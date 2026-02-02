Tin đầu ngày: Phiên lịch sử của thị trường kim loại quý, Bạc mất gần 30% giá trị💡

Vàng và bạc đang trải qua những đợt giảm giá chưa từng có, khép lại ngày giao dịch khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của các kim loại quý. Vàng đã mất hơn 10,5% giá trị. Bạc còn tệ hơn nhiều, lao dốc tới 30% xuống mức 76,5 USD/oz, ghi nhận mức giảm theo ngày lớn nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại này, thậm chí vượt qua cả cú sụp đổ nổi tiếng thời anh em nhà Hunt vào thập niên 1980.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi mức kỷ lục của chỉ số S&P 500, khi chỉ số này vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử mới. Ông Trump tuyên bố đang điều động một “số lượng lớn tàu chiến” hướng về Iran, mô tả quy mô “thậm chí còn lớn hơn lực lượng từng gửi tới Venezuela”, đồng thời yêu cầu Iran nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, cảnh báo: “họ nên ký thỏa thuận, nếu không thì chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”. Tổng thống cũng đánh giá tích cực các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Venezuela, ngắn gọn cho biết: “LÃNH ĐẠO VENEZUELA ĐANG DIỄN RA RẤT TỐT”, hàm ý có tiến triển trong đàm phán hoặc tình hình tại quốc gia này đang dần ổn định.

Donald Trump đã thông báo rằng Kevin Warsh sẽ là ứng viên của ông để kế nhiệm Jerome Powell ở vị trí Chủ tịch Fed. Warsh từng là thành viên Fed giai đoạn 2006–2011, do đó có kinh nghiệm vững chắc về chính sách tiền tệ. Ông cũng là người của Phố Wall và từng được xem là một trong những nhân vật “diều hâu” nhất tại Fed khi còn đương chức. Ngoài ra, ông còn là người chỉ trích mạnh mẽ chính sách nới lỏng định lượng (QE).

Thông báo của Google về Project Genie đã gây hoảng loạn trên thị trường, khiến cổ phiếu của các “ông lớn” ngành game giảm mạnh: Unity Software (U.US) mất 12%, Roblox (RBLX.US) giảm 8% và Take-Two Interactive (TTWO.US) giảm 7%. Unity là công ty dẫn đầu trong việc cung cấp engine và công cụ cho các nhà phát triển game toàn cầu; Roblox nổi tiếng với nền tảng tạo game do người dùng đóng góp; còn Take-Two được biết đến với các thương hiệu đình đám như Grand Theft Auto và Red Dead Redemption. Dự án Genie đe dọa giá trị cốt lõi của các công ty này, khi cho phép người dùng tạo ra các thế giới ảo tương tác trực tiếp từ câu lệnh văn bản và hình ảnh, bỏ qua các quy trình phát triển game truyền thống vốn phức tạp và đòi hỏi kiến thức, công cụ chuyên sâu.

Apple mở đầu năm tài chính 2026 với quý kinh doanh mạnh nhất từ trước đến nay. Gã khổng lồ đến từ Cupertino không chỉ phá kỷ lục doanh số mà còn tái định hình chiến lược tăng trưởng, tập trung vào sự cộng hưởng giữa phần cứng mạnh mẽ, dịch vụ biên lợi nhuận cao và cách tiếp cận AI mang tính tiến hóa. Dù thời gian gần đây Apple liên tục bị chỉ trích vì “bỏ lỡ” làn sóng AI, không thể loại trừ khả năng việc chờ đợi giai đoạn đầu lại mang đến lợi ích rõ ràng, thông qua chi phí thấp hơn đáng kể so với các ông lớn như Alphabet, Meta hay Microsoft.

American Express công bố kết quả quý IV phù hợp với kỳ vọng thị trường. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3,53 USD so với dự báo 3,54 USD, trong khi doanh thu đạt 18,98 tỷ USD (tăng 9% so với cùng kỳ), nhỉnh hơn mức dự kiến 18,92 tỷ USD. Tăng trưởng doanh thu đến từ chi tiêu của chủ thẻ cao hơn, thu nhập lãi ròng tăng nhờ dư nợ quay vòng mở rộng, cùng với tăng trưởng vững chắc của phí thẻ.

Bối cảnh địa chính trị bất ổn đã hỗ trợ các hàng hóa năng lượng trong ngày, chủ yếu là dầu và khí đốt. Tuy nhiên, trong nửa sau phiên, khi Trump đề cập rằng Iran muốn ký thỏa thuận với Mỹ, đà tăng của WTI chững lại và đảo chiều. Trong khi đó, khí tự nhiên (NATGAS) vẫn duy trì mức tăng gần 10%.