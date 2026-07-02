GOLD - Phục hồi nhờ tín hiệu hạ nhiệt về việc làm, nhưng đáp án chính thức vẫn là NFP

Sau nhiều phiên liên tiếp chịu áp lực bán mạnh, thị trường vàng thế giới đã ghi nhận một phiên phục hồi đáng chú ý trong ngày 1/7. Giá vàng giao ngay tại New York tăng 0,6%, lên 4.031,6 USD/oz, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn COMEX tăng 1,1%, đạt 4.082,4 USD/oz. Giá bạc cũng tăng gần 1%, phản ánh tâm lý thị trường phần nào được cải thiện. Trong phiên, giá vàng từng tăng gần 2,7% và tiến sát mốc 4.116 USD/oz. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì đến cuối ngày khi đồng USD tiếp tục mạnh lên, khiến lực mua suy yếu và kéo giá lùi khỏi mức cao nhất trong phiên.

Diễn biến này diễn ra sau giai đoạn đặc biệt khó khăn của thị trường vàng. Trước đó, kim loại quý đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái và khép lại quý giảm mạnh nhất trong vòng 13 năm. Điều đó cho thấy phiên tăng vừa qua chủ yếu mang tính phục hồi kỹ thuật, trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu việc làm yếu và phát biểu của Chủ tịch Fed tạo động lực cho vàng

Động lực lớn nhất thúc đẩy giá vàng hồi phục đến từ những tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm tốc và áp lực lạm phát đang dịu bớt.

Theo báo cáo của ADP, khu vực kinh tế tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 118.000 việc làm của thị trường. Con số này làm dấy lên kỳ vọng rằng thị trường lao động đang dần hạ nhiệt, qua đó giảm bớt sức ép buộc Fed phải tiếp tục nâng lãi suất.

Cùng thời điểm, trong bài phát biểu tại hội nghị của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Sintra, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát cũng như các rủi ro về giá cả đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Dù vẫn khẳng định Fed sẽ kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% và cho rằng mức giá hiện nay vẫn còn cao, phát biểu này được thị trường diễn giải theo hướng bớt cứng rắn hơn so với những tín hiệu được đưa ra sau cuộc họp chính sách tháng 6.

Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến và giọng điệu mềm hơn từ Fed đã góp phần cải thiện tâm lý trên thị trường vàng sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu vẫn dai dẳng

Mặc dù giá vàng ghi nhận phiên tăng tích cực, các yếu tố gây sức ép lên kim loại quý vẫn chưa biến mất.

Ngay sau khi phản ứng với các thông tin tích cực, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại vào cuối phiên. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,481%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm và 30 năm cũng đồng loạt đi lên. Điều này cho thấy thị trường vẫn tin rằng Fed chưa kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, chỉ số Dollar Index tiếp tục tăng lên 101,00 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Điều này chứng minh rằng, thị trường vẫn chưa hoàn toàn thay đổi kỳ vọng về việc nâng lãi suất của Fed. Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu và chỉ số USDIDX củng cố ở mức cao trong 1 năm sẽ là những yếu tố cản trở động lực tăng hiện tại của giá Vàng.

NFP tháng 6 - Manh mối quan trọng về thị trường lao động

Sau báo cáo việc làm từ ADP và phát biểu của Chủ tịch Fed, kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã giảm nhẹ. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 giảm từ 67% xuống còn khoảng 65%.

Mặc dù mức điều chỉnh không lớn, đây là tín hiệu cho thấy thị trường bắt đầu đánh giá lại khả năng Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn trong thời gian tới.

Theo chuyên gia Tai Wong, dữ liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng cùng những tín hiệu tích cực về lạm phát có thể giúp giá vàng hình thành vùng đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc rất lớn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) của Mỹ sẽ được công bố trong hôm nay. Nếu thị trường lao động tiếp tục cho thấy dấu hiệu suy yếu, kỳ vọng Fed giảm bớt mức độ thắt chặt sẽ gia tăng và tạo thêm động lực cho vàng. Ngược lại, một báo cáo vượt xa dự báo có thể khiến kỳ vọng tăng lãi suất quay trở lại, kéo theo áp lực giảm mới đối với kim loại quý.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư cũng bắt đầu có dấu hiệu ổn định hơn khi quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust quay lại mua ròng 0,2 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.005,3 tấn. Dù khối lượng mua còn khá khiêm tốn, động thái này phần nào phản ánh tâm lý bi quan cực độ của nhà đầu tư đã dịu bớt so với những phiên trước.

Kết luận

Phiên tăng của giá vàng ngày 1/7 cho thấy thị trường đang phản ứng tích cực trước các tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt và triển vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất không còn chắc chắn như trước. Tuy nhiên, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao vẫn là những lực cản đáng kể đối với kim loại quý. Trong ngắn hạn, hướng đi của giá vàng sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế sắp được công bố, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, bởi đây sẽ là cơ sở quan trọng để thị trường đánh giá bước đi tiếp theo của Fed.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Nhịp tăng phiên hôm qua thật sự ấn tượng, phản ánh ở những cây nến tăng kết hợp cùng với khối lượng giao dịch. Điều này đem đến một tín hiệu tích cực cho phe mua để tiếp tục đẩy giá đi lên.

Mục tiêu mà phe mua sẽ nhắm tới đầu tiên là 4.090 USD/oz trước khi hướng đến cột mốc tiếp theo là 4.140 USD/oz.