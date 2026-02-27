GOLD - Tích lũy xong, đà tăng tiếp tục?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Xu hướng tăng vẫn là kịch bản chính, mặc dù phe bán đã có thời điểm tạo ra những áp lực ngắn hạn. Hiện tại, giá đang tích lũy trong vùng tam giác được đánh dấu trên biểu đồ; sự tích lũy kèm theo khối lượng giao dịch suy giảm là tín hiệu cảnh báo cho những nhịp biến động mạnh sắp tới.
Tuy nhiên, nhịp tích lũy này đang phần nào tạo nền tảng cho một nhịp tăng tiếp theo, dù không loại trừ khả năng giá sẽ trải qua các nhịp quét để “dọn dẹp” trước khi tiếp tục xu hướng. Đặc biệt, với phiên hôm nay là phiên cuối cùng của tháng 2, rủi ro từ các yếu tố bất ngờ vẫn hiện hữu và cần được theo dõi sát sao.
Nguồn: xStation
Vàng quay trở lại xu hướng tăng? 📈 Giá đang kiểm tra mức 5.200 USD
Tin đầu ngày: Phố Wall chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD và đà giảm của ngành bán dẫn
Sự mạnh lên của đồng USD gây áp lực lên tỷ giá EUR/USD, Bạc và Bitcoin 📉
Giá dầu tăng gần 2% trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran 📈
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.