GOLD - Tín hiệu lạc quan đầu tuần, nhưng vẫn chưa đủ để đảo chiều?

Thị trường vàng khởi đầu tuần mới với xu hướng giảm, nối dài chuỗi ba tuần đi xuống liên tiếp sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Tại thị trường châu Á sáng 22/6, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm khoảng 0,33% so với mức đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Trong khi đó, giá bạc cũng mất khoảng 0,63%, lùi về 64,6 USD/oz. Áp lực bán gia tăng rõ rệt kể từ ngày 17/6, khi Fed dự báo có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm. Phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về việc ưu tiên hàng đầu là kiểm soát lạm phát càng củng cố kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì theo hướng thắt chặt.

Địa chính trị tiếp tục tạo sức ép lên giá Vàng

Ngay cả trước khi Fed phát đi những tín hiệu "diều hâu", giá vàng đã phải đối mặt với áp lực đáng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Cuộc chiến đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu và củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình tạm thời, tình hình tại Trung Đông vẫn chưa thực sự ổn định. Hôm Chủ nhật, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tái phong tỏa eo biển Hormuz, khiến lưu lượng tàu chở dầu sụt giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 5 tàu, so với 26 tàu của ngày trước đó. Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi thông qua những bên trung gian, căng thẳng đã phần nào hạ nhiệt khi một cơ chế liên lạc chuyên biệt được thiết lập nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn cho các tàu thương mại.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi sau đó tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa, mở cửa trở lại các cảng xuất khẩu dầu và hóa dầu, đồng thời khởi động kế hoạch tái thiết nền kinh tế. Dù vậy, việc Israel không xuất hiện trong thông cáo chung cuối cùng vẫn để lại nhiều nghi ngờ về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn cũng như triển vọng ổn định lâu dài của khu vực.

Những diễn biến này nhanh chóng phản ánh lên thị trường năng lượng khi giá dầu phục hồi trở lại sau nhịp giảm mạnh trước đó. Theo nhiều chuyên gia, ngay cả khi xung đột được giải quyết hoàn toàn, giá dầu cũng khó có thể sớm quay về mặt bằng trước chiến tranh. Quá trình bổ sung dự trữ dầu của các quốc gia tiêu thụ lớn cùng với thời gian cần thiết để khôi phục hoàn toàn hoạt động khai thác và xuất khẩu tại khu vực Vùng Vịnh có thể khiến nguồn cung tiếp tục ở trạng thái thắt chặt trong một thời gian.

Nhận định của các chuyên gia

Theo chiến lược gia trưởng Ole Hansen của Saxo Bank, sau đợt bán tháo mạnh trong tuần qua, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Việc giá vàng đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày khiến nhiều nhà đầu tư chưa sẵn sàng đặt cược vào khả năng phục hồi.

Ông Hansen cho rằng mốc 4.000 USD/oz sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá giữ được trên ngưỡng này, đợt giảm vừa qua có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn đã kéo dài từ năm 2022 đến đầu năm nay.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia Simon-Peter Massabni của XS.com nhận định vàng đang bị chi phối bởi hai lực tác động trái chiều. Một bên là đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và lập trường cứng rắn của Fed; bên còn lại là lạm phát kéo dài, những bất ổn kinh tế toàn cầu và nguy cơ địa chính trị có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Theo ông, trong ngắn hạn giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh thay vì hình thành xu hướng rõ rệt. Tuy nhiên, xét trên trung hạn, mỗi nhịp điều chỉnh vẫn có thể được xem là cơ hội tích lũy khi xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý chưa có dấu hiệu kết thúc.

Không phải tất cả các chuyên gia đều lạc quan về triển vọng trước mắt. Nhà phân tích David Morrison của Trade Nation cho rằng đồng USD tăng mạnh cùng chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed có thể tiếp tục đẩy giá vàng xuống thấp hơn, trong khi tác động hỗ trợ từ triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran là khá hạn chế.

Kết luận

Diễn biến của thị trường vàng hiện chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ của Fed và những biến động địa chính trị tại Trung Đông. Trong ngắn hạn, lãi suất cao, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng tiếp tục là các yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, lạm phát kéo dài, rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn đóng vai trò là những động lực quan trọng hỗ trợ kim loại quý trong dài hạn. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng các nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật và chưa đủ để làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Nhịp tăng sáng nay đã đẩy giá Vàng tiếp cận vùng 4.220 USD/oz, nhưng cũng ngay lập tức quay đầu giảm và đánh mất vùng 4.200 USD/oz. Điều này cho thấy, động lực tăng cũng đang còn khá ảm đạm.

Vì vậy, kịch bản giảm vẫn sẽ là chủ đạo, giá sẽ giảm sâu nếu khu vực 4.170 USD/oz bị xuyên qua, với mục tiêu đầu tiên là 4.100 USD/oz.