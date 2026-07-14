Goldman Sachs thắng lớn, Citigroup thất thế: Vì sao thị trường lại nhìn nhận khác nhau về hai báo cáo lợi nhuận mạnh?

Quý II/2026 đã cho thấy một sự phân hóa rất thú vị trong ngành ngân hàng Mỹ. Goldman Sachs và Citigroup lần lượt công bố báo cáo kết quả kinh doanh, và cả hai đều vượt đáng kể kỳ vọng của giới phân tích. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường lại hoàn toàn trái ngược. Cổ phiếu Goldman Sachs được thưởng bằng một nhịp tăng giá, trong khi Citigroup lại chịu áp lực bán ra.

Đây không phải là sự trùng hợp hay đơn thuần chỉ là vấn đề quy mô lợi nhuận. Cả hai ngân hàng đều được hưởng lợi từ điều kiện thị trường tài chính cải thiện, hoạt động của khách hàng sôi động hơn và môi trường thuận lợi hơn cho các mảng kinh doanh đầu tư. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ nhà đầu tư đang đánh giá hai tổ chức này theo những tiêu chí hoàn toàn khác nhau.

Goldman Sachs hiện được xem là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ sự phục hồi của Phố Wall. Hoạt động mua bán & sáp nhập (M&A) gia tăng, số lượng các đợt phát hành chứng khoán nhiều hơn và điều kiện giao dịch thuận lợi đang nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả kinh doanh tốt hơn cho ngân hàng.

Trong khi đó, Citigroup lại đang ở một giai đoạn khác trong câu chuyện đầu tư của mình. Trong trường hợp này, thị trường không còn chỉ đánh giá một quý đơn lẻ, mà đang nhìn vào hiệu quả của quá trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm, sự cải thiện về hiệu quả hoạt động và khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn cho cổ đông. Vì vậy, cùng một chu kỳ thị trường đã tạo nên hai câu chuyện đầu tư hoàn toàn khác nhau.

Goldman Sachs Q2 2026: Một quý kỷ lục khẳng định sức mạnh của mô hình kinh doanh

Goldman Sachs bước vào nửa cuối năm 2026 với một trong những quý mạnh nhất trong lịch sử hoạt động. Ngân hàng vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, đồng thời cho thấy mức sinh lời trên vốn ở mức đặc biệt cao.

Các kết quả tài chính chính:

Doanh thu thuần: 20,34 tỷ USD

EPS theo GAAP: 20,98 USD

ROE: khoảng 23,5%

Global Banking & Markets: doanh thu 15,52 tỷ USD

Asset & Wealth Management: doanh thu 4,60 tỷ USD

Chi phí hoạt động: 11,67 tỷ USD

Tỷ lệ hiệu quả hoạt động: 57,4%

Cổ tức quý: 5,00 USD/cổ phiếu

Mức vượt kỳ vọng lớn đến mức báo cáo này gần như đã xóa bỏ những lo ngại trước đó về khả năng Goldman quay trở lại mức sinh lời rất cao trong một môi trường thị trường thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong báo cáo này không chỉ nằm ở việc ngân hàng kiếm được bao nhiêu tiền. Yếu tố then chốt là khả năng chuyển hóa điều kiện thị trường thuận lợi thành mức sinh lời rất cao cho cổ đông. Đối với các ngân hàng đầu tư, quy mô doanh thu thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là hiệu quả sử dụng vốn và khả năng duy trì mức lợi nhuận cao.

Goldman Sachs một lần nữa chứng minh rằng mô hình kinh doanh của họ hoạt động đặc biệt hiệu quả trong các giai đoạn thị trường tài chính sôi động.

Tăng cổ tức là tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo tự tin

Một trong những thông điệp quan trọng nhất từ Goldman Sachs là quyết định nâng cổ tức hàng quý lên 5 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 11% so với trước đó.

Động thái này mang ý nghĩa vượt xa khoản chi trả trực tiếp cho cổ đông. Nó cũng phản ánh quan điểm của ban lãnh đạo về triển vọng tương lai của công ty. Goldman đang phát đi tín hiệu rằng họ có đủ sức mạnh vốn để vừa mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc, đồng thời tăng lợi ích cho cổ đông.

Thị trường xem quyết định này là sự xác nhận rằng ban lãnh đạo vẫn tin tưởng vào tính bền vững của sự cải thiện kết quả kinh doanh hiện nay.

Điều gì thúc đẩy kết quả của Goldman Sachs?

Động lực tăng trưởng chính vẫn là bộ phận Global Banking & Markets, với doanh thu đạt 15,52 tỷ USD.

Những yếu tố chính hỗ trợ kết quả bao gồm:

Hoạt động của khách hàng tổ chức sôi động hơn.

