Tin đầu ngày: Lạc quan về hòa bình thúc đẩy đợt tăng mạnh trên các thị trường toàn cầu

📈 Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy một điều chính - thị trường tài chính đang đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả năng giảm căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, dù câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu nhà đầu tư có đang định giá quá sớm cho một kịch bản đàm phán thành công hoàn toàn hay không, khi tiến trình này vẫn cực kỳ nhạy cảm về mặt chính trị.

Mức tăng đáng kể cũng xuất hiện trên các sàn giao dịch châu Âu hôm nay, nơi thị trường Cựu lục địa phản ứng rất mạnh với sự cải thiện của tâm lý địa chính trị: CAC 40 tăng hơn 1,7%, DAX tăng hơn 2%, IBEX 35 tăng hơn 2,2% và Euro Stoxx 50 kết phiên tăng gần 1,9%.

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 1%, trong khi Nasdaq 100 tăng hơn 1,3%, cho thấy khẩu vị rủi ro quay trở lại và sự rời bỏ rõ rệt khỏi trạng thái phòng thủ được quan sát chỉ vài ngày trước.

Do thị trường Mỹ nghỉ lễ, thị trường cơ sở trên Phố Wall đóng cửa, tuy nhiên các hợp đồng tương lai vẫn được giao dịch sôi động và phản ánh rất rõ định hướng tâm lý thị trường.

Phiên giao dịch hôm nay được đánh dấu bởi sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, được thúc đẩy bởi việc thị trường định giá kịch bản hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

🌍 Địa chính trị

Chất xúc tác lớn nhất cho các biến động hôm nay là những thông tin tiếp theo liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đã hoàn thành khoảng 90–95%, và khuôn khổ cho một thỏa thuận tiềm năng đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Donald Trump cũng phát biểu đầy lạc quan, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra trong “bầu không khí rất tích cực”.

Theo các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, các bên đã tương đối gần với việc ký kết một biên bản ghi nhớ toàn diện về hợp tác và ổn định khu vực trong tương lai, trong khi một số vấn đề khó khăn nhất sẽ được hoãn sang giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Thông tin về khả năng Trung Quốc tham gia với vai trò bên bảo trợ cho thỏa thuận tương lai cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong đó Bắc Kinh sẽ đóng vai trò là bên ổn định tình hình và giám sát việc tuân thủ các điều khoản đã thống nhất.

Các nhà đầu tư đang bắt đầu mạnh dạn hơn trong việc định giá kịch bản bình thường hóa dần tình hình địa chính trị và khôi phục một phần tính thanh khoản thương mại qua eo biển Hormuz - vốn vẫn là một trong những điểm trung chuyển dầu mỏ quan trọng nhất toàn cầu.

Theo Nikkei, dẫn nguồn ngoại giao Trung Đông, Mỹ và Iran đang thảo luận về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz khoảng 30 ngày sau khi hai nước đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.