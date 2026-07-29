GOLD - Tâm lý thận trọng bao trùm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi nhà đầu tư hạn chế mở thêm vị thế trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mặc dù lực bán không quá mạnh, diễn biến này phản ánh tâm lý phòng thủ của thị trường khi các yếu tố địa chính trị và triển vọng lãi suất vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Fed tiếp tục là biến số lớn nhất đối với xu hướng của vàng

Tâm điểm của thị trường hiện không nằm ở việc Fed có thay đổi lãi suất trong cuộc họp lần này hay không, mà là thông điệp về triển vọng chính sách tiền tệ. Theo định giá trên thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hiện tại vẫn ở mức cao, khoảng 71%. Tuy nhiên, thị trường đồng thời vẫn đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 lên tới 75%. Điều này phản ánh quan điểm rằng, mặc dù Fed có thể tạm dừng trong tháng 7, rủi ro lạm phát vẫn đủ lớn để ngân hàng trung ương duy trì lập trường thận trọng.

Đối với vàng, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là yếu tố bất lợi. Khi chi phí vốn tăng và lợi suất của các tài sản sinh lời hấp dẫn hơn, nhu cầu nắm giữ vàng - một tài sản không tạo ra dòng tiền - có xu hướng suy giảm. Vì vậy, bất kỳ tín hiệu nào từ Fed cho thấy khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách đều có thể tạo thêm áp lực điều chỉnh đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Diễn biến địa chính trị khiến thị trường năng lượng tiếp tục biến động

Song song với chính sách tiền tệ, thị trường vẫn theo dõi sát các diễn biến tại Trung Đông. Giá dầu từng giảm hơn 4% nhờ kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran có thể giúp nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng bị xóa bỏ khi xuất hiện thông tin quân đội Mỹ đánh chặn thành công một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của nước này tại Trung Đông. Những diễn biến trái chiều cho thấy rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao và có thể tiếp tục khiến giá năng lượng biến động mạnh trong thời gian tới.

Đối với thị trường vàng, giá dầu cao vẫn là yếu tố cần theo dõi sát. Nếu chi phí năng lượng tiếp tục leo thang, áp lực lạm phát có thể kéo dài lâu hơn, buộc Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Thị trường trái phiếu phát tín hiệu thận trọng

Khác với diễn biến của vàng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại giảm nhẹ trong phiên giao dịch. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,606%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm và 30 năm cũng đồng loạt đi xuống. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu vẫn giữ quan điểm thận trọng và chưa hoàn toàn tin rằng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất ngay trong thời gian tới.

Sự phân hóa giữa thị trường vàng, trái phiếu và đồng USD phản ánh mức độ bất định cao trước cuộc họp của Fed. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các tài sản tài chính có thể ghi nhận biến động mạnh ngay sau khi ngân hàng trung ương Mỹ công bố quyết định và cập nhật triển vọng chính sách.

Dòng vốn ETF tạm thời chững lại

Một điểm đáng chú ý là SPDR Gold Trust đã ghi nhận phiên bán ròng đầu tiên sau khoảng mười ngày liên tiếp mua vào. Quỹ giảm khoảng 0,5 tấn vàng, đưa tổng lượng nắm giữ xuống còn 1.008,7 tấn. Tuy nhiên, quy mô bán ra tương đối nhỏ so với lượng mua ròng khoảng 10 tấn trong tuần trước. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức chưa có dấu hiệu đảo chiều quan điểm đối với vàng. Thay vào đó, dòng vốn ETF nhiều khả năng đang tạm thời chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed trước khi đưa ra quyết định phân bổ tài sản trong giai đoạn tiếp theo.

Triển vọng vẫn khá bấp bênh

Mặc dù vàng đã điều chỉnh khoảng 30% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập đầu năm, triển vọng phục hồi vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các tổ chức tài chính bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng về giá vàng trong bối cảnh môi trường lãi suất cao có thể kéo dài hơn dự kiến. Đáng chú ý, Commerzbank đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 4.500 USD/oz, đồng thời cho rằng quá trình phục hồi bền vững sẽ khó xảy ra nếu kỳ vọng lãi suất không thay đổi và dòng vốn ETF chưa quay trở lại mạnh mẽ. Điều này phản ánh quan điểm ngày càng phổ biến trên thị trường rằng xu hướng của vàng trong phần còn lại của năm sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến chính sách tiền tệ thay vì chỉ các yếu tố địa chính trị.

Tổng kết

Đợt điều chỉnh hiện tại phản ánh tâm lý chờ đợi hơn là sự thay đổi trong xu hướng dài hạn của thị trường vàng. Trong ngắn hạn, ba yếu tố sẽ quyết định diễn biến tiếp theo của kim loại quý:

Thông điệp từ Fed về triển vọng lãi suất và đánh giá rủi ro lạm phát.

Diễn biến của giá dầu khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang trở lại.

Dòng vốn ETF, đặc biệt là liệu các quỹ đầu tư lớn có quay lại trạng thái mua ròng sau cuộc họp của Fed hay không.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Sự giằng co là những gì chúng ta đang nhìn thấy trong suốt phiên ngày hôm nay. Liên tục xuất hiện những cây nến với bóng nến dài, điều này phản ánh sự thận trọng của thị trường trước một sự kiện quan trọng diễn ra vào sáng sớm mai.

Tuy nhiên, nếu nhìn bối cảnh rộng hơn thì có phần xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, với áp lực bán mạnh được thể hiện rõ ở những cây nến giảm. Đồng thời giá cũng xuyên thủng xuống dưới kênh tăng ngắn hạn vào hôm qua, mở đường cho phe bán quay trở lại.