GTA 6: Những thông tin đầu tiên được hé lộ. Cổ phiếu Take-Two Interactive sẽ phản ứng ra sao?

Rockstar Games cuối cùng cũng đã tung ra "lá bài tẩy" của mình - mức giá chính thức của GTA 6 cùng các tùy chọn đặt trước. Phiên bản Standard Edition có giá 79,99 USD, trong khi Ultimate Edition có giá 99,99 USD, thiết lập một tiêu chuẩn giá mới cho các bom tấn AAA trên console. Chương trình đặt trước đã bắt đầu từ ngày 25/6, còn trò chơi sẽ chính thức phát hành trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S vào ngày 19/11/2026.

Giá của GTA 6 đã chính thức vượt ngưỡng 80 USD

Rockstar xác nhận rằng Standard Edition của GTA 6 sẽ có giá 79,99 USD, trong khi Ultimate Edition bản kỹ thuật số có giá 99,99 USD. Điều này không chỉ xác nhận những tin đồn về mức giá cao hơn dự kiến, mà còn đánh dấu lần đầu tiên một tựa game console AAA lớn được phát hành rộng rãi với mức giá vượt mốc 70 USD.

Trên thực tế, Take-Two đang thiết lập một chuẩn giá mới cho phân khúc game AAA, đồng thời thử nghiệm xem người chơi sẵn sàng chấp nhận mức giá cao đến đâu. Cùng lúc đó, việc không phát hành các phiên bản Collector's Edition siêu đắt đỏ ngay từ đầu cho thấy công ty muốn tập trung vào mô hình giá đơn giản gồm hai phiên bản, sau đó tiếp tục kiếm tiền thông qua GTA Online và các nội dung mở rộng.

Đặt trước: Bài kiểm tra đầu tiên về nhu cầu thị trường

Đợt pre-order của GTA 6 bắt đầu từ 25/6/2026, còn trò chơi sẽ chính thức ra mắt vào 19/11/2026 trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S. Việc không có phiên bản PC ngay trong ngày phát hành hoàn toàn phù hợp với chiến lược truyền thống của Rockstar, khi các bản PC trong những phần trước đều xuất hiện muộn hơn và tạo nên một làn sóng doanh số riêng biệt.

Phiên bản kỹ thuật số sẽ cho phép tải trước (pre-load) từ 12/11, điều đặc biệt quan trọng khi dung lượng trò chơi được dự đoán vượt 100 GB. Đối với giới đầu tư, điều quan trọng nhất sẽ là số lượng đơn đặt trước và tỷ lệ người mua giữa Standard Edition và Ultimate Edition, bởi đây sẽ là tín hiệu đầu tiên phản ánh quy mô doanh thu của trò chơi trong năm phát hành.

Kinh tế học đằng sau việc tăng giá và GTA+ miễn phí

Xét dưới góc độ mô hình tài chính, yếu tố quan trọng nhất là việc nâng giá bán cơ bản từ 70 USD lên 80 USD giúp cải thiện đáng kể doanh thu trên mỗi bản game bán ra. Nếu lấy dự báo của Bank of America về 45 triệu bản bán trong năm tài chính 2027, thì chỉ riêng mức tăng 10 USD mỗi bản cũng sẽ tạo thêm khoảng 450 triệu USD doanh thu gộp, chưa tính phí nền tảng và thuế. Mỗi đơn đặt trước và mỗi bản game mua trong giai đoạn mở bán đều sẽ nhận được gói Vintage Vice City cùng 1 tháng sử dụng GTA+ miễn phí.

Đây là chiến lược "mồi" thuê bao rất điển hình: càng nhiều người trải nghiệm GTA+ miễn phí, Rockstar càng có nhiều cơ hội chuyển đổi họ thành khách hàng trả phí. Bank of America đã nâng dự báo net bookings chính vì kỳ vọng vào GTA Online 2.0 và chiến lược kiếm tiền mạnh mẽ hơn từ mô hình live-service, coi đây là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của Take-Two trong giai đoạn 2027–2028.

