GOLD - Vẫn bất định trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Iran gia tăng

Thỏa thuận giữa Mỹ - Iran ngày càng xa vời

Bước vào phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu Á, giá vàng một lần nữa cho thấy sự mong manh khi đánh mất mốc chủ chốt 4.700 USD/oz. Sau một tuần hồi phục ấn tượng (tăng 2,3%), đà tăng của kim loại quý đang bị chặn đứng bởi những diễn biến bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Việc Tổng thống Donald Trump công khai bác bỏ đề xuất từ Tehran trên mạng xã hội Truth Social, gọi đó là điều "không thể chấp nhận được", cùng những tuyên bố cứng rắn từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc quyết tâm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran, đã dập tắt kỳ vọng về một thỏa thuận sớm đạt được. Sự đổ vỡ trong kỳ vọng này ngay lập tức kích hoạt "công thức" gây áp lực lên vàng: Giá dầu thô Brent và WTI đồng loạt bật tăng hơn 3%, làm dấy lên nỗi lo lạm phát và củng cố kịch bản các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Một tuần thú vị với hàng loạt sự kiện quan trọng

Tâm điểm của thị trường trong tuần này không chỉ dừng lại ở các mặt trận quân sự mà còn liên quan đến các biến số kinh tế vĩ mô và nhân sự tại Washington. Giới đầu tư đang nín thở chờ đợi báo cáo CPI và PPI của Mỹ (công bố vào thứ Ba và thứ Tư) để xác định rõ hơn lộ trình thắt chặt tiền tệ của Fed. Cùng lúc đó, khả năng Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh cho ghế Chủ tịch Fed và chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump (ngày 14-15/5) đang tạo ra một bối cảnh đa diện. Dù ông Warsh được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió "ôn hòa" (nới lỏng) với tín hiệu ủng hộ giảm lãi suất để kích thích kinh tế, nhưng đề xuất thu hẹp bảng cân đối kế toán của ông có thể làm thắt chặt thanh khoản thị trường. Trong bối cảnh áp lực lạm phát năng lượng vẫn trực chờ, dư địa để Fed thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất ngay lập tức vẫn bị hạn chế đáng kể, tạo thành rào cản tâm lý cho vàng trong ngắn hạn.

Giá Vàng dưới góc nhìn từ chuyên gia

Dưới góc độ chiến lược và kỹ thuật, giới phân tích nhận định giá vàng vẫn đang nằm trong giai đoạn tích lũy trung hạn và chờ đợi một chất xúc tác đủ mạnh để bứt phá. Các chuyên gia từ Saxo Bank và Solomon Global đều thống nhất rằng mốc 4.890$ USD/oz (đỉnh lập ngày 17/4) là cửa ngõ quan trọng; chỉ khi vượt qua được ngưỡng này, xu hướng tăng giá mới thực sự rõ rệt với mục tiêu tiến tới mốc tâm lý 5.000 USD/oz. Mặc dù số liệu kinh tế Mỹ vẫn đang tỏ ra vững chắc - một yếu tố khiến Fed chưa thể sớm hạ lãi suất - nhưng các chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư coi những nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội để tích lũy vị thế. Chừng nào các cuộc đàm phán Mỹ - Iran còn duy trì dù là mong manh, giá dầu sẽ vẫn bị kiềm chế phần nào, giúp vàng duy trì một lộ trình tăng trưởng chậm nhưng bền vững trong dài hạn.

Phân tích kỹ thuật

Dù xu hướng tăng của giá Vàng vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng việc thiếu đi động lực bứt phá rõ ràng đang khiến phe mua dần đánh mất lợi thế trong ngắn hạn. Điều này thể hiện khá rõ khi các nhịp tăng gần đây đều nhanh chóng gặp áp lực bán trở lại, trong khi phe bán bắt đầu cho thấy sự chủ động hơn thông qua các cây nến giảm có thân dài đi kèm khối lượng giao dịch gia tăng. Với bối cảnh như hiện tại, khả năng xuất hiện thêm một nhịp điều chỉnh giảm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện tại, vùng 4.660 USD/oz đang đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Phản ứng của giá tại khu vực này sẽ mang ý nghĩa then chốt trong việc xác định liệu phe mua còn đủ sức duy trì cấu trúc tăng hay không. Nếu mốc hỗ trợ này bị xuyên thủng một cách dứt khoát, áp lực bán có thể gia tăng đáng kể và kéo giá lùi về vùng hỗ trợ tiềm năng tiếp theo quanh 4.600 USD/oz.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, nếu giá tiếp tục đánh mất luôn vùng 4.500 USD/oz, đó có thể sẽ là tín hiệu xác nhận cho việc xu hướng giảm quay trở lại. Khi đó, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tìm kiếm thanh khoản ở các vùng giá thấp hơn trước khi hình thành một cấu trúc cân bằng mới.