Tin đầu ngày: Lạc quan về hòa bình thúc đẩy đợt tăng mạnh trên các thị trường toàn cầu

📈 Thị trường chứng khoán
Phiên giao dịch hôm nay được đánh dấu bởi sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, được thúc đẩy bởi việc thị trường định giá kịch bản hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Do thị trường Mỹ nghỉ lễ, thị trường cơ sở trên Phố Wall đóng cửa, tuy nhiên các hợp đồng tương lai vẫn được giao dịch sôi động và phản ánh rất rõ định hướng tâm lý thị trường.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 1%, trong khi Nasdaq 100 tăng hơn 1,3%, cho thấy khẩu vị rủi ro quay trở lại và sự rời bỏ rõ rệt khỏi trạng thái phòng thủ được quan sát chỉ vài ngày trước.
Mức tăng đáng kể cũng xuất hiện trên các sàn giao dịch châu Âu hôm nay, nơi thị trường Cựu lục địa phản ứng rất mạnh với sự cải thiện của tâm lý địa chính trị: CAC 40 tăng hơn 1,7%, DAX tăng hơn 2%, IBEX 35 tăng hơn 2,2% và Euro Stoxx 50 kết phiên tăng gần 1,9%.
Phiên giao dịch hôm nay cho thấy một điều chính - thị trường tài chính đang đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả năng giảm căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, dù câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu nhà đầu tư có đang định giá quá sớm cho một kịch bản đàm phán thành công hoàn toàn hay không, khi tiến trình này vẫn cực kỳ nhạy cảm về mặt chính trị.
🌍 Địa chính trị
Chất xúc tác lớn nhất cho các biến động hôm nay là những thông tin tiếp theo liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đã hoàn thành khoảng 90–95%, và khuôn khổ cho một thỏa thuận tiềm năng đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Donald Trump cũng phát biểu đầy lạc quan, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra trong “bầu không khí rất tích cực”.
Theo các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, các bên đã tương đối gần với việc ký kết một biên bản ghi nhớ toàn diện về hợp tác và ổn định khu vực trong tương lai, trong khi một số vấn đề khó khăn nhất sẽ được hoãn sang giai đoạn đàm phán tiếp theo.
Thông tin về khả năng Trung Quốc tham gia với vai trò bên bảo trợ cho thỏa thuận tương lai cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong đó Bắc Kinh sẽ đóng vai trò là bên ổn định tình hình và giám sát việc tuân thủ các điều khoản đã thống nhất.
Các nhà đầu tư đang bắt đầu mạnh dạn hơn trong việc định giá kịch bản bình thường hóa dần tình hình địa chính trị và khôi phục một phần tính thanh khoản thương mại qua eo biển Hormuz - vốn vẫn là một trong những điểm trung chuyển dầu mỏ quan trọng nhất toàn cầu.
Theo Nikkei, dẫn nguồn ngoại giao Trung Đông, Mỹ và Iran đang thảo luận về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz khoảng 30 ngày sau khi hai nước đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp hơn bởi các báo cáo từ Axios - một quan chức cấp cao của Mỹ ám chỉ rằng chính quyền Trump sẽ ủng hộ việc Israel gia tăng các hành động chống Hezbollah, điều này có thể trở thành một yếu tố rủi ro lớn đối với tiến trình hòa bình đang diễn ra.
🛢️ Hàng hóa và kim loại quý
Thị trường hàng hóa phản ứng rất mạnh với các thông tin mới - dầu Brent chịu áp lực bán mạnh và có lúc giảm tới khoảng 7%, xuống vùng 93–94 USD/thùng, do thị trường định giá kịch bản bình thường hóa một phần tình hình quanh eo biển Hormuz và khả năng khôi phục ổn định nguồn cung năng lượng.
Tâm lý tích cực cũng xuất hiện trên thị trường kim loại quý, nơi vàng tăng hơn 1%, trong khi bạc tăng gần 3%, cho thấy nhà đầu tư đang rõ ràng gia tăng mức độ tiếp xúc với các tài sản thay thế trong bối cảnh đồng USD suy yếu và tâm lý risk-on cải thiện.
🪙 Tiền điện tử
Tâm lý tích cực cũng tiếp tục duy trì trên thị trường tiền điện tử, nơi Bitcoin tăng hơn 1,3% và tiến sát mốc 78.000 USD, trong khi Ethereum tăng khoảng 1,5%, giao dịch quanh vùng 2.140 USD.
