GOLD: Vàng quay đầu khi Fed phát đi tín hiệu “diều hâu”?

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất. Áp lực từ đồng USD mạnh lên cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao đã có lúc kéo giá vàng giao ngay giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.300 USD/oz và có thời điểm chạm mốc 4.220 USD/oz. Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch sáng nay, lực cầu đã quay trở lại, giúp giá vàng nhanh chóng phục hồi và lấy lại mốc 4.300 USD/oz. Diễn biến này cho thấy sự giằng co mạnh mẽ từ thị trường khi cần thêm thời gian để đánh giá cụ thể trong cuộc họp lần này.

Bản dự báo kinh tế của Fed cho thấy gì?

Các dự báo kinh tế mới của Fed ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng so với báo cáo tháng 3:

Tăng trưởng GDP chậm lại: Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2026 được hạ xuống còn 2,2%, so với mức 2,4% trong báo cáo tháng 3. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Mỹ vẫn được giữ nguyên ở mức 2,0%.

Lạm phát tăng mạnh: Đây là điểm đáng lo ngại nhất trong báo cáo. Fed hiện dự báo lạm phát PCE năm 2026 sẽ lên tới 3,6%, tăng mạnh so với mức 2,7% trong dự báo tháng 3. Tương tự, lạm phát PCE lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) cũng được nâng lên 3,3%, từ mức 2,7% trước đó. Tuy nhiên, Fed cho rằng sự gia tăng này chủ yếu phản ánh cuộc khủng hoảng năng lượng gần đây.

Mục tiêu lạm phát vẫn còn rất xa: Fed tiếp tục khẳng định lạm phát sẽ chỉ quay về mục tiêu 2,0% vào năm 2028. Theo cơ quan này, áp lực giá hiện nay chủ yếu đến từ các cú sốc về phía cung, đặc biệt là những biến động trong lĩnh vực năng lượng.

Thị trường lao động vẫn rất mạnh: Một điểm sáng hiếm hoi - dù lại gây khó khăn cho quá trình kiểm soát lạm phát - là thị trường lao động. Fed đã hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm 2026 xuống còn 4,3%, thấp hơn mức 4,4% được dự báo hồi tháng 3.

Bên cạnh đó, biểu đồ Dot Plot cũng chỉ ra một sự thay đổi lớn theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tại Fed, với hơn một nửa số thành viên dự đoán lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Điều đáng chú ý là ông Warsh đã không đưa ra dự báo về lãi suất, đây là điểm khó khăn mà thị trường cần thêm thời gian để đánh giá.

Xác suất Fed tăng lãi suất đã tăng lên đáng kể sau cuộc họp tháng 6. Kỳ vọng cho đợt tăng lãi suất vào tháng 9 này đã tăng lên hơn 60%. Nguồn: CME Fedwatch Tool

Thông điệp “diều hâu” từ Tân chủ tịch Fed?

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sau cuộc họp FOMC có lẽ đã khiến không ít nhà đầu tư bất ngờ. Trước đó, một bộ phận lớn thị trường kỳ vọng ông sẽ theo đuổi lập trường ôn hòa hơn về lãi suất, một phần vì ông được Tổng thống Donald Trump đề cử. Tuy nhiên, cuộc họp FOMC - được đánh giá là một trong những cuộc họp ngắn gọn nhất của Fed - đã phần nào dập tắt kỳ vọng đó.

Những điểm nổi bật trong tuyên bố gồm:

Hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng với tốc độ ổn định.

Lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Fed tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu và duy trì ổn định giá cả.

Điểm đáng chú ý là ông Kevin Warsh không đưa ra bất kỳ định hướng chính sách cụ thể nào trong tuyên bố bằng văn bản. Thay vào đó, thị trường phải dựa nhiều hơn vào Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) và biểu đồ Dot Plot để đánh giá triển vọng lãi suất. Nhưng có lẽ thị trường cảm nhận được “sự diều hâu” từ ông khi ông nhiều lần nhấn mạnh cụm từ "ổn định giá cả". Đối với một vị Chủ tịch từng được thị trường kỳ vọng sẽ có quan điểm mềm mỏng hơn về lãi suất, giọng điệu lần này được đánh giá là cứng rắn hơn đáng kể. Đồng thời, ông cũng khẳng định Fed và các thành viên FOMC sẽ hành động một cách nhất quán và kiên quyết để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn kỳ vọng của thị trường. Điều này đồng nghĩa, trong bối cảnh hiện tại khó để Fed có thể cắt giảm lãi suất thậm chí một đợt tăng lãi suất có thể sẽ xảy ra.

Diễn biến tại Trung Đông vẫn đang còn nhiều “dấu hỏi”?

Việc Mỹ và Iran bất ngờ ký biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột ngay trong ngày 18/6 đã mang đến một diễn biến tích cực cho tâm lý thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã ký thỏa thuận nhưng đồng thời cũng cảnh báo Washington sẽ nối lại các hành động quân sự nếu Iran không thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra. Phía Iran cũng xác nhận thỏa thuận đã được ký kết, đồng thời cho biết vòng đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 đã được hoãn lại.

Động thái này phần nào lý giải vì sao thị trường chứng khoán và giá vàng đồng loạt phục hồi trong phiên giao dịch sáng nay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã được thị trường phản ánh đáng kể trong những tuần gần đây. Vì vậy, việc ký kết chính thức tuy mang ý nghĩa tích cực nhưng không còn là yếu tố bất ngờ đủ lớn để tạo ra một xu hướng tăng bền vững.

Điều mà thị trường thực sự quan tâm lúc này là khả năng thực thi các điều khoản của thỏa thuận. Như Tổng thống Trump đã nhấn mạnh, nếu Iran không tuân thủ các cam kết, Mỹ hoàn toàn có thể nối lại các biện pháp quân sự. Điều đó cho thấy biên bản ghi nhớ hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu nhằm tạm thời hạ nhiệt căng thẳng, chứ chưa phải là lời giải cuối cùng cho những bất đồng cốt lõi giữa hai bên, đặc biệt là vấn đề hạt nhân.

Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cũng không đồng nghĩa nguồn cung dầu toàn cầu sẽ ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Hoạt động vận chuyển và chuỗi cung ứng cần thêm thời gian để khôi phục, trong khi lượng dự trữ dầu của nhiều quốc gia đã giảm xuống mức thấp sau nhiều tháng gián đoạn. Do đó, nhu cầu bổ sung dự trữ nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, góp phần giữ giá dầu ở vùng cao hơn so với giai đoạn trước xung đột.

Nếu giá năng lượng tiếp tục neo cao, áp lực lạm phát cũng sẽ khó sớm hạ nhiệt. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh đó, môi trường lãi suất cao kéo dài vẫn là một yếu tố không thực sự thuận lợi đối với triển vọng tăng giá của vàng trong trung hạn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Giá Vàng giảm mạnh sau tin quyết định lãi suất của Fed được công bố, lực giảm được thể hiện rõ qua khối lượng volume lớn.

Áp lực bán nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trừ khi giá Vàng vượt qua được cột mốc $4.360 một cách dứt khoát.

Nếu $4.230 bị xuyên thủng, nhiều khả năng giá quay lại kiểm định vùng đáy $4.168.