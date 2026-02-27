GOLD - Tích lũy xong, đà tăng tiếp tục?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:

Xu hướng tăng vẫn là kịch bản chính, mặc dù phe bán đã có thời điểm tạo ra những áp lực ngắn hạn. Hiện tại, giá đang tích lũy trong vùng tam giác được đánh dấu trên biểu đồ; sự tích lũy kèm theo khối lượng giao dịch suy giảm là tín hiệu cảnh báo cho những nhịp biến động mạnh sắp tới.

Tuy nhiên, nhịp tích lũy này đang phần nào tạo nền tảng cho một nhịp tăng tiếp theo, dù không loại trừ khả năng giá sẽ trải qua các nhịp quét để “dọn dẹp” trước khi tiếp tục xu hướng. Đặc biệt, với phiên hôm nay là phiên cuối cùng của tháng 2, rủi ro từ các yếu tố bất ngờ vẫn hiện hữu và cần được theo dõi sát sao.

Nguồn: xStation