Điều kiện thị trường M&A cải thiện.

Khối lượng phát hành chứng khoán tăng.

Điều kiện giao dịch thuận lợi.

Bộ phận này tiếp tục là trọng tâm trong câu chuyện đầu tư của Goldman Sachs.

Trong các giai đoạn trước, nhà đầu tư từng chỉ ra rằng sự phục hồi lợi nhuận còn thiếu đồng đều. Mảng giao dịch cổ phiếu rất mạnh trong khi các mảng khác còn yếu. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy sự cải thiện đã diễn ra trên diện rộng hơn.

Goldman không còn phụ thuộc vào một nguồn doanh thu duy nhất. Ngân hàng đang hưởng lợi từ sự phục hồi rộng khắp của hoạt động trên thị trường vốn và chuyển hóa điều đó thành kết quả tốt hơn trên toàn bộ tổ chức.

Asset & Wealth Management nâng cao chất lượng lợi nhuận của Goldman Sachs

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là mảng Asset & Wealth Management, mang về doanh thu 4,60 tỷ USD. Tầm quan trọng của mảng này tiếp tục gia tăng vì nó mang lại nguồn thu ổn định hơn và giúp Goldman Sachs giảm sự phụ thuộc vào những lĩnh vực có tính chu kỳ cao nhất.

Giao dịch và ngân hàng đầu tư vẫn là những mảng sinh lời cao nhất của ngân hàng, nhưng cũng phụ thuộc nhiều nhất vào điều kiện thị trường. Việc mở rộng quản lý tài sản và quản lý gia sản giúp Goldman xây dựng một mô hình kinh doanh cân bằng và bền vững hơn.

Nguồn: xStation5

Citigroup Q2 2026: Báo cáo mạnh, nhưng thị trường kỳ vọng nhiều hơn

Citigroup cũng công bố kết quả rất tích cực trong quý II/2026. Ngân hàng vượt kỳ vọng của giới phân tích cả về doanh thu lẫn lợi nhuận ròng, nhưng phản ứng của thị trường lại tiêu cực.

Các kết quả tài chính quan trọng:

Doanh thu thuần: 24,77 tỷ USD (+14% YoY)

Lợi nhuận ròng: 5,83 tỷ USD (+45% YoY)

EPS theo GAAP: 3,15 USD

Lợi nhuận trước thuế: 8,03 tỷ USD (+54% YoY)

Chi phí hoạt động: 14,22 tỷ USD (+5% YoY)

Dự phòng tổn thất tín dụng: 2,52 tỷ USD (-12% YoY)

Khoản ghi giảm tín dụng ròng: 2,40 tỷ USD (+8% YoY)

ROTCE: 13,0%

ROE: 11,4%

Tỷ lệ CET1: 12,8%

Tỷ lệ hiệu quả hoạt động: 57,4%

Bản thân báo cáo không hề yếu. Ngược lại, Citi đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt về kết quả tài chính. Doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng tới 45%. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 54%.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở chất lượng của riêng quý này. Vấn đề nằm ở câu chuyện đầu tư.

Goldman Sachs phải trả lời câu hỏi liệu họ có thể tận dụng sự cải thiện của điều kiện thị trường hay không. Citigroup lại phải trả lời liệu sự cải thiện hiện tại có phải là khởi đầu của một quá trình chuyển đổi bền vững về chất lượng hoạt động hay không.

Đây là sự khác biệt mang tính nền tảng.

Chi phí, hiệu quả hoạt động và vốn tại Citi

Một điểm tích cực trong báo cáo của Citigroup là khả năng kiểm soát chi phí. Chi phí hoạt động đạt 14,22 tỷ USD, chỉ tăng 5% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng chi phí vì vậy thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu.

Nhờ đó, tỷ lệ hiệu quả hoạt động được cải thiện xuống còn 57,4%. Đây là một yếu tố trọng tâm trong chiến lược của ban lãnh đạo, bởi một trong những mục tiêu chính của quá trình tái cấu trúc Citi là đơn giản hóa tổ chức và cải thiện mối quan hệ giữa chi phí và khả năng tạo doanh thu.

Vị thế vốn của ngân hàng cũng vẫn rất mạnh. Tỷ lệ CET1 ở mức 12,8% tạo ra vùng đệm an toàn, trong khi giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tăng cho thấy sức mạnh vốn của Citi đang được cải thiện.

Tuy nhiên, khả năng sinh lời vẫn là lĩnh vực được nhà đầu tư theo dõi sát nhất. ROTCE 13% và ROE 11,4% cho thấy sự cải thiện so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn các ngân hàng đầu tư có hiệu quả hoạt động cao nhất.

