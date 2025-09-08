Google Cloud và Qualcomm mở rộng hợp tác để phát triển các trợ lý AI thông minh⚔️

Mục tiêu là đưa trí tuệ nhân tạo đa phương thức và kết hợp giữa thiết bị và đám mây vào ô tô.

Qualcomm và Google Cloud đang mở rộng hợp tác để các hãng xe có thể tạo ra thế hệ AI mới, thông minh hơn và linh hoạt hơn cho xe. Sự hợp tác này kết hợp Automotive AI Agent của Google Cloud (dựa trên mô hình Gemini) với Snapdragon Digital Chassis của Qualcomm, giúp AI hoạt động nhanh chóng, độ trễ thấp, đồng thời cập nhật liên tục các tính năng mới. Các hãng xe sẽ nhận được bộ công cụ và hướng dẫn phát triển sẵn, giúp rút ngắn thời gian triển khai, từ việc xử lý các lệnh đơn giản sang trải nghiệm cá nhân hóa, hội thoại và mang thương hiệu riêng. Giải pháp này giúp các hãng xe tạo sự khác biệt, phù hợp với xu hướng xe thông minh được định nghĩa bằng phần mềm.

