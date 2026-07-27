GOLD - Tuần định đoạt với hàng loạt “bom tấn”

Giá vàng mở đầu tuần mới với diễn biến tích cực khi nhu cầu trú ẩn cải thiện sau tín hiệu hạ nhiệt từ xung đột giữa Mỹ và Iran. Việc hai bên tạm thời ngừng các hoạt động quân sự đã kéo giá dầu giảm mạnh, qua đó làm giảm bớt lo ngại về một cú sốc lạm phát mới và hỗ trợ tâm lý đối với thị trường kim loại quý.

Trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Hai, giá vàng giao ngay tăng gần 1% quay trở lại trên mốc 4.100 USD/oz, trong khi giá bạc tăng hơn 2%, phản ánh dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường năng lượng. Điều đáng chú ý là vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/oz, bất chấp nhiều tuần liên tiếp chịu sức ép từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giúp giảm bớt áp lực lạm phát

Động lực lớn nhất hỗ trợ vàng trong đầu tuần đến từ sự thay đổi của bối cảnh địa chính trị. Sau 13 đêm liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, Mỹ đã tạm dừng chiến dịch quân sự trong hai đêm liên tiếp. Phía Iran cũng tuyên bố ngừng các hoạt động đáp trả trong khi các cuộc đàm phán với Oman về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn đang diễn ra. Việc căng thẳng quân sự có dấu hiệu hạ nhiệt đã giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Phản ứng của thị trường diễn ra gần như ngay lập tức. Giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 5% lùi về quanh 92 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống khoảng 85 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt đồng nghĩa với việc áp lực lạm phát từ chi phí năng lượng có thể giảm bớt. Điều này làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ phải tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng cuối năm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tài sản không sinh lãi như vàng.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn biến mất khi chính quyền Mỹ tiếp tục khẳng định vẫn để ngỏ mọi lựa chọn nếu tình hình tại Trung Đông leo thang trở lại. Điều này đồng nghĩa thị trường năng lượng và vàng nhiều khả năng sẽ còn biến động mạnh theo từng diễn biến mới của cuộc xung đột.

Fed và dữ liệu PCE sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn

Sau khi áp lực địa chính trị tạm thời lắng xuống, sự chú ý của thị trường đang chuyển sang chính sách tiền tệ của Mỹ. Cuộc họp của Fed trong tuần này nhiều khả năng sẽ không tạo ra thay đổi về lãi suất khi thị trường gần như đồng thuận với kịch bản giữ nguyên chính sách. Tuy nhiên, điều nhà đầu tư quan tâm hơn là thông điệp của Fed về triển vọng lạm phát và khả năng điều chỉnh lãi suất trong phần còn lại của năm. Nếu Fed phát tín hiệu rằng lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu và để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục được hỗ trợ, qua đó tạo áp lực lên giá vàng.

Bên cạnh cuộc họp của Fed, báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi - sẽ là dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong tuần. Một báo cáo PCE cao hơn kỳ vọng có thể khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, trong khi tín hiệu lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng rằng chu kỳ tăng lãi suất đang tiến gần đến hồi kết.

BOJ cũng là một biến số tiềm ẩn

Ngoài Fed, cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng có thể tác động gián tiếp đến thị trường vàng. Nếu BOJ phát tín hiệu cứng rắn hơn dự kiến và đồng yên phục hồi mạnh, thị trường có thể chứng kiến hoạt động đóng các vị thế carry trade, làm giảm thanh khoản trên các thị trường tài chính toàn cầu. Trong kịch bản đó, một bộ phận nhà đầu tư có thể phải bán các tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm vàng, nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong ngắn hạn. Dù vậy, tác động này nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật và khó làm thay đổi xu hướng dài hạn nếu triển vọng chính sách của Fed không có biến động lớn.

Mốc 4.000 USD/oz vẫn đang trụ vững

Một trong những tín hiệu tích cực nhất đối với thị trường vàng là khả năng duy trì vùng hỗ trợ 4.000 USD/oz trong suốt nhiều tuần qua. Dù liên tục đối mặt với áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài, vàng vẫn chưa đánh mất vùng giá được xem là ngưỡng hỗ trợ mang tính cấu trúc. Diễn biến này cho thấy lực mua dài hạn vẫn đang hấp thụ nguồn cung mỗi khi giá điều chỉnh về vùng thấp hơn.

Từ góc độ kỹ thuật, việc duy trì thành công trên ngưỡng 4.000 USD/oz giúp xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ. Đây cũng là cơ sở để thị trường kỳ vọng vàng có thể tăng trở lại các vùng kháng cự quan trọng như 4.200 USD/oz.

Tổng kết

Việc giá vàng duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/oz trong bối cảnh thị trường phải đối mặt đồng thời với giá dầu cao, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh cho thấy lực cầu cơ bản đối với kim loại quý vẫn tương đối vững chắc. Trong ngắn hạn, diễn biến của vàng sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố chính:

Thứ nhất, liệu căng thẳng giữa Mỹ và Iran có tiếp tục hạ nhiệt hay không. Nếu xung đột không leo thang trở lại, giá dầu có thể tiếp tục điều chỉnh, qua đó giảm áp lực lạm phát.

Thứ hai, thông điệp từ Fed và dữ liệu PCE sẽ quyết định kỳ vọng của thị trường đối với lộ trình lãi suất trong những tháng cuối năm.

Thứ ba, phản ứng của lợi suất trái phiếu và đồng USD sau các cuộc họp của Fed và BOJ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền vào vàng.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá vàng hiện vẫn đang dao động trong vùng tích lũy từ 3.960 - 4.200 USD/oz, cho thấy thị trường đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để xác định hướng đi tiếp theo. Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến đồng USD và kỳ vọng lãi suất vẫn chưa tạo ra tín hiệu rõ ràng, giá vàng có khả năng tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, vùng hỗ trợ 3.960 USD/oz đang trở thành khu vực đặc biệt quan trọng khi đã được kiểm định nhiều lần trong thời gian qua. Vì vậy, nếu giá quay trở lại kiểm tra vùng này, đó sẽ không còn là một tín hiệu tích cực đối với phe mua, bởi áp lực bán có thể gia tăng và mở ra khả năng vàng thiết lập một vùng đáy mới.

Do đó, việc duy trì được khu vực hỗ trợ 4.000 USD/oz sẽ là yếu tố cần thiết để phe mua giữ được lợi thế và tạo nền tảng cho một nhịp phục hồi mạnh hơn. Nếu thành công, giá vàng có thể hướng trở lại các vùng kháng cự quan trọng phía trên và tìm kiếm động lực cho một xu hướng tăng mới.