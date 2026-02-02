Vàng chạm mức 4.400 USD/oz

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian W1:
Gía Vàng tiếp tục lao dốc trong phiên đầu tiên của tháng 2. Những áp lực bán trong tuần trước vẫn tiếp tục gia tăng khiến giá Vàng tìm về các mức đáy thấp hơn. Đầu giờ chiều nay, giá Vàng đã có thời điểm chạm mức 4.400 USD/oz và nhanh chóng bật tăng. Tính từ mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/oz, giá Vàng đã mất tổng cộng gần 20% giá trị và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguồn: xStation5
