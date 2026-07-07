GOLD - Nhu cầu từ Ngân hàng trung ương vẫn là động lực chính?

Ngân hàng trung ương vẫn duy trì mua vàng

Bất chấp việc giá vàng thế giới đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh trong những tháng gần đây, nhu cầu tích lũy vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao. Theo số liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dự trữ vàng chính thức toàn cầu đã tăng ròng 41 tấn trong tháng 5/2026 - mức cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ thấp hơn lượng mua ghi nhận trong tháng 2.

Điều đáng chú ý là xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá vàng giảm đáng kể sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm thay đổi kỳ vọng về lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu. Thay vì tận dụng nhịp điều chỉnh để thu hẹp vị thế, nhiều ngân hàng trung ương lại tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ, cho thấy họ vẫn đánh giá cao vai trò chiến lược của kim loại quý trong quản lý dự trữ ngoại hối.

Kết quả khảo sát thường niên của WGC càng củng cố nhận định này. Có tới 89% các nhà quản lý dự trữ ngoại hối tin rằng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Đặc biệt, 45% số người được khảo sát kỳ vọng chính ngân hàng trung ương của họ sẽ gia tăng dự trữ vàng - tỷ lệ cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện.

Nguồn: IMF, respective central banks, World Gold Council

Ba Lan và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu xu hướng mua vàng

Trong nhóm các quốc gia tích cực gia tăng dự trữ, Ba Lan tiếp tục là cái tên nổi bật nhất. Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã mua thêm 18 tấn vàng trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp có lượng mua ở mức hai chữ số. Tính từ tháng 2 đến nay, nước này đã bổ sung tổng cộng 64 tấn vàng, nâng dự trữ quốc gia lên khoảng 614 tấn và tiến gần hơn tới mục tiêu 700 tấn mà Chính phủ Ba Lan đặt ra.

Song song với Ba Lan, Trung Quốc vẫn duy trì chiến lược tích lũy vàng một cách bền bỉ. Trong tháng 5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mua thêm 10 tấn vàng – mức mua hàng tháng lớn nhất kể từ cuối năm 2024 và cũng là tháng thứ 20 liên tiếp nước này gia tăng dự trữ.

Từ đầu năm 2026, Trung Quốc đã bổ sung 25 tấn vàng, đưa tổng lượng dự trữ chính thức lên khoảng 2.331 tấn, tương đương gần 9% tổng dự trữ ngoại hối. Hoạt động mua vàng kéo dài nhiều năm của Bắc Kinh được xem là một phần trong chiến lược đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm dần sự phụ thuộc vào đồng USD, đồng thời tăng khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước các biến động địa chính trị và tiền tệ toàn cầu.

Nguồn: IMF, respective central banks, World Gold Council

Xu hướng tích lũy vàng lan rộng sang nhiều khu vực

Không chỉ các nền kinh tế lớn, nhiều quốc gia khác cũng đang đẩy mạnh chiến lược tăng dự trữ vàng. Tại khu vực Trung Á, Uzbekistan tiếp tục là một trong những nước mua vàng mạnh nhất thế giới khi bổ sung thêm 9 tấn trong tháng 5, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 33 tấn. Đáng chú ý, vàng hiện chiếm khoảng 87% tổng dự trữ ngoại hối của quốc gia này, phản ánh mức độ phụ thuộc rất lớn vào kim loại quý trong chiến lược dự trữ quốc gia.

Kazakhstan cũng mua thêm 7 tấn vàng, nâng lượng mua ròng từ đầu năm lên 20 tấn. Hiện vàng chiếm khoảng 78% tổng dự trữ ngoại hối của nước này, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của vàng trong chính sách quản lý tài sản dự trữ.

Singapore cũng quay trở lại thị trường sau nhiều tháng gián đoạn khi mua thêm 4 tấn vàng trong tháng 5. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) chuẩn bị triển khai dịch vụ lưu ký vàng cho các ngân hàng trung ương nước ngoài từ cuối năm 2026, phù hợp với mục tiêu đưa quốc đảo trở thành trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng quan trọng của khu vực châu Á.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Czech và Jordan cũng tiếp tục mở rộng dự trữ với các giao dịch mua quy mô nhỏ, cho thấy xu hướng tích lũy vàng đang diễn ra trên diện rộng thay vì chỉ tập trung ở một vài quốc gia.

Nhu cầu bán vàng vẫn không quá đáng kể

Ở chiều ngược lại, hoạt động bán ròng vẫn xuất hiện nhưng có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với lượng mua của các quốc gia khác.

