịch đầu tuần cũng khá ảm đạm điều này cho thấy thị trường đang chờ đợi thêm các yếu tố để xác nhận xu hướng. Khả năng giá sẽ tiếp tục duy trì nhịp giảm về lại vùng 4.100 USD/oz, trong bối cảnh thiếu thanh khoản đầu tuần.