Vì sao Citi giảm giá dù vượt kỳ vọng?

Lý do đầu tiên là sự khác biệt trong cơ cấu kinh doanh.

Goldman Sachs tập trung nhiều hơn vào ngân hàng đầu tư, giao dịch và thị trường vốn. Trong các giai đoạn tâm lý thị trường cải thiện, mô hình này cho phép ngân hàng tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận rất nhanh.

Citigroup vận hành một mô hình đa dạng hơn, bao gồm ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, thanh toán và các hoạt động thị trường. Điều này mang lại sự ổn định cao hơn nhưng cũng hạn chế tiềm năng tăng trưởng trong các giai đoạn Phố Wall bùng nổ.

Vấn đề thứ hai là quá trình tái cấu trúc tổ chức.

Citi đã dành nhiều năm để đơn giản hóa cơ cấu và đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Về dài hạn, những thay đổi này có thể tạo nên một doanh nghiệp tốt hơn đáng kể. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ngân hàng vẫn cần thuyết phục nhà đầu tư rằng những nỗ lực đó sẽ chuyển hóa thành sự cải thiện bền vững.

Yếu tố thứ ba là Citi có mức độ tiếp xúc lớn hơn với mảng ngân hàng tiêu dùng.

Nếu điều kiện kinh tế xấu đi, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến chất lượng tín dụng, các khoản lỗ cho vay và sức khỏe tài chính của khách hàng cá nhân.

Goldman Sachs và Citigroup: Hai chiến lược khác nhau trong cùng một ngành

Sự khác biệt quan trọng nhất giữa hai ngân hàng nằm ở hồ sơ đầu tư của họ.

Goldman Sachs là bên hưởng lợi trực tiếp từ sự phục hồi của Phố Wall. Nếu thị trường M&A, phát hành vốn và giao dịch tiếp tục mạnh, ngân hàng có tiềm năng tạo ra mức sinh lời rất cao cho cổ đông.

Trong khi đó, Citigroup đại diện cho một mô hình kinh doanh đa dạng hơn. Ngân hàng ít phụ thuộc hơn vào một chu kỳ thị trường duy nhất, nhưng cũng cần nhiều thời gian hơn để sự cải thiện trong kết quả tài chính được phản ánh vào cách thị trường định giá.

Nói cách khác, Goldman Sachs là câu chuyện về sự phục hồi theo chu kỳ, còn Citigroup là câu chuyện về quá trình chuyển đổi.

Nguồn: xStation5

Vì sao thị trường mua Goldman và bán Citi?

Kết luận quan trọng nhất từ hai báo cáo này là thị trường không thưởng cho doanh nghiệp chỉ vì vượt kỳ vọng. Điều quan trọng là liệu kết quả đó có thay đổi được câu chuyện đầu tư dài hạn hay không.

Goldman Sachs chứng minh rằng môi trường thị trường hiện nay có thể chuyển hóa thành mức sinh lời đặc biệt cao và lợi ích lớn hơn cho cổ đông. Báo cáo đã khẳng định rằng ngân hàng vẫn là một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phục hồi đang diễn ra trên thị trường vốn.

Citigroup cũng công bố một báo cáo rất tích cực. Tuy nhiên, câu chuyện đầu tư của ngân hàng vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào việc thực hiện thành công chiến lược tái cấu trúc và khả năng đạt được những cải thiện bền vững về hiệu quả hoạt động.

Góc nhìn đầu tư

Quý II/2026 cho thấy sự phục hồi của Phố Wall là có thật, nhưng không phải ngân hàng nào cũng được hưởng lợi ở cùng một mức độ.

Goldman Sachs tiếp tục là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ môi trường thị trường hiện nay. Ngân hàng một lần nữa chứng minh khả năng chuyển hóa sự sôi động của thị trường vốn thành mức lợi nhuận vượt trội và lợi ích lớn hơn cho cổ đông.

Citigroup cũng đã công bố một báo cáo lợi nhuận tích cực. Tuy nhiên, câu chuyện đầu tư của ngân hàng vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào việc thực hiện thành công chiến lược tái cấu trúc và khả năng đạt được những cải thiện bền vững về hiệu quả hoạt động.

Kết quả của hai ngân hàng mang đến một bài học quan trọng:

Sự phục hồi của Phố Wall không đồng nghĩa với việc toàn bộ ngành ngân hàng đều sẽ chiến thắng. Nhà đầu tư đang tưởng thưởng cho những tổ chức có kết quả kinh doanh củng cố một câu chuyện đầu tư dài hạn thuyết phục, chứ không chỉ đơn thuần là vượt kỳ vọng trong một quý.