GOLD - Tín hiệu giảm giá, liệu 4.660 USD có bị xuyên thủng?

Giá vàng đang thể hiện sự áp lực khi đánh mất mốc tâm lý quan trọng 4.700 USD/oz, chốt phiên tại New York ở mức 4.683,2 USD/oz (giảm 0,6%). Sự sụt giảm này chủ yếu bắt nguồn từ tâm lý hoài nghi của giới đầu tư trước các nỗ lực ngoại giao bế tắc giữa Mỹ và Iran, đặc biệt sau động thái hủy chuyến công tác của các nhà đàm phán Mỹ từ phía Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa gây thắt chặt nguồn cung, giá dầu Brent đã vọt tăng gần 3% lên mức 102 USD/thùng. Việc giá năng lượng leo thang không chỉ thúc đẩy lạm phát toàn cầu mà còn trực tiếp gây bất lợi cho kim loại quý, khi thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải duy trì chính sách lãi suất cao để kiềm chế áp lực vật giá.

Tâm điểm của tuần này đang đổ dồn vào chuỗi cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Đây là kỳ họp mang tính bước ngoặt vì đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell, đồng thời diễn ra song song với các quyết định chính sách từ Anh (BOE), Châu Âu (ECB), Canada (BOC) và Nhật Bản (BOJ). Giới đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những đánh giá mới nhất về tác động của xung đột Vùng Vịnh đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh lạm phát hiện đang cao gấp đôi mục tiêu đề ra, các chuyên gia từ TD Securities nhận định rằng dư địa để Fed hạ lãi suất là rất thấp. Bất kỳ tín hiệu cứng rắn nào về việc thắt chặt tiền tệ cũng sẽ tạo ra rào cản lớn cho đà phục hồi của giá vàng và bạc trong ngắn hạn.

Về phía dòng tiền, sự thận trọng của các định chế tài chính đang thể hiện rõ nét qua hành động của Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust. Sau khi xả hàng khoảng 14 tấn vàng vào tuần trước, quỹ này tiếp tục bán ròng thêm 2,3 tấn trong phiên thứ Hai, đưa khối lượng nắm giữ xuống còn 1.044,3 tấn. Mặc dù chỉ số Dollar Index giảm nhẹ xuống 98,5 điểm đã phần nào giảm bớt áp lực tỷ giá, nhưng lực bán tháo từ các quỹ lớn cho thấy niềm tin vào tài sản trú ẩn đang bị lung lay bởi triển vọng lãi suất. Tuy nhiên, bước sang phiên sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng và bạc đã ghi nhận những nhịp hồi phục nhẹ, cho thấy thị trường đang ở trạng thái chờ đợi các thông điệp chính thức từ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ.

Phân tích biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1

Giá Vàng đã nhiều lần kiểm định vùng 4.660 USD và tạo ra các đỉnh thấp dần. Diễn biến này thường phản ánh áp lực bán đang chiếm ưu thế và làm gia tăng rủi ro cho một nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch suy giảm cũng cho thấy lực mua đang yếu dần, khiến thị trường dễ bị chi phối bởi các nhịp bán bất ngờ. Trong bối cảnh này, vùng 4.580 USD được xem là hỗ trợ quan trọng đầu tiên, nơi giá có thể xuất hiện phản ứng hồi kỹ thuật trước khi thị trường xác lập xu hướng rõ ràng hơn.