Nga tiếp tục giảm dự trữ vàng khi bán ra thêm 6 tấn trong tháng 5, nâng tổng lượng bán ròng từ đầu năm lên 34 tấn. Sau đợt điều chỉnh này, lượng vàng dự trữ của Nga còn khoảng 2.292 tấn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ bán thêm 3 tấn vàng trong tháng 5, nâng tổng lượng bán ròng từ đầu năm lên 81 tấn. Đây vẫn là quốc gia bán vàng nhiều nhất trong năm nay, dù quy mô giao dịch chủ yếu phản ánh nhu cầu quản lý thanh khoản và điều hành dự trữ ngoại hối hơn là sự thay đổi trong quan điểm đối với vai trò của vàng.

Nhìn trên phạm vi toàn cầu, lượng vàng được bán ra vẫn thấp hơn đáng kể so với lượng mua mới. Điều này cho thấy xu hướng tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương vẫn đang chiếm ưu thế và tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường trong dài hạn.

Bối cảnh thị trường

Sau nhiều tháng chịu áp lực điều chỉnh, thị trường vàng đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong tuần đầu tháng 7 khi giá liên tục phục hồi và tiến sát ngưỡng 4.200 USD/oz. Động lực chính của đợt tăng này đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Diễn đàn thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Sintra. Ông cho biết kỳ vọng lạm phát cũng như áp lực lạm phát tại Mỹ đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Dù Fed vẫn khẳng định mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2%, những phát biểu này được thị trường diễn giải theo hướng ôn hòa hơn, qua đó làm gia tăng kỳ vọng chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã tiến gần đến hồi kết.

Quan điểm này tiếp tục được củng cố sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích. Dữ liệu lao động suy yếu làm dấy lên nhận định rằng Fed sẽ có ít dư địa hơn để tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng còn lại của năm, đồng thời mở ra khả năng cơ quan này sẽ chuyển sang lập trường thận trọng hơn nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục suy yếu.

Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất đã giúp giá vàng nhanh chóng thoát khỏi vùng đáy nhiều tháng dưới mốc 4.000 USD/oz và duy trì đà phục hồi trong những phiên đầu tháng 7. Việc lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt cũng góp phần cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý – tài sản vốn không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với xu hướng tăng của vàng vẫn đến từ diễn biến của đồng USD. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục duy trì sức mạnh nhờ nền kinh tế Mỹ vượt trội hoặc Fed vẫn giữ mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài, giá vàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi. Ngược lại, chỉ khi USD bước vào một xu hướng suy yếu rõ ràng hơn, triển vọng tăng giá của vàng mới thực sự rõ ràng.

Kết luận

Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì mạnh mẽ bất chấp những biến động ngắn hạn của giá vàng. Ba Lan, Trung Quốc cùng nhiều nền kinh tế mới nổi tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt làn sóng tích lũy nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Dù một số quốc gia vẫn bán ròng vàng để phục vụ mục tiêu quản lý thanh khoản, quy mô này chưa đủ làm thay đổi xu hướng chung. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nợ công toàn cầu gia tăng và quá trình tái cấu trúc hệ thống tiền tệ quốc tế tiếp diễn, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố nền tảng hỗ trợ thị trường vàng trong trung và dài hạn.

Phân tích kỹ thuật (GOLD), D1:

Nguồn: xStation5

Giá Vàng vẫn đang chịu áp lực từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của đồng USD. Hiện tại, giá cũng đã xuyên thủng đường EMA50 và đang hướng đến đường EMA100 - đây cũng là khu vực cực kỳ quan trọng khi nó được đánh dấu bởi đường xu hướng tăng dài hạn. Việc chưa xuyên thủng qua vùng kỹ thuật này vẫn củng cố cho đà tăng hiện tại của giá Vàng trong trung và dài hạn.

Biểu đồ giá Vàng, khung H1

Nguồn: xStation5

Giá Vàng đã có một nhịp điều chỉnh về lại gần vùng 4.100 USD sau khi tiếp cận mốc 4.200 USD. Áp lực từ phe bán đang dần suy yếu khi khối lượng đã giảm đi đáng kể. Đây có thể là thời điểm thích hợp để phe mua quay lại cuộc chơi. Nếu giá không xuyên thủng xuống dưới vùng 4.100 USD quá nhiều, kỳ vọng sẽ có một nhịp tăng quay lại vùng đỉnh ngắn hạn 4.200 USD.