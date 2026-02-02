GOLD - Tiếp tục “đổ đèo”, liệu có bất ngờ từ phe mua?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:

Nguồn: xStation5

Chúng ta đang chứng kiến một thời khắc hiếm thấy trong lịch sử thị trường kim loại quý, khi giá vàng trải qua một cú “lao dốc” dữ dội, gần như xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá của tháng 1/2026. Nếu như đầu tháng, thị trường còn choáng ngợp trước những kỷ lục tăng trưởng liên tiếp, thì đến cuối tháng, chính mức độ sụt giảm mạnh chưa từng có lại trở thành tâm điểm gây bất ngờ. Bước sang phiên đầu tuần mới, áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù giá đã rơi rất sâu và nhiều chỉ báo kỹ thuật đã tiến sát vùng quá bán. Điều này được thể hiện rõ khi giá vàng có lúc lao nhanh xuống mốc 4.400 USD/oz chỉ trong vài phút, trước khi bật tăng trở lại.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục này nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật và phản ánh nỗ lực phòng thủ ngắn hạn của phe mua, hơn là sự đảo chiều xu hướng bền vững. Nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá vàng có thể còn chịu thêm áp lực và tìm về các vùng hỗ trợ thấp hơn, lần lượt tại 4.370 USD và sâu hơn là 4.270 USD/oz. Ngược lại, trong kịch bản tích cực hơn, nếu lực mua bất ngờ quay trở lại đủ mạnh để đẩy giá vượt lên trên mốc 4.770 USD/oz, đây sẽ là tín hiệu quan trọng giúp củng cố lại niềm tin thị trường và mở ra khả năng hình thành một nhịp tăng mới trong thời gian tới