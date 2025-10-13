Goldman Sachs nâng khuyến nghị đối với Estée Lauder💡

Cổ phiếu Estée Lauder (EL.US) đang tăng rõ rệt hôm nay sau khi Goldman Sachs nâng khuyến nghị từ “Trung lập” lên “Mua” và điều chỉnh giá mục tiêu từ 76 USD lên 115 USD, phản ánh sự lạc quan gia tăng về triển vọng của công ty. Estée Lauder là nhà sản xuất toàn cầu nổi tiếng trong lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa và sản phẩm chăm sóc da, với các thương hiệu biểu tượng trong ngành làm đẹp như Estée Lauder, MAC, Clinique và La Mer.

Khuyến nghị mới của Goldman Sachs phản ánh sự cải thiện trong động lực bán hàng tại Trung Quốc đại lục, hiện đã ghi nhận mức tăng trung bình một chữ số và sự phục hồi về thị phần trong nửa cuối năm tài chính. Sự trở lại tăng trưởng của đảo Hải Nam cùng với việc cải thiện mức tồn kho trong kênh du lịch cũng là chất xúc tác quan trọng, giúp giảm áp lực hàng tồn. Ngân hàng đầu tư này cũng nhấn mạnh xu hướng thị phần của Estée Lauder đang cải thiện tại Mỹ, cùng với tác động tích cực từ các biện pháp của Ban điều hành trong việc chuyển hóa lưu lượng khách hàng tăng trưởng thành doanh thu cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động. Kỳ vọng biên lợi nhuận EBIT sẽ mở rộng khoảng 500 điểm cơ bản vào năm 2028 và tốc độ suy giảm doanh số chậm hơn dự kiến đang tạo dựng tâm lý tích cực cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Estée Lauder còn đầu tư vào tái cơ cấu địa lý, đa dạng hóa kênh phân phối (ví dụ: Amazon) và phát triển thương hiệu, giúp công ty phản ứng hiệu quả hơn với biến động tại các thị trường trọng yếu. Nhờ đó, Estée Lauder được xem là một trong những bên hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường Trung Quốc và các hành động điều chỉnh hiệu quả — yếu tố mà nhà đầu tư hôm nay đang phản ánh vào mức tăng giá cổ phiếu.

Cổ phiếu này đang mở rộng đà phục hồi mạnh mẽ nhất kể từ năm 2022, thể hiện qua đường EMA 50 tuần. Nguồn: xStation