GOLD - Triển vọng ngắn hạn vẫn “bấp bênh”?

Thị trường vàng vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió với biên độ dao động lên tới 100 USD/oz, trước khi ghi nhận sự đảo chiều ngoạn mục để chốt phiên tại mức 4.736,5 USD/oz (tăng 0,44%), mặc dù có lúc rơi xuống dưới ngưỡng 4.650 USD/oz. Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của "ông lớn" SPDR Gold Trust với động thái mua ròng nhẹ 0,8 tấn sau chuỗi 3 tuần xả hàng liên tiếp. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh giá bạc cũng bùng nổ mạnh mẽ khi tăng hơn 7%, đạt mức 86,22 USD/oz, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại nhóm kim loại quý bất chấp những rào cản từ đồng USD và lợi suất.

Động lực tăng tới từ sự “phòng thủ”

Động lực thúc đẩy đà tăng của vàng mang sắc thái khá đặc biệt khi nó đối đầu trực tiếp với "công thức" gây áp lực giảm giá gần đây. Việc Tổng thống Donald Trump thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Iran và tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đang ở trạng thái "nguy kịch" đã khiến giá dầu Brent vọt lên trên 104 USD/thùng (tăng 3%). Thông thường, giá dầu tăng sẽ đẩy kỳ vọng lãi suất lên cao và gây áp lực giảm lên vàng, nhưng trong phiên này, nhu cầu bắt đáy và tâm lý phòng vệ trước báo cáo lạm phát (CPI và PPI) sắp công bố của Mỹ đã chiếm ưu thế. Giới phân tích từ American Gold Exchange nhận định, việc vàng vẫn giữ được sắc xanh trước áp lực kép từ năng lượng và địa chính trị là một tín hiệu kỹ thuật vô cùng tích cực, phản ánh sức chống chịu bền bỉ của tài sản này trước các cú sốc vĩ mô.

Sự "bất định" sẽ tiếp tục duy trì

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của thị trường vẫn được đánh giá là "bấp bênh" khi các nút thắt chính trị chưa có lời giải. Các chuyên gia từ ngân hàng ING dù giữ nguyên mục tiêu 5.000 USD/oz vào cuối năm, nhưng vẫn cảnh báo về kịch bản lãi suất cao hơn lâu hơn nếu đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc. Bên cạnh đó, các yếu tố ngoại biên như chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Trump (ngày 14-15/5) hay lời kêu gọi hạn chế mua vàng từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối cũng đang tạo ra những rào cản tâm lý nhất định. Trong những phiên tới, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào các con số lạm phát thực tế từ Bộ Lao động Mỹ, vốn được coi là kim chỉ nam để thị trường định hình lại lộ trình tiền tệ của Fed trong giai đoạn chuyển giao quyền lực hiện nay.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng đã có một nhịp đảo chiều đầy ấn tượng sau khi tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.660 USD/oz, thậm chí có thời điểm thị trường kỳ vọng lực mua sẽ đủ mạnh để đẩy giá vượt qua vùng đỉnh ngắn hạn gần đây. Tuy nhiên, động lực tăng nhanh chóng suy yếu và áp lực bán quay trở lại khiến giá gần như xóa bỏ phần lớn thành quả tăng đạt được trong phiên hôm qua. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang ở trạng thái giằng co mạnh và xu hướng ngắn hạn của giá Vàng hiện vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Việc giá liên tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ quan trọng cũng đồng nghĩa với khả năng thị trường đang tích lũy cho một nhịp biến động lớn hơn trong thời gian tới. Hiện tại, khu vực 4.660 USD/oz tiếp tục đóng vai trò là “điểm xoay” quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Nếu phe mua tiếp tục bảo vệ thành công vùng giá này, đây sẽ là cơ sở để lực cầu quay trở lại và củng cố cho một nhịp phục hồi mới.

Tuy nhiên, việc vùng hỗ trợ này bị kiểm tra quá nhiều lần cũng đang làm gia tăng rủi ro xảy ra một cú xuyên thủng mạnh trong những lần kiểm định tiếp theo. Nếu kịch bản đó xuất hiện, áp lực bán có thể gia tăng đáng kể và đẩy giá Vàng lùi sâu hơn về các vùng hỗ trợ quan trọng kế tiếp quanh 4.600 USD và 4.500 USD/oz.