Chỉ có mã tải trong hộp, không có đĩa và cuộc chiến với thị trường game cũ

Yếu tố gây tranh cãi nhất trong đợt phát hành lần này là phiên bản vật lý. Theo đó, bản đóng hộp của GTA 6 chỉ bao gồm mã tải game, không có đĩa Blu-ray, cũng như không có bản đồ giấy hay các vật phẩm sưu tầm truyền thống. Điều này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người chơi yêu thích sưu tầm, bởi với họ, một chiếc hộp không có đĩa tượng trưng cho sự kết thúc của kỷ nguyên game vật lý.

Một vấn đề khác cũng gây tranh cãi là khóa vùng (regional code locking). Ví dụ, mã game mua tại Anh sẽ không thể kích hoạt trên tài khoản PlayStation của Ba Lan, theo những thông tin đầu tiên từ các nhà bán lẻ. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc Take-Two không chỉ loại bỏ thị trường mua bán game cũ truyền thống mà còn hạn chế khả năng nhập khẩu các phiên bản giá rẻ từ những quốc gia khác. Đối với nhiều người chơi, đây tiếp tục là một chính sách mang tính chống người tiêu dùng, nhưng dưới góc độ kinh doanh, đây lại là chiến lược giúp tối đa hóa doanh thu theo từng khu vực, qua đó mang lại lợi ích cho cổ đông.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý hai điểm: Thứ nhất, thông tin hiện tại chỉ áp dụng cho các phiên bản mở bán trước, điều này không loại trừ khả năng Rockstar sẽ tung ra các phiên bản giới hạn với đĩa vật lý hoặc nhiều vật phẩm sưu tầm hơn trong tương lai. Thứ hai, từ góc nhìn của công ty, việc loại bỏ phương tiện lưu trữ vật lý là cách hiệu quả để hạn chế thị trường game cũ, vốn có thể làm giảm đáng kể doanh số dài hạn, đặc biệt đối với một tựa game có vòng đời rất dài như GTA.

Kết hợp với GTA+, Ultimate Edition cùng các nội dung bổ sung và GTA Online như một nền tảng dịch vụ, Take-Two đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: mục tiêu là xây dựng nguồn doanh thu định kỳ và dài hạn, thay vì chỉ dựa vào doanh số bán game một lần. Đối với một công ty game hàng đầu như Take-Two, đây được xem là một chiến lược gần như hoàn hảo.

GTA 6 - Chìa khóa quyết định định giá của Take-Two

Bối cảnh lịch sử của thương hiệu này là điều không thể xem nhẹ. GTA V đã bán được hơn 200 triệu bản, trở thành một trong những sản phẩm giải trí bán chạy nhất lịch sử, trong khi toàn bộ dòng game Grand Theft Auto đã đạt tổng doanh số khoảng 400 triệu bản.

Bên cạnh đó, Red Dead Redemption 2 cũng đóng góp thêm 60–70 triệu bản, khẳng định Rockstar là một trong số rất ít hãng game có khả năng tạo ra những tựa game có vòng đời cực kỳ dài. Dựa trên nền tảng đó, Take-Two dự báo năm tài chính 2027 – thời điểm GTA 6 được ghi nhận doanh thu đầy đủ – sẽ mang về khoảng 8–8,2 tỷ USD doanh thu đặt trước ròng (net bookings), so với khoảng 6,7 tỷ USD của năm 2026.

Nhiều ngân hàng đầu tư, trong đó có Bank of America, đã nâng dự báo và giá mục tiêu đối với cổ phiếu TTWO trong những tuần gần đây, chủ yếu nhờ kỳ vọng doanh số GTA 6 cao hơn và tiềm năng kiếm tiền từ hệ sinh thái trực tuyến. Thị trường chứng khoán cũng đã phản ứng ngay lập tức. Trong ngày Rockstar công bố giá bán và các chi tiết về chương trình đặt trước, cổ phiếu Take-Two tăng mạnh nhiều phần trăm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cho thấy tâm lý nhà đầu tư cực kỳ nhạy cảm với mọi thông tin mới liên quan đến GTA 6.

Đối với các cổ đông, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay không chỉ là "GTA 6 sẽ bán được bao nhiêu bản trong năm đầu tiên?", mà còn là trò chơi cùng hệ sinh thái GTA Online mới sẽ có thể thúc đẩy kết quả kinh doanh của Take-Two mạnh mẽ và bền vững đến mức nào trong nhiều năm tới.

Mateusz Czyżkowski

Financial Markets Analyst XTB HQ