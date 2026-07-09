GOLD - Liệu Vàng đã kết thúc đà tăng và vào chu kỳ giảm giá?

Sau nhiều năm tăng giá mạnh và thiết lập đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1, thị trường vàng đã bước vào một giai đoạn điều chỉnh sâu khi làn sóng chốt lời lan rộng trên nhiều nhóm nhà đầu tư. Đà giảm này khiến vàng rơi vào chu kỳ giảm, đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng kéo dài trước đó. Tuy nhiên, diễn biến hiện tại chưa phản ánh một sự đảo chiều hoàn toàn trong tâm lý thị trường. Theo Bloomberg, phần lớn áp lực giảm giá đến từ việc nhà đầu tư đóng các vị thế mua đã tích lũy trước đó, thay vì mở mới các vị thế bán khống với quy mô lớn.

Điều này cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn của vàng chưa thực sự biến mất. Thị trường đang trong quá trình tái cân bằng sau giai đoạn tăng nóng, thay vì bước vào một chu kỳ giảm kéo dài dựa trên những kỳ vọng tiêu cực mới.

Dòng vốn ETF rút mạnh

Một trong những tín hiệu rõ nét nhất của quá trình tái định vị là dòng vốn liên tục rời khỏi các quỹ ETF vàng. Kể từ khi giá vàng lập đỉnh, các nhà đầu tư đã rút gần 18 tỷ USD khỏi các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng, góp phần đẩy giá kim loại quý giảm gần 12% chỉ trong tháng 6 - mức giảm mạnh nhất trong gần hai thập kỷ.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ. Cuộc chiến tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ kéo dài và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian lâu hơn.

Trong môi trường lãi suất cao, vàng - tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất - trở nên kém hấp dẫn hơn so với trái phiếu chính phủ hoặc các tài sản tài chính khác. Chính vì vậy, các quỹ ETF, vốn rất nhạy cảm với biến động lãi suất, đã trở thành lực lượng bán ra mạnh nhất trên thị trường.

Xu hướng này cũng khiến JPMorgan phải điều chỉnh đáng kể dự báo của mình. Thay vì kỳ vọng các quỹ ETF mua ròng khoảng 400 tấn vàng trong năm 2026 như trước đây, ngân hàng này hiện dự báo các quỹ sẽ bán ròng khoảng 50 tấn trong năm nay, phản ánh quan điểm thận trọng hơn đối với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Vị thế bán khống vẫn đang ở mức thấp

Nếu dòng vốn ETF phản ánh tâm lý của nhà đầu tư dài hạn, thì thị trường hợp đồng tương lai lại cho thấy một bức tranh khác.

Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch Mỹ, số lượng vị thế bán khống do các quỹ đầu cơ và nhà quản lý tiền tệ nắm giữ vẫn ở mức thấp so với lịch sử. Phần lớn áp lực giảm giá thời gian qua đến từ việc thanh lý các vị thế mua thay vì sự gia tăng mạnh của các giao dịch đặt cược vào xu hướng giảm.

Điều này đồng nghĩa thị trường vẫn chưa bước vào giai đoạn bi quan cực độ. Tuy nhiên, cũng chính vì lượng vị thế bán hiện còn thấp nên vẫn tồn tại dư địa đáng kể để các quỹ đầu cơ mở thêm vị thế bán nếu bối cảnh vĩ mô tiếp tục bất lợi.

Theo nhiều chuyên gia, kịch bản này có thể xảy ra nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao hoặc Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất. Trong trường hợp đó, áp lực giảm đối với giá vàng có thể gia tăng đáng kể.

Ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa quan trọng của thị trường vàng

Trong khi các nhà đầu tư tài chính liên tục thu hẹp vị thế, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì vai trò là lực cầu ổn định nhất trên thị trường vàng.

Mặc dù từng xuất hiện thông tin về việc một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga hay Azerbaijan bán bớt vàng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Mỹ - Iran, các số liệu tổng hợp gần đây cho thấy hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng.

Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mở rộng dự trữ vàng với tháng mua ròng thứ 20 liên tiếp. Lượng vàng bổ sung trong tháng 6 cũng là mức cao nhất kể từ năm 2023, phản ánh chiến lược dài hạn nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và đa dạng hóa tài sản dự trữ ngoại hối.

Khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cũng cho thấy phần lớn các ngân hàng trung ương vẫn có kế hoạch tiếp tục tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ trong 12 tháng tới. Điều này đồng nghĩa lực cầu mang tính chiến lược đối với vàng vẫn chưa suy yếu, bất chấp biến động ngắn hạn của thị trường.

Trong ngắn hạn vẫn cần chất xúc tác mới

Sau nhiều tuần điều chỉnh, phần lớn các tổ chức tài chính lớn đã hạ dự báo giá vàng trong ngắn hạn. UBS, Goldman Sachs và Deutsche Bank đều thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng của kim loại quý, phản ánh sự thay đổi từ trạng thái hưng phấn sang giai đoạn đánh giá lại các yếu tố cơ bản.

Dù vậy, rất ít tổ chức cho rằng chu kỳ tăng dài hạn của vàng đã kết thúc. Quan điểm phổ biến hiện nay là thị trường đang thiếu động lực mới để hình thành một xu hướng tăng bền vững.

Các chuyên gia cho rằng vàng sẽ chỉ thực sự lấy lại đà tăng khi một số điều kiện quan trọng xuất hiện đồng thời, bao gồm việc đồng USD suy yếu, kỳ vọng Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ và các yếu tố mang tính cấu trúc như xu hướng phi đô la hóa hoặc nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục được củng cố.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng hỗ trợ 4.000 USD/oz khi thị trường chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, việc dòng tiền đầu cơ mới chưa chuyển mạnh sang vị thế bán khống và lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ổn định cho thấy nền tảng dài hạn của thị trường vàng vẫn chưa bị phá vỡ.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Sau khi tạo đáy tại khu vực 4.030 USD/oz, giá Vàng đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Chỉ cần một nhịp bứt phá ra khỏi kênh giảm (đường màu vàng), sẽ kích hoạt đà phục hồi cho giá Vàng trong phiên hôm nay để hướng đến cột mốc đầu tiên là 4.130 USD/oz.