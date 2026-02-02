Top 3 thị trường đáng chú ý

Trong những ngày tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang các yếu tố tác động trực tiếp đến đồng USD, kim loại quý và tâm lý rủi ro toàn thị trường. Thị trường toàn cầu đang theo dõi sát diễn biến giá dầu khi Mỹ tập trung lực lượng hải quân quanh Iran. Bạc đặc biệt nhạy cảm với các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ, trong khi thị trường cổ phiếu đứng trước một phép thử quan trọng khi các “ông lớn” công nghệ như Alphabet, Amazon và AMD chuẩn bị công bố báo cáo lợi nhuận. Nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ các dữ liệu vĩ mô để tìm manh mối về lộ trình lãi suất và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuần này, trọng tâm nên tập trung vào ba thị trường SILVER, US100 và OIL.

SILVER

Bạc đang chịu áp lực bán cực mạnh sau giai đoạn tăng nóng mang tính hưng phấn, tương tự như vàng. Dù giá giao ngay tại Thượng Hải vẫn duy trì mức premium cao, làn sóng điều chỉnh hiện tại diễn ra vô cùng mạnh mẽ, với việc giá bạc giảm hơn 10% chỉ trong phiên thứ Sáu.

Nguyên nhân chính của đợt giảm này là đồng USD phục hồi mạnh, được kích hoạt bởi việc Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Trên thực tế, thị trường đang dần phản ánh kịch bản chính sách tiền tệ kém nới lỏng hơn, qua đó đẩy USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao - những yếu tố vốn là lực cản truyền thống đối với kim loại quý không sinh lợi suất. Do đó, bạc và các kim loại quý khác nhiều khả năng sẽ còn biến động rất mạnh trong ngắn hạn, dù các dự báo cấu trúc dài hạn vẫn nghiêng về xu hướng tăng.

Thứ Hai tới sẽ có dữ liệu PMI sản xuất từ các nền kinh tế lớn. Tuần này cũng dày đặc các sự kiện ngân hàng trung ương: RBA (Úc) họp vào thứ Ba, Ngân hàng Trung ương Ba Lan (RPP) vào thứ Tư và BoE (Anh) cùng ECB sẽ khép lại chuỗi họp vào thứ Năm.

US100

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã đảo chiều vào tuần trước, sau cú sụt giảm tới 12% của cổ phiếu Microsoft và làn sóng bán tháo lan rộng trong lĩnh vực phần mềm và dữ liệu. Diễn biến của các công ty như ServiceNow, Salesforce, FactSet và Gartner cho thấy nhà đầu tư đang đánh giá lại rủi ro mà AI mang lại - không chỉ đối với chi tiêu vốn (CAPEX) của các “hyperscaler”, mà còn đối với mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của toàn bộ ngành SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ).

Thị trường đã chuyển sang trạng thái “risk-off” tạm thời, với cổ phiếu công nghệ một lần nữa trở thành tâm điểm của hoạt động bán tháo. Trong thời gian tới, tâm điểm sẽ vẫn là mùa báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ. Dù kết quả của Apple phần nào giúp ổn định tâm lý và Meta công bố số liệu rất tích cực, nhưng nhìn chung, tâm lý xung quanh Big Tech vẫn mong manh. Bên cạnh đó, chỉ số ISM Manufacturing của Mỹ vào thứ Tư và báo cáo việc làm Non-Farm Payrolls (NFP) vào thứ Sáu được kỳ vọng sẽ là những tác nhân gây biến động lớn cho thị trường.

OIL

Tổng thống Mỹ Donald Trump rất quyết tâm trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự đáng kể quanh Iran, với sự hậu thuẫn của Israel và các đồng minh NATO châu Âu. Kịch bản cơ sở hiện tại là một cuộc tấn công quân sự mang tính “chiến thuật”, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran nhằm buộc Tehran ký một thỏa thuận hạt nhân mới.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro rằng xung đột có thể leo thang ngoài tầm kiểm soát, gây bất ổn cho toàn bộ khu vực. Trong trường hợp đó, giá dầu có thể tăng vọt theo hướng dốc đứng, đồng thời làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua kênh đào Suez và eo biển Hormuz - điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới đối với dòng chảy của “vàng đen”. Vì vậy, thị trường sẽ theo dõi sát giá dầu Brent với sự tập trung cao độ, khi đây hiện là thước đo then chốt của rủi ro lạm phát toàn cầu.