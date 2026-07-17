GOLD - Vẫn còn dư địa cho nhịp điều chỉnh?

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực khi mất mốc hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/oz trong bối cảnh địa chính trị vẫn tiếp tục căng thẳng. Việc đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại đợt điều chỉnh hiện tại vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích của Bank of America (BofA) cũng cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ còn điều chỉnh trong vài tháng tới trước khi hình thành một vùng đáy bền vững hơn cho sự đảo chiều xu hướng.

Địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên vàng

Thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Iran và duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Đáp trả, Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh, đồng thời coi eo biển Hormuz là "lằn ranh đỏ". Hoạt động vận tải qua eo biển vẫn bị gián đoạn khi nhiều tàu phải đổi tuyến, tắt hệ thống nhận diện hoặc tạm thời neo đậu để chờ diễn biến mới.

Căng thẳng tại Hormuz giúp giá dầu duy trì ở vùng cao, với dầu Brent dao động quanh 84 USD/thùng và WTI dưới 79 USD/thùng. Giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát sẽ quay trở lại, qua đó củng cố khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Lạm phát hạ nhiệt nhưng kỳ vọng đối với chính sách vẫn thận trọng

Sau loạt dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này, tâm lý thị trường đã nhanh chóng chuyển từ kỳ vọng nới lỏng sang quan điểm thận trọng hơn về chính sách tiền tệ của Fed. Mặc dù báo cáo lạm phát cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt, các số liệu về tiêu dùng và thị trường lao động lại phản ánh một nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt.

Cụ thể, chỉ số CPI toàn phần giảm 0,4% trong tháng 6 và chỉ số PPI theo nhu cầu cuối cùng cũng giảm 0,3%, cho thấy áp lực lạm phát phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, báo cáo công bố hôm thứ Năm lại mang đến một bức tranh khác. Doanh số bán lẻ tăng 0,2% trong tháng 6, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 8.000 xuống còn 208.000 đơn. Những số liệu này cho thấy hoạt động tiêu dùng vẫn ổn định và thị trường lao động chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đáng kể.

Chính vì vậy, thị trường đã điều chỉnh lại kỳ vọng đối với lộ trình lãi suất của Fed. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang vẫn cho thấy xác suất khoảng 90% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã được thị trường định giá cao hơn sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt đi lên.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm duy trì trên 4,16%, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên trên 4,57%, trong khi chỉ số Dollar Index (DXY) phục hồi lên gần mốc 100,7 điểm. Sự kết hợp giữa lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh tiếp tục tạo sức ép lên vàng, khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi gia tăng.

Vẫn còn dư địa cho đợt điều chỉnh

Theo BofA, đợt giảm của vàng từ đầu năm đến nay đã giúp thị trường giải tỏa trạng thái tăng quá nóng, nhưng các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa cho thấy quá trình tạo đáy đã hoàn tất. Ông Paul Ciana cho biết nhịp điều chỉnh hiện tại mới kéo dài khoảng 24 tuần, trong khi xu hướng tăng trước đó diễn ra liên tục trong 121 tuần. Vì vậy, xét theo chu kỳ lịch sử, quá trình điều chỉnh vẫn còn tương đối ngắn. BofA cho rằng vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo nằm quanh 3.600 USD/oz, nơi lực cầu dài hạn có thể xuất hiện mạnh hơn.

Một trong những yếu tố khiến BofA duy trì quan điểm thận trọng là việc giá vàng đã xuất hiện tín hiệu kỹ thuật Death Cross vào cuối tháng 6. Ngày 26/6, đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình 200 ngày - tín hiệu thường được xem là dấu hiệu xác nhận xu hướng giảm. Theo thống kê của BofA từ năm 1975 đến nay, khoảng 70% các trường hợp xuất hiện Death Cross đều khiến giá vàng tiếp tục giảm trong khoảng 40-50 phiên giao dịch tiếp theo. Ngân hàng này vì vậy cho rằng áp lực giảm có thể còn kéo dài trong suốt tháng 8 và tháng 9.

Dù dự báo vàng còn có thể giảm thêm, BofA không khuyến nghị nhà đầu tư bán ra. Ngược lại, ngân hàng này cho rằng các nhịp điều chỉnh nên được xem là cơ hội để xây dựng vị thế dài hạn. Theo đó, nhà đầu tư có thể bắt đầu tích lũy khi giá dưới 4.000 USD/oz, sau đó gia tăng tỷ trọng nếu vàng lùi về vùng 3.700-3.600 USD/oz. Trong trường hợp xuất hiện các nhịp bán tháo mạnh hơn, vùng 3.450-3.250 USD/oz được đánh giá là khu vực hấp dẫn để phân bổ thêm vốn. Dù vừa hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 4.360 USD/oz, BofA vẫn giữ nguyên kịch bản vàng có thể đạt 6.000 USD/oz vào năm 2027.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Về mặt kỹ thuật, việc vàng đánh mất mốc 4.000 USD/oz phản ánh áp lực từ phe bán vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Nếu không sớm lấy lại vùng giá này, giá có thể tiếp tục chịu áp lực và giảm xuống khu vực hỗ trợ 3.930 USD, thậm chí thấp hơn.

Do đó, một nhịp xuyên thủng khu vực 3.970 USD/oz sẽ đem lại tín hiệu rõ ràng cho một nhịp giảm trong phiên hôm nay.