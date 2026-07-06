Goldman Sachs hạ đáng kể dự báo đối với đồng JPY 📉

Goldman Sachs đã nâng đáng kể dự báo đối với cặp USD/JPY, trở thành một trong những ngân hàng đầu tư có quan điểm bi quan nhất về đồng yên Nhật. Các chiến lược gia của ngân hàng hiện kỳ vọng tỷ giá sẽ tăng từ mục tiêu 155 yên/USD trong vòng 12 tháng trước đây lên 165 yên/USD, tương đương mức yếu nhất của đồng yên kể từ năm 1986 – gần 40 năm.

Những điểm chính

Goldman Sachs nâng dự báo USD/JPY trong 12 tháng từ 155 lên 165.

Ngân hàng cũng nâng dự báo 3 tháng từ 160 lên 162 và mục tiêu 6 tháng từ 158 lên 163.

Đồng yên vẫn đang dao động gần mức yếu nhất trong 4 thập kỷ, với USD/JPY hiện giao dịch quanh 162.

Theo khảo sát của Bloomberg, Goldman hiện là một trong những tổ chức có quan điểm bi quan nhất về đồng yên.

Thị trường quyền chọn cho thấy khoảng 72% xác suất USD/JPY sẽ đạt 165 vào tháng 6 năm sau.

Các quỹ phòng hộ đang nắm giữ vị thế bán ròng đồng yên lớn nhất kể từ năm 2017.

Vì sao Goldman dự báo đồng yên sẽ tiếp tục suy yếu?

Theo Karen Reichgott Fishman, chiến lược gia ngoại hối của Goldman Sachs, có ba yếu tố chính thúc đẩy việc nâng dự báo:

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn ở mức cao.

Áp lực tài khóa tại Nhật Bản ngày càng gia tăng.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn nâng lãi suất với tốc độ rất chậm.

Đồng thời, Goldman cũng thừa nhận rằng đồng yên hiện đang bị định giá thấp đáng kể theo các mô hình định giá cơ bản của ngân hàng. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để tạo ra một đợt phục hồi bền vững. Goldman cho rằng chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, cùng với sự khác biệt trong chính sách tiền tệ, vẫn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ mạnh cho đồng USD.

Giao dịch Carry Trade vẫn là động lực chính

Goldman Sachs vẫn ưu tiên sử dụng đồng yên làm đồng tiền tài trợ cho các giao dịch carry trade.

Chiến lược này khá đơn giản:

Nhà đầu tư vay đồng yên với chi phí thấp.

Bán đồng yên trên thị trường ngoại hối.

Sau đó đầu tư số tiền thu được vào các tài sản có lợi suất cao hơn, chẳng hạn như trái phiếu Mỹ hoặc tiền tệ của các thị trường mới nổi.

Chừng nào BoJ vẫn duy trì điều kiện tài chính tương đối nới lỏng, các giao dịch carry trade sẽ tiếp tục hấp dẫn, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá đối với đồng yên.

Nhật Bản có thể ngăn USD/JPY tiếp tục tăng hay không?

Goldman vẫn tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của các biện pháp can thiệp tỷ giá trong tương lai.

Mặc dù Bộ Tài chính Nhật Bản đã phát tín hiệu rằng các đợt can thiệp sắp tới có thể sẽ khó đoán hơn, Goldman cho rằng ngay cả những hoạt động mua đồng yên trực tiếp cũng nhiều khả năng chỉ tạo ra một nhịp điều chỉnh mang tính tạm thời.

Trừ khi xuất hiện: sự sụt giảm đáng kể của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, lập trường cứng rắn hơn từ BoJ, hoặc chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản thu hẹp đáng kể, thì các yếu tố cơ bản khiến đồng yên suy yếu vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

Thị trường ngày càng định giá khả năng USD/JPY đạt 165

Một điểm đáng chú ý trong dự báo của Goldman là nó ngày càng phù hợp với quan điểm chung của thị trường.

Hiện tại:

Các quỹ phòng hộ đang nắm giữ vị thế bán ròng đồng yên lớn nhất trong 8 năm.

Thị trường phái sinh ngoại hối cho thấy khoảng 72% xác suất USD/JPY sẽ đạt 165 vào giữa năm sau.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư coi bán khống đồng yên là một trong những giao dịch đông đúc nhất trên thị trường tiền tệ toàn cầu.

Điều này vừa củng cố xu hướng tăng hiện tại của USD/JPY, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh nếu kỳ vọng đối với Fed hoặc BoJ thay đổi bất ngờ.

Điều gì có thể thay đổi triển vọng?

Sự kiện quan trọng nhất trong ngắn hạn sẽ là biên bản cuộc họp mới nhất của Fed được công bố trong tuần này.

Nhà đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi:

các tín hiệu về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian tới,

xu hướng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ,

các quyết định chính sách sắp tới của BoJ,

và khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Nếu biên bản cuộc họp của Fed mang quan điểm diều hâu, đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên, gây thêm áp lực lên cả đồng yên lẫn đồng euro. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể giảm, qua đó mang lại sự hỗ trợ tạm thời cho các đồng tiền ngoài USD.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY (D1)

USD/JPY vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh và tiếp tục giao dịch trong một kênh giá tăng được hình thành rõ ràng. Đường biên dưới của kênh hiện nằm quanh vùng 158, mức giá đã được kiểm định lần gần nhất vào tháng 5. Trong ngắn hạn, vùng 162,8 là ngưỡng kháng cự quan trọng, tương ứng với các đỉnh gần đây của cặp tiền. Nếu giá bứt phá bền vững lên trên vùng này, động lực tăng sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu bị từ chối tại đây, USD/JPY có thể quay đầu điều chỉnh về vùng biên dưới của kênh giá tăng. Mốc 165 hiện được xem là vùng kháng cự mạnh nhất.

Nguồn: xStation5