GOLD - NHẬN ĐỊNH PHIÊN ÂU

Kim loại quý tiếp tục bị bán tháo

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một phiên giao dịch chấn động khi giá vàng giao ngay tại New York "bốc hơi" gần 1,9% (tương đương giảm 86,3 USD/oz), chính thức xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng và đóng cửa ở mức 4.481,1 USD/oz. Đà bán tháo này cũng kéo giá bạc giao ngay sụt giảm mạnh 5,1%, xuống còn 73,81 USD/oz. Nguyên nhân trực tiếp không đến từ các yếu tố nội tại của vàng mà bắt nguồn từ làn sóng xả hàng dữ dội trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu từ Mỹ, Nhật Bản cho đến Anh, Đức. Khi giá trái phiếu sụt giảm, lợi suất trái phiếu tăng vọt đã đẩy chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản phi lợi suất như vàng và bạc lên mức quá cao, buộc các nhà đầu tư phải cơ cấu lại danh mục và rút vốn khỏi nhóm kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu dài hạn leo đỉnh

Tâm điểm của phiên giao dịch là sự leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, phản ánh kỳ vọng lạm phát dai dẳng do giá dầu thô Brent vẫn ngoan cố neo cao trên 111 USD/thùng. Lợi suất kỳ hạn 30 năm đã có lúc chạm ngưỡng 5,197% - mức cao nhất kể từ tháng 7/2007 (trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu), trong khi kỳ hạn 10 năm tham chiếu cũng vọt lên 4,667%. Sức ép này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện kỳ vọng lãi suất: toàn bộ đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2026 đã bị xóa sổ. Thay vào đó, thị trường lãi suất tương lai đang định giá kịch bản Fed sẽ phải tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong những tháng tới để kìm hãm áp lực lạm phát cung đẩy, từ đó tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho chỉ số Dollar Index (DXY) tiến lên mốc 99,31 điểm.

Nguồn: Investing

“Cá mập” tiếp tục xả hàng

Điểm đáng ngại nhất là sự tháo chạy của dòng tiền tổ chức khi quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, đã chấm dứt trạng thái phòng thủ và mạnh tay bán ròng 2 tấn vàng, hạ khối lượng nắm giữ xuống còn 1.036,8 tấn. Động thái này cho thấy các định chế tài chính lớn đang khuất phục trước sức ép ngắn hạn từ đồng USD mạnh và thông điệp răn đe quân sự cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Iran. Mặc dù giới phân tích tại Saxo Bank nhận định các yếu tố cấu trúc dài hạn nâng đỡ vàng vẫn nguyên vẹn, nhưng trong ngắn hạn, phe gấu đang hoàn toàn kiểm soát thế trận. Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào việc Fed công bố biên bản cuộc họp gần nhất vào ngày thứ Tư (20/5), nơi các nhà giao dịch tìm kiếm manh mối xem liệu các nhà hoạch định chính sách có thực sự nghiêm túc với kịch bản tăng lãi suất hay không.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Việc giá Vàng đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 4.500 USD/oz đang khiến tâm lý phe mua trở nên thận trọng hơn đáng kể. Sau cú phá vỡ này, áp lực từ phe bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế và duy trì đà giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ vào diễn biến khối lượng giao dịch, có thể thấy khối lượng đã giảm sâu sau khi xuất hiện cây nến doji quét đáy, mở ra cơ hội để phe mua quay lại. Nhưng có lẽ, vùng giá hợp lý để kịch bản này xảy ra tại khu vực hỗ trợ tâm lý quanh 4.400 USD/oz.

Nếu tại vùng giá này xuất hiện khối lượng giao dịch lớn đi kèm với các mẫu nến rút râu mạnh, đó sẽ là tín hiệu cho thấy lực cầu bắt đáy đang quay trở lại. Khi đó, giá Vàng có thể hình thành một nhịp phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh mạnh vừa qua.